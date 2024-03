Auf Einladung der Internationalen Atomenergie-Agentur und Belgien kamen in dieser Woche rund 30 Staaten zum „Atomgipfel“ in Brüssel zusammen. Nach ihren Vorstellungen soll Kernkraft ein dauerhafter Bestandteil des Energiemixes in Europa bleiben. Für den FDP-Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler ein wichtiger Schritt. Der Liberale kritisiert das Fernbleiben Deutschlands von dem Treffen. „Es ist schlecht, dass Deutschland nicht vertreten war, dass die Grünen ihre ideologischen Vorbehalte gegen die Kernkraft nicht ablegen und damit im Kern die CO2-Ziele, die wir ja international vereinbart haben, letztendlich auf den Sankt-Nimmerleins-Tag hin verschieben“, sagte Schäffler im Interview mit WELT. Die Abschaltung der Kernkraftwerke in Deutschland habe im Kern den Strom verteuert. „Dadurch haben wir ein großes Standortproblem. Wir brauchen bezahlbaren Strom und wollen nicht, dass die energieintensive Industrie unser Land verlässt“, so Schäffler.