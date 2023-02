Argentina Lithium: Lithiumergebnisse ausstehend + Bergbauriesen als Nachbarn

Zuletzt gute Lithiumergebnisse von 329 bis 393 mg/L Lithium über 153m



Cashposition von rund 9 Mio. CAD (Kanadischer Dollar)



Bohrergebnisse ausstehend und weitere Bohrungen geplant

Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, FSE Ticker: RIO1, NYSE:RIO, #RIO, $RIO), Albemarle (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker FSE: AMC.F, NYSE:ALB, #ALB, $ALB) und Argosy Metals (ISIN: AU000000AGY0, WKN: 215419, FSE Ticker: AM1.F, ASX:AGY, #AGY, $AGY) als direkte Nachbarn!

Geführt von der Grosso Group : Pioniere in der Exploration in Argentinien mit erstklassigen Kontakten zu Regierung und Entscheidungsträgern der Minenbranche

Entdecker des Weltklasse Gualcamayo Projekt (Yamana Gold (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker: RNY, TSE: YRI, NYSE: AUY)), sowie des Navidad Silberprojekts - das derzeit größte nicht in Produktion befindliche Silbervorkommen von Pan American Silver (ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Ticker: PA2, TSE: PAAS, NASDAQ: PAAS) und der Chinchillas Mine, die von SSR Mining (ISIN: CA7847301032, WKN: A2DVLE, Ticker: ZSV, TSE: SSRM, NASDAQ: SSRM) übernommen und in Produktion gebracht wurde.



Insgesamt 4 Lithiumprojekte auf mehr als 64.000 Hektar in bergbaufreundlichen Provinzen (Salta und Catamarca) mitten im Lithiumdreieck von Argentinien

Maximal: 141 mg/l Lithium, 9.169 mg/l Potassium und 18.927 mg/l Magnesium

Durchschnitt: 109 mg/l Lithium, 6.718 mg/l Potassium und 13.689 mg/l Magnesium

Abschluss der Untersuchungen und Veröffentlichung der Ergebnisse von Bohrloch #7 bei Rincon West.

Fertigstellung der Bohrlöcher #8 und 9 bei Rincon West und Meldung der Ergebnisse.

Beauftragung unabhängiger Ingenieure mit der Erstellung einer ersten Ressourcenschätzung für Rincon West und detaillierte Berichterstattung darüber (Ziel: Juni-Juli 2023).

Vollendung der geophysikalischen Untersuchungen und Beginn der Bohrungen auf Antofalla North. Erste Bohrungen werden für Juni/Juli erwartet.

Abschluss der geophysikalischen Untersuchungen und Durchführung von Bohrungen bei Rinconcita II und Paso de Sico, dem zweiten und dritten Grundstücksblock im Projekt Rincon West, mit dem Ziel, die Vorkommen an Ressourcen auch dort noch detaillierter bestimmen zu können.

Gastautor: Daniel Schaad16.02.2023Dieboomt nach wie vor und erfreut sich bei der Investorengemeinde großer Beliebtheit.Man kann von der Antriebsart der E-Autos halten, was man möchte, die Angebotssituation des Rohstoffs Lithium spricht eine klare Sprache. Der Branchendienst S&P Global geht in einer jüngsten Studie davon aus, dass es im Jahr 2030 einzwischen 0,25 und 2 Mio. Tonnen Lithium geben wird. Die Analysten von Canaccord Genuity sagen immerhin ein Defizit von 0,5 Mio. Tonnen voraus.Aktuell zieht auch Preis für Lithiumcarbonat, das ein wichtiger Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien ist, wieder kräftig an. Lag er noch im März 2021 bei 11.000 USD je Tonne, ist er erst diese Woche auf über 65.000 Dollar je Tonne angestiegen (Stand: Februar 2023).Experten sprechen davon, dass die Autobranche global wohl ihrenfür die kommenden beiden Jahre mehr oder weniger gedeckt hat. Engpässe bei der Lithiumversorgung werden allgemein ab Mitte 2024 erwartet. Und so verwundert es nicht, wenn Lithium-Explorer und -Produzenten auf der einen Seite und Autofirmen auf der anderen Seite sich immer mehr annähern. Erst vor kurzem hat Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker: MBG, OTC: DDAIF) mit der kanadischen Rock Tech Lithium (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker: RJIB, TSXV: RCK, OTC: RCKTF) eine Abnahmevereinbarung (off-take Agreement) geschlossen.(Grafik unten)2020 bis 2030. Schätzungen von Canaccord Genuity aus August 2022. In hellblau die revidierten SchätzungenQuelle: Canaccord Genuity(Grafik unten) Angebots-Defizit Lithium Carbonat 2021 bis 2030. Schätzungen von Canaccord Genuity aus August 2022. In hellblau die revidierten SchätzungenQuelle: Canaccord GenuityAuf die Suche nach solchen Rohstoffen geht man idealerweise dort, wo bereits in der Vergangenheit Lagerstätten mit hohen Gehalten entdeckt wurden.Der größte Produzent von Lithium ist derzeit, doch die größten Vorkommen liegen im sogenanntenin Chile, Bolivien und Argentinien. Da es Bolivien an sämtlichem Know-How mangelt und man auch keine fremden Investments im Land zulassen möchte, kann man diese Vorkommen vernachlässigen. Bleiben also. Und genau dort hat sichgleich vier absolute Sahneprojekte gesichert.Mit einigen Lithiumaktien waren in den letzten 12 Monaten bereits Gewinne von mehr als 1.000% möglich. Ein Unternehmen welches seit unserer ersten Besprechung im April 2021 bereits um mehr als 130% zulegen konnte, aber dennoch weiterhin größtenteils unter dem Radar fliegt, beleuchten wir im heutigen Update.Das Unternehmen ist Bestandteil der, die seit dem Jahr 1993 als Pioniere in der Exploration in Argentinien gelten. So zeichnet sich die Gruppe als Entdecker des Weltklasse Gualcamayo Projekts (Yamana Gold (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker: RNY, TSE: YRI, NYSE: AUY)), sowie des Navidad Silberprojekts - das derzeit größte nicht in Produktion befindliche Silbervorkommen von Pan American Silver (ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Ticker: PA2, TSE: PAAS, NASDAQ: PAAS) und der Chinchillas Mine, die von SSR Mining (ISIN: CA7847301032, WKN: A2DVLE, Ticker: ZSV, TSE: SSRM, NASDAQ: SSRM) übernommen und in Produktion gebracht wurde.Flaggschiff des Unternehmens ist das zu 100% eigene Projektim gleichnamigen Rincon Salar in der Salta Provinz von Argentinien, welches sich über insgesamt 3.742 Hektar erstreckt.Quelle: Argentina Lithium - Projekte von Argentina Lithium in grün. Direkt westlich und nördlich an Rio Tinto angrenzendDer Nachbarkommt auf eine Market Cap von 930 Mio. CAD (Kanadischer Dollar) und Bergbaurieseauf 162 Milliarden CAD. Dagegen erscheint der Börsenwert vonmit gerade einmal 41 Mio. CAD verschwindend gering!und möchte schon nächstes Jahr mittels DLE (irectithiumxtraction) in Produktion gehen. Das sollte auch zusätzlich Aufmerksamkeit auf die Aktien von Argentina Lithium (ISIN: CA04016E2024, WKN: A2N7AW, OTC: PNXLF, Ticker: OAY3, TSXV: LIT.V, #LIT.V, $LIT.V) richten.Auf der anderen Seite des Salars hat Argosy Minerals (ISIN: AU000000AGY0, WKN: 215419, FSE Ticker: AM1.F, ASX:AGY, #AGY, $AGY) sein Projekt, diegehen möchten.Während LIT auf eine Fläche von 3.742 Hektar im Rincon Salar sein Eigen nennt, kommt Argosy Minerals (ISIN: AU000000AGY0, WKN: 215419, FSE Ticker: AM1.F, ASX:AGY, #AGY, $AGY) nur auf eine Projektgrößte von 2.794 Hektar.Zuletzt konnteEnde Februarseines laufenden Bohrprogramms auf dem 100% eigenen Rincon West Projekt vorlegen.war zweifelsohne der Abschnitt von Bohrloch 6 überDie Ressource von Argosy Minerals (ISIN: AU000000AGY0, WKN: 215419, FSE Ticker: AM1.F, ASX:AGY, #AGY, $AGY) hat eine durchschnittliche Lithiumkonzentration von 324 bis 369 mg/L Lithium.Aktuell ist Bohrloch 7 in der Abschlussphase - Ergebnisse werden bereits Ende Februar erwartet, sowie Bohrloch 8 und 9 sind geplant.Sobald auch Bohrloch 9 abgeschlossen und die Ergebnisse veröffentlicht wurden, möchte man mit derfür Rincon West und der detaillierten Berichterstattung darüber beginnenGleichzeitig werden die Bohrungen auf der Salzfläche fortgesetzt, um den zweiten Grundstücksblock auf Rincon West zu erforschen. Auch die geophysikalischen Untersuchungen und Durchführung von Bohrungen bei Rinconcita II und Paso de Sico, dem zweiten und dritten Grundstücksblock im Projekt Rincon West, stehen im Fokus. Ziel ist es, dieauch dort noch detaillierter bestimmen zu können.Quelle: Argosy Minerals - Die 2.000tpa Produktionsanlage von Argosy Minerals auf dem Rincon Salar, nicht weit entfernt von ARGENTINA LITHIUM & ENERGY"Die neuen Bohrergebnisse erweitern die Zone der konzentrierten Lithium-Sole in Richtung Westen und Südwesten von früheren Bohrungsabschnitten. Der bemerkenswerte Abschnitt des sechsten Bohrlochs, RW-DDH-006, istund stellt eine Erweiterung um 960 m gegenüber dem zuvor gemeldeten besten Abschnitt des vierten Bohrlochs dar. Mit RW-DDH-005 bohrten wir 1,7 km südwestlich des sechsten Lochs und suchten nach der westlichen Grenze der Solenzone. Die Ergebnisse zeigen hier, dass sich die konzentrierten Lithium-Sole-Vorkommen weitgehend durch das Zentrum des Grundstücks erstrecken. Die verbleibenden drei Bohrlöcher werden zur weiteren Eingrenzung des Sole-Bereichs gebohrt und sollen helfen, die für den Abbau besonders interessanten Bereiche zu lokalisieren."Und auch hier gibt sich die Prominenz im Lithiumbusiness keine Blöße. Ausgerechnetder zweitgrößte Lithiumproduzent der Erde hat direkt südlich anschließend sein eigenes Projekt.Quelle: Argentina Lithium - Antofalla Salar: Projekte von LIT in grün mit Albemarle im Südwesten auf der Karte.Das Projekt umfasst 10.050 Hektar und nur 20km östlich liegt der Salar del Hombre Muerto,Argentina Lithium (ISIN: CA04016E2024, WKN: A2N7AW, OTC: PNXLF, Ticker: OAY3, TSXV: LIT.V, #LIT.V, $LIT.V) hat sich praktisch den gesamten nördlichen Teil des Antofalla Salars gesichert.Schon Mitte des Jahres 2023 (Ziel: Juni/Juli) soll hier mit ersten Bohrungen begonnen werden.Währendundbereits weiter fortgeschritten sind, und Bergbauriesen hier bereits ökonomische Lithiumlagerstätten nachgewiesen haben, sind die beiden anderen Lithiumprojekte von LIT (Argentina Lithium) eher spekulativ aber ebenfalls mit extrem hohem Potential.Hier handelt es sich mit einer Fläche von 26.000 Hektar umIn der zweiten Jahreshälfte möchte man hier mit geophysischen Arbeiten starten um letztendlich die besten Bohrziele zu identifizieren. Der Pocitos Salar wird momentan sehr aktiv von anderen Unternehmen exploriert wie z.B. Recharge Resources (ISIN: CA7562302074, WKN: A3DMJ0, Ticker: SL50, CSE: RR, OTC: RECHF). Jedoch hat dieses Unternehmen nur eine sehr kleine Fläche von rund 800 Hektar am Pocitos Salar.Dieses Projekt ist mit 25.000 Hektar ebenfalls extrem riesig und man konnte bei ersten Oberflächentests bereits Lithiumgehalte von sehrfeststellen.Das Kachi Projekt von- Market Cap 870 Mio. CAD - liegt südlich des Incahuasi Projekts von LIT und auch hier plant man zeitnah in Produktion zu gehen.Bei den Arbeiten im Jahr 2018 bei denen insgesamt 4 Bohrlöcher von LIT niedergebracht wurden kam man zu folgenden Ergebnissen:Quelle: Argentina Lithium - Incahuasi Projekt1. Jedas Verhältnis von Magnesium zu Lithiumdesto günstiger kann die Lauge verarbeitet werden, da bei der Trennung der eng verwandten Metalle weniger Energie aufgewendet werden muss. Der Reinheitsgrad des Lithiums spielt beim Verkauf und beim Anwendungsgebiet eine sehr große Rolle.erreichen ein Mg/Li Verhältnis von 10 oder niedriger.2. Jeder, desto geringer die Produktionskosten, da das Kalisalz als Nebenprodukt verkauft werden kann.Außerdem wichtig bei einem Lithiumvorkommen eines Salzsees: Große Höhe, starke Sonneneinstrahlung, Trockenheit: So kann das in der Lauge enthaltene Wasser schnell verdampfen.Mit weniger als 30mm Niederschlag jährlich und einer Lage von 3.260m über dem Meeresspiegel ist das Inucahuasi Lithium Projekt sehr gut gelegen und es herrschen für den LithiumabbauQuelle: Argentina Lithium - Nochmals alle Projekte in der ÜbersichtQuelle: stockcharts.comAuch aussieht die Akte von Argentina Lithium (ISIN: CA04016E2024, WKN: A2N7AW, OTC: PNXLF, Ticker: OAY3, TSXV: LIT.V, #LIT.V, $LIT.V) derzeit stark aus. Wir sehen hier den 2-Jahreschart von LIT an der kanadischen TSX-Venture. Derbeginnend ab Mai 2021 konnte inzwischen durch den ersten Ausbruch aus dem untergeordneten Abwärtstrend seit Mitte Oktober 2021 an Stärke gewinnen. Seit August 2022 sehen wir regelmäßig höhere Hochs in Verbindung mit höheren Tiefs.Argentina Lithium (ISIN: CA04016E2024, WKN: A2N7AW, OTC: PNXLF, Ticker: OAY3, TSXV: LIT.V, #LIT.V, $LIT.V) in der Presse:Link: www.youtube.com/watch?v=8WxBcUol7tQ&t=1s Weitere Informationen zu Argentina Lithium (ISIN: CA04016E2024, WKN: A2N7AW, OTC: PNXLF, Ticker: OAY3, TSXV: LIT.V, #LIT.V, $LIT.V) erhalten Sie auf der Website des Unternehmens www.argentinalithium.com - Dies ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung -7UP wurde 1929 von Charles Leiper Grigg erfunden. Zuerst hieß das Produkt "Bib-Label Lithiated Lemon-Lime Soda", und wurde zwei Wochen vor der Weltwirtschaftskrise 1929 zum ersten Mal verkauft. Es enthielt bis 1950 Lithiumcitrat, einen stimmungsstabilisierenden Wirkstoff, der in der Psychiatrie verwendet wird. 