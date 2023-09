Arcadia Minerals identifiziert weitere mineralisierte Pegmatite nahe Swanson

Arcadia Minerals hat bei Stichproben nahe des Swanson-Projekts Pegmatite mit hohen Tantalkonzentrationen entdeckt. Noch im Oktober soll das Explorationsprogramm fortgesetzt werden, um Bohrziele zu identifizieren. Von 200 Pegmatiten wurden bislang erst acht beprobt.

Der australische Batteriemetall-Explorer Arcadia Minerals (ASX: AM7, WKN: A3C7FG, ISIN: AU0000145815) hat in der kürzlich über die Identifikation weiterer mineralisierter Pegmatite im Bereich des Swanson-Projekts berichtet.

Demnach wurden bei ersten Feldarbeiten an acht Pegmatiten Tantal-reiche Mineralisierungen im Bereich der Lizenzgebiete EPL 5047 und EPL 7295 identifiziert. Durch die Exploration von bislang nicht ausreichend erkundeten Pegmatiten sollen die Mineralressourcen der Schürfgebiete ausgeweitet werden. Dazu will Arcadia Minerals zunächst Tantal- und Lithiumreiche Gebiete für Bohrungen identifizieren.

Fast jede vierte Stichprobe zeigt Gehalte von mehr als 233 ppm Ta2O5

Insgesamt sind derzeit 200 Pegmatite Gegenstand von Untersuchungen. Das aktuelle Programm konzentriert sich auf die Ta/Li-Pegmatite im Swanson-Gebiet. Bei drei der acht bisher kartierten und beprobten Pegmatite (es handelt sich um die Ziele A, D und G) fanden sich der Pressemitteilung zufolge bei Stichproben Hinweise auf eine erhöhte Tantalmineralisierung:

Pegmatit A: 536 ppm Ta2O5

Pegmatit A: 785 ppm Ta2O5

Pegmatit A: 990 ppm Ta2O5

Pegmatit D: 1.063 ppm Ta2O5

Pegmatit A: 1.310 ppm Ta2O5

Pegmatit G: 2.498 ppm Ta2O55

Pegmatit D: 4.911 ppm Ta2O5

Pegmatit D: 21.839 ppm Ta2O5

Die acht Pegmatite befinden sich alle auf EPL 5047 in LKW-Reichweite der Swanson-Mine. Im Rahmen der jüngsten Arbeiten wurden 48 Gesteinssplitterproben entnommen. Elf der 48 entnommenen Proben zeigten Gehalte von mehr als 233 ppm Ta2O5 – was dem Cutoff-Gehalt für die Swanson-Mineralressource entsprach.

Hohe Mineralisierung auch außerhalb des Swanson-Pegmatitschwarms?

Der Explorer will damit untersuchen, ob hohe Mineralisierungen auch außerhalb des bekannten Swanson-Pegmatitschwarms anzutreffen sind. Dort hat das Unternehmen eine JORC-Ressource deklariert und eine (positive) endgültige Machbarkeitsstudie durchgeführt.

CEO Philip le Roux kommentierte, das Unternehmen sei "sehr ermutigt" im Hinblick auf "die Identifizierung einer beträchtlichen Anzahl mineralisierter Pegmatite". Sowohl die erhöhten Werte der Tantalmineralisierung als auch die große Anzahl von Lithium-Cäsium-Tantal-Pegmatiten sei "von besonderem Interesse".

Der weitere Fokus richte sich nun darauf, "die Geometrie der mineralisierten Pegmatite und das Ausmaß der Mineralisierung zu bestimmen". Dadurch sollen auch Bohrziele bestimmt werden. Le Roux hält die Entdeckung weiterer mineralisierter Pegmatite für möglich. Bereits im Oktober ist die Fortsetzung des Programms geplant.

Arcadia Minerals exploriert verschiedene Projekte mit Fokus auf Tantalum, Lithium, Nickel, Kupfer und Gold in Namibia. Das Swanson-Tantalit-Projekt befindet sich in der Karas-Region im südlichen Teil Namibias, etwa 15 km nördlich des Oranje-Flusses. Eigentümerin des Projektes ist die Orange River Pegmatite Ltd. Aracadia Minerals hält 80 % an dem in Namibia ansässigen Unternehmen.

Tantalite Valley Shear Zone verspricht Potenzial

Das Swanson-Projekt ist für eine komplexe geologische und strukturelle Umgebung mit gutem Mineralisierungspotenzial bekannt. So befindet sich in dem Gebiet die Tantalite Valley Shear Zone und ein intrusiven mafisch-ultramafischer Körper.

Bestätigt ist die große Anzahl gut mineralisierter Pegmatite, deren Potenzial durch umfangreiche, kleinere Bergbauaktivitäten belegt ist. Im Rahmen dieser Arbeiten wurden Tantal, Beryll und Spodumen aus den Pegmatiten gewonnen. Innerhalb der Grenzen des Orange River-Lizenzgebiets EPL 5047 befindet sich ein aktiver Tantalit-Bergbaubetrieb im Besitz von Kazera Global.

Bereits in den frühen 1980er Jahren wurden die Pegmatite durch das kanadische Explorationsunternehmen Placer Development anhand von Schlitzproben und Massenmaterialtests umfassend untersucht. Damals bestand jedoch kein Interesse an Lithium. Deshalb wurden keine Untersuchungen zum Spodumengehalt und -potenzial durchgeführt.

Von 2012 bis 2017 hatte zudem das Geological Survey of Namibia zusammen mit dem mit dem Council of Geoscience of South Africa ein Kartierungsprogramm in Südnamibia durchgeführt, das sich auch über die Lizenzgebiete EPL 5047 und 7295 erstreckt hatte. Auch dabei waren mehrere Pegmatite identifiziert worden.

