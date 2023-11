Au weia, Bayer!

Euphorie in Argentinien, Hoffnung für die Libertären der Welt: Javier Milei, der Mann mit der Kettensäge, hat die Wahl gewonnen, er wird Präsident Argentiniens. Doch just in dem Moment, da er die Macht innehaben wird, droht dem Anhänger der Österreichischen Schule die größte Gefahr. Denn die Hoffnungen der in einer Dauerwirtschaftskrise darbenden Argentinier sind riesig. Fast zwangsläufig müssen sie enttäuscht werden.



Veränderungen brauchen Zeit und sie brauchen Unterstützer in der Verwaltung eines Staates. Zeit ist das, was Milei am wenigsten haben wird. Ob er Unterstützer in der Verwaltung für seinen neuen Kurs der Freiheit finden wird? Zweifel sind angebracht. Verwaltungen beharren auf Hergebrachtem, es ist ihr Wesenskern, deswegen funktionieren sie so, wie sie funktionieren. Das Volk aber ist ungeduldig, die Masse wankelmütig und ungnädig, wenn sie nicht bald Verbesserungen ihrer wirtschaftlichen Lage erlebt.