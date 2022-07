Atomkraft wieder im Blickpunkt

Mit dem Ukraine-Krieg und der Energiefrage ist Uran wieder im Fokus und der Uranpreis hat auch kräftig angezogen

Derzeit macht die Energie aus Atomkraftwerken rund zehn Prozent der gesamten globalen Stromproduktion aus. Laut der World Nuclear Association (Juni 2022) stehen dabei die USA an erster Stelle (94 Anlagen). Die Ukraine verfügt grundsätzlich über 15 Kernkraftwerke, die betriebsbereit sind. Mit deren Hilfe wurde die Hälfte des Stroms erzeugt. Die zweitgrößte Menge an Strom aus Atomkraft erzeugt Frankreich mit 56 Reaktoren. Es folgen China mit 54 Reaktoren und Russland mit 37 Reaktoren. Dass Energiesicherheit und Dekarbonisierung ohne Energie aus Uran nicht funktioniert, zeigte sich noch nie so deutlich wie heute. So hat die Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa einen Bericht über die Bedeutung der Kernenergie im Kampf gegen den Klimawandel vorgelegt. Viele wichtige Entscheidungsträger aus der Politik haben die wichtige Rolle der Kernenergie für die Transformation zu sauberer Energie erkannt.





Gerade erst hat daher auch das EU-Parlament die Gas- und Atomenergie unter bestimmten Bedingungen für nachhaltig erklärt. Dies gilt auch für die Finanzierung und Investitionen von Betreibern und Produzenten. Nachhaltigkeit ist heute für viele Anleger ein wichtiger Gesichtspunkt, wenn es um die Zusammensetzung des Portfolios geht. Nun könnte also auch das Geld von Ökofonds in Atomkraftwerke eingehen - eine Erleichterung wiederum für die Finanzierung von Kernkraftwerken und den Bau neuer Anlagen. Damit dürften auch für Investoren Uran-Aktien an Attraktivität gewinnen. Da gäbe es einmal IsoEnergy mit Uranprojekten in Saskatchewan im Athabascabecken. Vier aussichtsreiche Projekte werden dort von IsoEnergy exploriert. Uranium Energy punktet mit betriebsbereiten Uranprojekten in den USA. Daneben verfügt das Unternehmen über ein großes physisches Uranportfolio und eine Beteiligung an der einzigen Uran-Royalty-Gesellschaft.





