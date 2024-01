Aroundtown, LEG Immobilien, Vonovia - Zinsrückgang stützt

Zum Jahresauftakt sprangen die Renditen von Staatsanleihen nach oben. Spekulationen, wonach die Marktteilnehmer zu optimistisch für den künftigen Zinskurs der Notenbanken wären, machten die Runde und führten zu entsprechenden Reaktionen. Das gestern veröffentlichte Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung zeigte, dass die Notenbank bei Zinssenkungen durchaus vorsichtig agieren wird. An den Anleihemärkten hat sich die Lage dennoch weitgehend beruhigt. Die Reaktionen bei Immobilienaktien Aroundtown, LEG Immobilien und Vonovia bleiben ebenfalls nicht aus.

In den zurückliegenden zwei Jahren zählte der Immobilensektor zu den größten Verlierern an den Aktienmärkten. Druck kam vor allem von den Zinsen. Die EZB und FED drehten kräftig an der Zinsschraube, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Steigende Zinsen verteuerten die Finanzierung von Immobilienprojekten und führte zu Abschreibungen auf Immobilienportfolien. Ein großer Teil der Immobilienkonzerne stoppte gar einige neue Projekte, verkaufte Portfolien oder holte Partner für die Entwicklung von Projekten an Bord. Für die kommenden Jahre wurden die geplanten Investitionen zudem drastisch gekürzt und Dividenden gekürzt oder gar gestrichen.

Renditerückgang beflügelt

Die sichtliche Entspannung an den Anleihemärkten in den zurückliegenden Wochen gab Immobilienaktien wieder Auftrieb. Die Renditen 10jähriger Bundesanleihen sank auf rund 2 Prozent. Anfang Oktober 2023 lag die Rate zeitweise bei 3 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere fiel von 5 Prozent auf unter 4 Prozent. Seit der Dezember-Sitzung der Fed scheint zudem klar, dass die Zinswende bevor steht. Unklarheit besteht einzig darüber, wie stark die Leitzinsen 2024 gesenkt werden. Dies wird in erster Linie von der US-Inflation als auch von den wichtigsten Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten abhängen.

Mietpreise dürften weiter steigen

Mit dem Verkauf von Immobilienportfolien hat ein Großteil der Immobilienkonzerne ihre Verschuldung bereits deutlich reduziert. Dieser Trend dürfte weiter fortgesetzt werden. Die Vermietungsquote bei LEG Immobilien und Vonovia liegt jeweils deutlich über 95 Prozent. Angesichts der anhaltenden Urbanisierung und einem deutlichen Rückgang beim Bau von Wohnimmobilien, blieben die Mietpreise in den meisten Großstädten zuletzt stabil oder legten gar noch zu. Dies bestätigt der jüngste Wohnungsmietindex für Deutschland von Statista. Einer Umfrage des ifo-Instituts zufolge rechnen Experten mit weiter steigenden Immobilienpreisen – auch in Deutschland. Die Anteilsscheine von Wohnimmobilien-Spezialisten wie LEG Immobilien und Vonovia werden aktuell nur mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,71 bis 0,82 (Quelle: Refinitiv) bewertet. Der Experte für Gewerbeimmobilien Aroundtown wurde von der Corona-Krise besonders hart getroffen. Geschäftsaufgaben nicht nur in den Innenstädten hinterließen tiefe Spuren im Zahlenwerk. Mietausfälle und Neubewertungen des Bestands könnten 2023 nach Einschätzung von Experten erneut für tiefrote Zahlen sorgen. Dies spiegelt sich zu einem gewissen Grad im Aktienkurs wider. Inzwischen handelt das Papier zu einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,27.

Die weitere Entwicklung bei Immobilienaktien wird maßgeblich von den Entwicklungen an den Rentenmärkten abhängen. Eine weitere Entspannung auf der Zinsseite dürfte Aktien wie Aroundtown, LEG Immobilien und Vonovia stützen. Zieht sich die erwartete Zinswende länger hin, könnten die Titel hingegen wieder unter Druck geraten.

Strukturierte Produkte wie Express Aktienanleihen (Protect) könnten eine interessante Anlagemöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen Express Aktienanleihe Protect wird eine Barriere bei 60 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf Höhe des anfänglichen Referenzpreises oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz von 8,5 Prozent pro Jahr den Nennwert vorzeitig zurück. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstag. Am finalen Beobachtungstag greift die Barriere. Notiert die Aktie von Vonovia auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls gibt es nur den Zinssatz und es drohen Verluste. Turbo Open End Produkte bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der jeweiligen Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Emissionspreis

Finaler Bewertungstag

Bemerkung

Vonovia

HVB8GR*

100%**

18.01.2027

Zinssatz: 8,5% p.a.; Barriere: 60%***



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

Bemerkung

Aroundtown

HC9E1X

0,78

1,554583

1,554583

2,98

Open End

Unterstützung bei EUR 2,13; nächster Widerstand: EUR 2,53

Aroundtown

HD1715

0,32

2,062378

2,062378

7,35

Open End

Unterstützung bei EUR 2,13; nächster Widerstand: EUR 2,53

LEG Immobilien

HD0DUF

2,06

55,761851

55,761851

3,71

Open End

Unterstützung bei EUR 71,00; nächster Widerstand: EUR 80,10

LEG Immobilien

HD0UFK

1,00

66,641647

66,641647

7,64

Open End

Unterstützung bei EUR 71,00; nächster Widerstand: EUR 80,10

Vonovia

HC82FK

8,63

19,19175

19,19175

3,22

Open End

Unterstützung bei EUR 26,63; nächster Widerstand: EUR 28,90

Vonovia

HD16YC

2,87

25,05031

25,05031

10,43

Open End

Unterstützung bei EUR 26,63; nächster Widerstand: EUR 28,90



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

Bemerkung

Aroundtown

HD1J2G

0,75

2,999919

2,999919

-3,07

Open End

Unterstützung bei EUR 2,13; nächster Widerstand: EUR 2,53

Aroundtown

HC9V9W

0,33

2,549191

2,549191

-7,04

Open End

Unterstützung bei EUR 2,13; nächster Widerstand: EUR 2,53

LEG Immobilien

HD1DYN

2,06

94,995412

94,995412

-3,64

Open End

Unterstützung bei EUR 71,00; nächster Widerstand: EUR 80,10

LEG Immobilien

HC3279

1,01

84,33747

84,33747

-7,54

Open End

Unterstützung bei EUR 71,00; nächster Widerstand: EUR 80,10

Vonovia

HB62D0

0,82

35,420414

35,420414

-3,37

Open End

Unterstützung bei EUR 26,63; nächster Widerstand: EUR 28,90

Vonovia

HD0SCC

2,76

29,994755

29,994755

-9,98

Open End

Unterstützung bei EUR 26,63; nächster Widerstand: EUR 28,90



Express Aktienanleihe ProtectTurbo Open End Bull Zertifikate für eine Spekulation auf einen Kursanstieg der AktieTurbo Open End Bear Zertifikate für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Weitere Produkte finden Sie unterwww.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt.Mit my.one direct bei stock3 Terminalkönnen Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte