Atoss Software: Aktie droht Trendbruch

Das Wertpapier des deutschen Softwareentwicklers Atoss Software hat nach dem Corona-Crash eine ungeahnte Kursstärke entwickelt und konnte ausgehend von diesen Tiefständen den Kurswert mehr als vervierfachen. Nun aber droht nach frischen Rekordständen aus Sommer dieses Jahres eine nicht unwillkommene Konsolidierung auf die vorausgegangene Rallye.

Nach einem durch die Pandemie ausgelösten Verlaufstiefs um 48,00 Euro konnte Atoss Software praktisch im gleichen Tempo eine Erholung vollziehen und bereits in den Sommermonaten 2020 über die Vorgängerhochs ausbrechen. In der Folge wurde eine steile Rallye auf 226,00 Euro abgespielt. Nach einer Konsolidierungsphase in 2022 zurück auf 109,60 Euro wechselte der Trend erneut, in der Spitze erreichte das Softwareunternehmen bei 234,50 Euro Mitte Juli ein erneutes Rekordniveau. Dort allerdings etablierten Investoren ein Doppelhoch und schickten die Aktien in letzten Wochen talwärts. Hierbei zeichnet sich nun ein klares Topping-Muster ab, auch rückt der seit September 2022 bestehende Aufwärtstrend nun für einen Test in den Fokus.

Impulswelle gesetzt

Noch hält der seit letztem Jahr anhaltende Aufwärtstrend, allerdings mehren sich die Anzeichen auf eine Konsolidierung, nicht zuletzt wegen dem aktuellen Wirtschaftsabschwung. Notierungen auf Wochenschlusskursbasis unterhalb von 200,00 Euro könnte das Schicksal schließlich besiegeln und das Papier in einem ersten Schritt zurück auf 186,80 Euro talwärts schicken, eine weitere große Unterstützung findet der Wert um 169,20 Euro vor und könnte den zuvor aufgebauten Druck etwas ablassen. Entsprechend vielversprechend würde sich ein derartiges Szenario für den Aufbau von kurz- bis mittelfristigen Short-Positionen anbieten. Auf der Oberseite müsste dagegen mindestens der Bereich von 220,00 Euro zurückerobert werden, sodass noch einmal Kursgewinne an die Rekordstände von 234,50 Euro ermöglicht werden. Aus technischer Sicht impliziert die aktuelle Kursentwicklung allerdings das Gegenteil.

Atoss Software AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:



Faktor Zertifikat Short auf Atoss Software AG Strategie für fallende Kurse



WKN:

MB6XCB

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

7,700 – 8,040 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

9,790 Euro

Basiswert:

Atoss Software AG

:

Short

akt. Kurs Basiswert:

204,50 Euro

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

13,26 Euro

Faktor:

4,0

Kurschance:

+ 65 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



