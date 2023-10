In einem gemeinsamen Papier fordern die FDP-Abgeordneten Konstantin Kuhle und Johannes Vogel eine schnellere und bessere Arbeitsmarktintegration der Geflüchteten aus der Ukraine. Der FDP-Sozialpolitiker Jens Teutrine wirbt eindringlich für die einzelnen Forderungen: “Sozial heißt nicht staatliche Versorgung in Bedürftigkeit, sondern Selbstbestimmung und Eigenverantwortung in Arbeit. Schnellstmöglich auf eigenen Beinen zu stehen, muss das Ziel sein. Gerade mit Blick auf den Arbeits- und Fachkräftemangel sind nicht nur die Chancen für die Menschen, die zu uns kommen, groß, sondern auch für unsere Wirtschaft.”

Die Abgeordneten werben eindringlich dafür, Hürden abzubauen und mehr Anreize zu schaffen, zu arbeiten. “Statt zu viel Zeit mit langwierigen Sprach- und Integrationskursen zu verbringen, muss von Tag 1 ein Vorrang für Vermittlung in Arbeit gelten. Der Spracherwerb könne dann neben einer Beschäftigung erfolgen. „Deswegen muss die strikte Aufteilung zwischen berufsspezifischem und allgemeinem Spracherwerb aufgelockert werden, indem kombinierte Sprachkurse angeboten werden. Und auch Berufsabschlüsse, insbesondere die von ukrainischen Erziehern und Pflegern sollten schneller anerkannt werden“, ergänzt Teutrine. Außerdem fordert er die Zollbehörden auf, härter gegen Schwarzarbeit vorzugehen. „Wer sich an die Gesetze hält, darf keinen Nachteil haben“, heißt es