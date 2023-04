Atkore: guter Start ins Jahr 2023!

Solide fundamentale Kennzahlen. Jetzt Breakout Setup bei Atkore (ATKR)! Börsentäglich coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: ATKR ISIN: US0476491081

Rückblick: Die Aktie stieg im vergangen Halbjahr um rund 86 Prozent. Nach dem Erreichen des Allzeithochs Anfang März rutschte das Wertpapier für ein paar Tage unter den 50er-EMA. Nun sehen wir auf der Oberseite eine Widerstandslinie knapp unter 142 USD und auf der Unterseite eine Kurslücke, durch die der 20-Tagedurchschnitt hindurchläuft.

Chart vom 31.03.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 140.48 USD

Meinung: Atkore liefert hauptsächlich Elektroprodukte für den Gebäudesektor und profitiert von Trends wie Digitalisierung, Internet of Things sowie den Anreizen, Energie effizient zu verwenden. Im Jahr 2022 übernahm das Unternehmen aus Harvey im US-Bundesstaat Illinois die Firma Elite Polymer Solutions aus Lovelady in Texas für einen Kaufpreis von 91.6 Milliarden USD und rundete damit ihr Portfolio ab. Die fundamentalen Zahlen weisen in den vergangenen Jahren ein stetiges Wachstum bei Umsatz und Gewinn auf und auch die Zahlen für das erste Quartal 2023 sahen sehr ordentlich aus.

Setup: Unser Breakout-Setup formiert sich mit Trigger und Stop Loss anhand der Widerstandslinie und der Kurslücke, die wir oben bereits beschrieben haben. Kursziel ist das Pivot- und Allzeit-Hoch vom 3. März. Frische Quartalszahlen werden erst am 3. Mai gemeldet, so dass wir den Trade ein paar Wochen lang laufen lassen könnten.

Meine Meinung zu Atkore ist bullisch

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in ATKR.

