Auf den Sektor kommt es an

… zum Beispiel Aktien des US-Industriekonzerns General Electric (WKN: A3CSML), welcher seit 2018 von H. Lawrence Culp Jr. geführt wird. Vor seinem „GE-Gig“ leitete Culp den hierzulande weniger bekannten US-Mischkonzern Danaher und brachte die Aktie zum Fliegen, die Aktionäre aber zum Weinen – Freudentränen natürlich! Grund zu echten Tränen hatten nur diejenigen, die nicht dabei waren. Denn Danaher produzierte immer neue Erfolgsstorys, fachte die Fantasie der Investoren beständig mit weiteren Aufkäufen an, die anschließend mit erstaunlicher Erfolgsquote zu Cash-Cows verwandelt wurden.



Allerdings ist der Riese GE eine andere Gewichtsklasse als Danaher. GE ist ein Tanker und so brauchte selbst der durchsetzungsstarke Culp Jahre, um jenen Pott zu wenden, welchen Pessimisten schon längst abgewrackt sehen wollten. Nun also geht der GE-Kurs gen Norden in gewinnreichere Gewässer – falls die Zeichen nicht trügen. Vor einigen Wochen spaltete Culp aus dem GE-Konzern kurzerhand die Gesundheitssparte ab: GE Healthcare ist an der Börse ein Instant-Erfolg und der erleichterte GE-Tanker hebt sich aus dem Wasser. Im Chart lässt sich die GE-Wende nachverfolgen. Auch eine Art Kursdeckel in der Zone um 95 USD ist dort zu sehen. Noch ist dieser Bereich umkämpft. Wird er nachhaltig überwunden, dürfte der weitere Weg nach oben frei sein.