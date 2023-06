Applied Materials: AMD, IBM, Nvidia & Co. - beim EPIC Center sind alle an Bord!

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

4 Mrd. USD für Forschungscampus. Applied Materials (AMAT) mit zentraler Rolle bei Halbleitertechnologie! Täglich neue Setups im Traders Live Chat bei ratgebergeld.at!

Symbol: AMAT ISIN: US0382221051

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Herstellers von Anlagen für die Halbleiterindustrie befindet sich in einem stabilen Aufwärtstrend. Das Halbjahresplus beträgt etwas über 41 Prozent. Ähnlich wie bei den meisten Technologiewerten sahen wir zuletzt rückläufige Kurse, die eine Bullenflagge zum 20er-EMA formierten. Sofern die grundsätzlich positive Stimmung an den Märkten anhält, dürfen wir einen Bounce in den nächsten Tagen erwarten.

Chart vom 23.06.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 136.07 USD

Meine Expertenmeinung zu AMAT

Meinung: Das Unternehmen investiert mit Förderung des US Chip Act rund 4 Milliarden USD in sein Equipment and Process Innovation and Commercialization (EPIC) Center im Silicon Valley. Dort soll es eine Kooperation mit Universitäten sowie führenden Technologieunternehmen geben von AMD über IBM und Nvidia bis hin zu Taiwan Semiconductors geben. Auch wenn über die Details der Zusammenarbeit nicht viel bekannt ist, dürfte klar sein, dass Applied Materials eine herausragende Rolle bei dieser Schlüsseltechnologie spielen wird. Beim Blick auf die fundamentalen Kennzahlen sehen wir zweistellige Steigerungen bei Umsatz und Gewinn der letzten drei Jahre. Die im April gemeldeten Zahlen zum zweiten Vierteljahr 2023 lagen wieder einmal über den Erwartungen der Analysten.

Setup

Mögliches Setup: Für unser Long Setup orientieeren wir uns mit Trigger und Stopp Loss an der letzten Tageskerze und peilen als Kursziel das Pivot-Hoch vom 13. Juni an. Frische Quartalszahlen stehen am 17. August auf der Agenda, so dass ausreichend Spielraum für einen Swing Trade besteht. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in AMAT.

Veröffentlichungsdatum: 25.06.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von