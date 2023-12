Atomenergie und der Rohstoff Uran

Der weltweite Energiebedarf steigt beständig an. Kein Wunder, dass Atomkraftwerke eifrig gebaut werden

Gerade wurde in Indien ein neuer Reaktor in Betrieb genommen. Offiziell startete der Bau der Blöcke in Kakrapar in Gujarat im Jahr 2010. Nun begann die kontrollierte Spaltkettenreaktion am 17. Dezember. Seit 1969 nutzt Indien die Energiegewinnung durch Kernkraftwerke. Indien besitzt ein Wirtschaftswachstum von mehr als fünf Prozent jährlich. Um dies aufrechtzuerhalten, muss mit dem wirtschaftlichen Wachstum auch die zur Verfügung stehende Energie mitwachsen. Der größte Energieverbraucher war in 2022 China, gefolgt von den USA und Indien. Erfasst wird dabei nur die Primärenergie, also die gewerbsmäßig gehandelten Brennstoffe. Deutschland liegt übrigens auf Platz zwölf. Der globale Primärenergiebedarf steigt kontinuierlich an. Im Vergleich zu 1980 hat sich die verbrauchte Menge verdoppelt. Erneuerbare Energien sind eine schöne Sache, nur reicht es noch nicht, um den Energiehunger der Welt zu decken. Seit August kennt der Uranpreis auch nur noch einen Weg, den noch oben. Uran spielt eine wichtige Rolle einer nachhaltigen und zuverlässigen Energieerzeugung. Die Abkehr von fossilen Brennstoffen fordert einen erhöhten Bedarf an Uran. So befindet sich der Uranpreis auf einem 15-Jahre-Höchststand. Dies untermauert auch die Einschätzungen der Analysten, die eine Marktrally sehen. Und die Nachfrage nach effektiven Energiequellen wird weiter ansteigen. Dies zeigt die auf der COP28 (UN-Klimakonferenz 2023) von Delegierten aus rund 200 Ländern erzielte Einigung, fossile Brennstoffe zu reduzieren. Das Ziel ist es bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Mit einer Investition in Urangesellschaften wie Latitude Uranium, Uranium Energy und Uranium Royalty können Anleger an der Entwicklung teilhaben.

Uranium Energy freut sich über Rekordumsätze in 2023, ist schuldenfrei und verfügt über Uranprojekte in Kanada und in den USA. Und es ist das größte nordamerikanische Uranunternehmen. Latitude Uranium wird zusammen mit ATHA Energy und 92 Energy eine führende Uran-Explorationsgesellschaft bilden. Mit Uranium Royalty kann auf das einzige Royalty-Unternehmen im Uransektor gesetzt werden.

