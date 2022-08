Arbeiter fehlen wie nie zuvor

Der Fachkräftemangel erreicht in Deutschland einen neuen Höchststand - das berichtete das ifo Institut Anfang dieses Monats. Der bisherige Rekord vom April 2022 sei deutlich übertroffen worden, immer mehr Unternehmen müssen ihre Geschäfte einschränken, weil sie nicht genug Personal finden. Langfristig wird das Problem noch schwerwiegender werden. Neben qualifizierter Fachkräfteeinwanderung und weiteren Qualifizierungsmaßnahmen soll auch das Bürgergeld einen Beitrag zur Lösung dieses Problems leisten.



„In Deutschland sind aktuell 2,4 Millionen Menschen arbeitslos. Angesichts des Arbeits- und Fachkräftemangels können wir es uns nicht leisten, auf Arbeitskraft zu verzichten. Zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen hat keine abgeschlossene berufliche Qualifikation - statt sie zu Unsinnsmaßnahmen zu drängen, wollen wir als Freie Demokraten sie dabei unterstützen, eine Ausbildung abzuschließen“, so Jens Teutrine, Sprecher für Bürgergeld in der FDP-Fraktion. Dies habe zweierlei Folgen. Zum einen würde es die Auswirkungen des Fachkräftemangels mildern. „Und zum anderen sorgt es für eine nachhaltige Eingliederung in den Arbeitsmarkt, was den Menschen und der Wirtschaft zugutekommt“, erklärt Teutrine.