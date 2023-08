„Auf der Verliererstraße“

Neben der Markttechnik ist im Bereich von Allzeithochs auch immer viel Psychologie im Spiel. Denn die Erwartungen sind hoch, dass einem solchen Ereignis weiter steigende Kurse folgen. Wird diese Erwartung enttäuscht, kann es dynamisch in die Gegenrichtung gehen, weil die hoffnungsvoll aufgebauten Trendpositionen wieder auf den Markt geworfen werden. Dass die fundamentale Situation der deutschen Wirtschaft, freundlich ausgedrückt, nicht zum Besten steht, haben wir oben bereits thematisiert. Natürlich haben sich die deutschen Top-Konzerne längst internationalisiert und bevorzugen auch bei Neuinvestitionen oft das Ausland. In der allgemeinen Wahrnehmung leiden sie allerdings unter dem verschlechterten Image des deutschen Standorts, was durchaus Chancen eröffnen kann. Die heutige Verkaufswelle nahm allerdings bereits in Asien ihren Ausgang, wo unter anderem der japanische Nikkei 225 mit einem Minus von -2,65% den Takt vorgab. Auch sollte nicht unterschätzt werden, dass wir mit den Monaten August und September in eine saisonal schwierige Zeit für Aktien einmünden. Zudem hat der Bullenmarkt der letzten Wochen, insbesondere auch in den USA, einiges an Korrekturpotenzial eröffnet. Vorsicht bleibt also erst einmal angesagt.