Applied Materials – Q-Zahlen heben Stimmung

Der US-Chipzuliefererprofitiert von der anhaltend hohen Nachfrage nach Halbleiterprodukten und setzte beim Umsatz sogar neue Rekordmarken. Das kam bei Aktionären gut an, die Aktie legt im nachbörslichen Handel deutlich zu und könnte nun zu einem endgültigen Befreiungsschlag aus dem Abwärtstrend der letzten Monate ansetzen.

Besonders die Umsatzprognose des Tech-Konzerns beflügelte das Wertpapier und kam bei Investoren entsprechend gut an. Demnach geht das Unternehmen für das laufende vierte Geschäftsquartal von Erlösen in Höhe von 6,65 Mrd. Dollar aus, bereits im abgelaufenen Quartal lag der Umsatz bei 6,52 Mrd. Dollar und auf dem höchsten je gemessenen Stand. Dabei kann Applied Materials die hohe Nachfrage teils nicht decken und hält an einer Erhöhung der Auslieferungen für das Geschäftsjahr fest.

Diese Entwicklung könnte sich entsprechend positiv im Wertpapier niederschlagen, der letzte große Rücksetzer aus Anfang dieses Jahres reichte wie in den Jahren zuvor in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts abwärts, dort konnte eine mehrere Wochen anhaltende Gegenbewegung an rund 111,00 US-Dollar gestartet werden. Dadurch wird nun der laufende Abwärtstrend einem ausgiebigen Test unterzogen, bei weiteren Kapitalzuflüssen könnte noch ein weiterer Kurssprung die Aktie beflügeln und würde dadurch entsprechende Handelsansätze ermöglichen.

Abwärtstrend im Test

Aus technischer Sicht kann Applied Materials erst bei einem Wochenschlusskurs oberhalb von 111,65 US-Dollar den 50-Wochen-Durchschnitt bei 117,04 US-Dollar ins Visier nehmen, darüber die Kursmarke von 119,70 und schließlich den Horizontalwiderstand der letzten 18 Monate um 125,00 US-Dollar. An dieser Stelle müsste sich die weitere Entwicklung erst noch zeigen, möglich wäre sogar ein zeitnaher Anstieg an 144,41 US-Dollar. Ein Bruch des 200-Wochen-Durchschnitts wäre ganz klar als Kapitulation der Käufer zu interpretieren, in diesem Szenario müsste mit Verlusten auf die Horizontalunterstützung aus Anfang 2020 um 70,38 US-Dollar zwingend gerechnet werden. Wegen der starken fundamentalen Daten wird ein derartiges Szenario derzeit allerdings nicht erwartet.

Widerstände: 117,04; 119,70; 122,37; 123,17; 125,00; 129,70 US-Dollar

Unterstützungen: 106,56; 104,12; 101,33; 99,30; 95,76; 87,62 US-Dollar

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag Applied Materials HB97HN 1,04 110,00 5,50 14.12.2022 Applied Materials HB97HU 1,97 100,00 3,58 15.03.2023

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag Applied Materials HR8UBL 3,2599 140,00 -2,98 14.12.2022 Applied Materials HB97HT 0,85 100,00 -4,40 18.01.2023

Call Optionsschein auf Applied Materials für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Put Optionsschein auf Applied Materials für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Weitere Produkte auf APPLIED MATERIALS und andere Basiswerte finden Sie unter: www.onemarkets.de

Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Applied Materials – Q-Zahlen heben Stimmung erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).