Atomkraft - eine saubere und zuverlässige Energiequelle

Die Atomkraft kann Tag und Nacht große Mengen sauberen Strom erzeugen

Im Energiemix sorgt die Kernkraft für Energiesicherheit, Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit. Und das Potenzial der Atomenergie sollte genutzt werden, denn erneuerbare Energien reichen nicht aus, um den Strombedarf weltweit zu decken. Die Schwerindustrie und der Transportsektor profitieren ebenfalls, auch wenn in diesen Bereichen Wasserstoff einiges leisten kann. In den Vereinigten Arabischen Emiraten beispielsweise konnte in gut zehn Jahren eine Verschiebung der Kohlenstoffintensität bewirkt werden, eine moderne Klimalösung also. Denn heute wird rund ein Viertel des Energiebedarfs des Landes mithilfe der Kernenergie erzeugt. Das Kernkraftwerk Barakah wird, wenn es den Betrieb vollständig aufgenommen hat, 40 TWh pro Jahr liefern. So werden viele CO2-Emissionen verhindert. Erneuerbare Energien spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, ist das Land doch mit Sonne gesegnet.

Mit fortschrittlichen Nukleartechnologien, wie etwa den Small Modular Reaktoren setzen heute viele Staaten auf die Kernenergie und treiben den Bau von Atomkraftwerken voran. In der EU hat die Atomkraft ein Comeback erlebt. Seit Januar 2023 wurde sie offiziell in die Liste der grünen „Übergangsenergien“ aufgenommen. Vor allem Frankreich und der Osten sieht die Kernenergie als praktikable Lösung an im Kampf um die CO2-Neutralität. Wer für Klimaschutz ist, kommt an der Kernkraft nicht vorbei. Und Anleger, die auf die steigende Urannachfrage setzen möchten, können sich bei Gesellschaften wie IsoEnergy oder Latitude Uranium umsehen. IsoEnergy besitzt hochwertige Projekte im Athabascabecken in Saskatchewan. Latitude Uranium verfügt über Uranprojekte in Labrador und Nunavut, unter anderem das hochgradige Angilak-Projekt.

