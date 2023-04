Applied Materials - Chipaktie mit Potenzial

Sehr stark gestiegene Zinsen haben der Technologiebranche im letzten Jahr stark zugesetzt, allerdings setzt sich seit geraumer Zeit wieder Zuversicht unter Anlegern durch, wie am Beispiel des US-Chipherstellers Applied Materials zu erkennen ist. In diesem Jahr gelang es dem Papier nämlich entscheidende Weichen für einen Trendwechsel zu stellen, wovon nun auch mittelfristig orientierte Anleger profitieren können.

Neben den großen Chipherstellern wie AMD, Intel und NVIDIA gehört auch Applied Materials zu einem wichtigen Player in diesem Segment. Nachdem das Wertpapier Mitte Oktober letzten Jahres einen vorläufig letzten Tiefpunkt bei 71,12 US-Dollar erreicht hatte, drehte der Trend, nur wenig später gelang es auch den vorausgegangenen Abwärtstrend zu durchbrechen und in diesem Jahr in den Bereich von 125,62 US-Dollar zuzulegen. Auf dem Weg dorthin wurde zum einen das 38,2 % Fibonacci-Retracement als erste große Hürde gemeistert, zeitgleich konnte aber auch die Nackenlinie einer dazugehörigen inversen SKS-Formation überwunden werden. Aus technischer Sicht liegt damit ein mittelfristiges Kaufsignal vor, was nun für den Aufbau von Long-Position genutzt werden kann.

Sprungbrett EMA 200

Technisch gestaltet sich der Bereich um den EMA 200, der zeitgleich mit der Nackenlinie der inversen SKS-Formation und noch dem 38,2 % Fibo zusammenfällt als potenzielles Sprungbrett von neuerliche Jahreshochs. Oberhalb von 120,00 US-Dollar würde die Wahrscheinlichkeit auf einen weiteren Kurssprung zunächst in Richtung 130,64 US-Dollar deutlich zunehmen, ein weiteres Ziel könnte bei entsprechender Stärke der Aktie sogar um 142,16 US-Dollar abgeleitet werden. Auf der Unterseite darf es allerdings nicht mehr nachhaltig unter den 200-Tage-Durchschnitt talwärts gehen, dies würde nämlich Zweifel an dem gesandten Trendwendeprozess wecken und könnte infolgedessen für Verluste in den zweistelligen Bereich um 95,74 US-Dollar sorgen. Anzeichen für ein derartiges Szenario sind derzeit allerdings nicht auszumachen.

Widerstände: 116,33; 117,80; 122,97; 125,62; 128,98; 135,05 US-Dollar

Unterstützungen: 113,59; 110,08; 109,00; 106,09; 104,27; 100,02 US-Dollar

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in US-Dollar

Abstand Knock-Out

Omega

Letzter Bewertungstag

Applied Materials

HC130Y

1,91

100,00

12,33%

4,12

13.09.2023

Applied Materials

HC1EK9

0,88

120,00

-5,22%

5,90

13.09.2023



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in US-Dollar

Abstand Knock-Out

Omega

Letzter Bewertungstag

Applied Materials

HC3LHZ

1,37

100,00

-12,33%

.2,00

15.01.2025

Applied Materials

HC2L6L

0,82

100,00

-12,31%

-3,45

17.01.2024



Call Optionsschein auf Applied Materials für eine Spekulation auf einen Anstieg der AktiePut Optionsschein auf Applied Materials für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Weitere Produkte auf Applied Materials Inc. und andere Basiswerte finden Sie unter: www.onemarkets.de

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte