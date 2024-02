Apple und Tesla stören den Börsenrekord

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Es klingt schon ein wenig kurios. Unter den Technologie-Aktien in den USA sehen Apple und Tesla nicht berauschend aus im Vergleich zu Superstars wie Meta und vor allem Nvidia. Ändern sich die Zeiten nachhaltig?

Der Begriff magische sieben ist unter Börsianern mittlerweile so gängig wie abgedroschen. Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, Microsoft, Tesla und Apple werden in der Gruppe summiert. Dabei sind die glorreichen Sieben 2024 bisher sehr unterschiedlich aus den Startblöcken gekommen. „Tesla wurde nach enttäuschenden Zahlen nach unten durchgereicht und kostet 20 Prozent weniger während Nvidia mit 40 Prozent wie im Vorjahr das Feld anführt. KI ist das zweite Zauberwort der Investoren und es verzaubert weiterhin“, so Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets.

Eine Lücke tut sich auf

„Sechs der sieben Unternehmen der „Magnificent 7“ gehören im vierten Quartal 2023 zu den Titeln, die im Vergleich zum Vorjahr am meisten zum Gewinn des S&P 500 beitragen: Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, Microsoft und Apple. Insgesamt wurde für diese sechs Unternehmen im vierten Quartal ein Gewinnwachstum von 54 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet, während für die restlichen 494 Unternehmen im S&P 500 sogar ein Gewinnrückgang von gut zehn Prozent prognostiziert wurde“, so eine Auswertung des Brokers RoboMarkets.

Für den gesamten S&P 500 beträgt der erwartete Rückgang somit nur rund 1,4 Prozent. Dies zeigt sehr deutlich, wie stark der Gesamtmarkt auch aus fundamentaler Sicht vom Erfolg der sechs Schwergewichte abhängt. Trotzdem haben nach Berechnungen der Berenberg Bank bisher im vierten Quartal „von den bisher berichteten S&P 500-Unternehmen knapp 80 Prozent die Gewinnerwartungen übertroffen“.

Amazon sucht sein TOP

Alphabet, Meta, Nvidia und Microsoft haben ihre Bestmarke zuletzt weiter nach oben gehoben. Bei Amazon stehen ähnliche Meldungen noch aus, der Kurs liegt rund 15 Prozent unter seinem Höchststand. Bei Amazon werden besonders starke Wachstumszahlen im Bereich AWS (Cloud Services) im Jahr 2024 erwartet. Auch das klassische E-Commerce-Geschäft sollte gute Ergebnisse liefern, insgesamt dürfte die Profitabilität weiter steigen. Gespannt wartet der Markt auch auf die neue Strategie, Prime Video um Werbung zu erweitern. Disney+ und vor allem Netflix haben diesen Schritt bereits vollzogen, Analysten sehen dieses Jahr bereits zusätzliche Umsätze bei Prime Video von bis zu 4,8 Mrd. Dollar. Meta und Nvidia waren darüber hinaus neben Crowdstrike Antreiber in Indizes wie dem Morgen-Stanley-Index „Künstliche Intelligenz“ mit WKN SL0G7E und einem satten Plus von 50 Prozent seit Mai 2023.

Zeitenwechsel bei Apple

Die große Unbekannte ist 2024 auch nach seinen Quartalszahlen der Apple-Konzern. Lange war man unangefochten das wertvollste Unternehmen der Welt. „Mittlerweile macht Microsoft diesen Rang mehr als streitig und hat für manche Investoren zudem mehr im Köcher“, so Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Die Analysten von Pimco verweisen zudem darauf, dass „Die Inflation seit ihren Höchstständen im Jahr 2022 deutlich nachgelassen hat. Insbesondere wenn man den Index der persönlichen Konsumausgaben heranzieht“.

Problematisch ist dies für Firmen wie Apple, da man bei schwächerem Stückzahlwachstum nicht mehr zwangsläufig über steigende Preiskomponenten auftrumpfen kann. Mit anderen Worten – die Zeiten der großen Preiserhöhungen könnten vorbei sein. Dazu braucht Apple für den nächsten Schritt der Unternehmensbewertung eine neue, frische Erzählung. Das könnte die Aufspaltung des Konzerns sein oder aber neue Felder beim Konsumenten oder im Bereich Cloud oder KI. Momentan sind Amazon oder Microsoft dort eher angesagt. Wer der magischste unter den TOP sieben sein wird, ist für 2024 daher noch lange nicht entschieden.