Bei Apple sehen viele Profis noch Luft nach oben

Exchange Traded Funds (ETF) werden gerade unerfahrenen Anlegern von einigen Marktbeobachtern gerne als perfektes Anlagevehikel empfohlen. Schließlich kann man mit solchen Produkten relativ einfach und meist auch kostengünstig in eine Vielzahl von Aktien investieren.

Ein in den vergangenen Jahren immer größer gewordenes Problem der über diese ETFs abgebildeten Indizes ist allerdings, dass der vermeintliche Vorteil einer breiten Marktabdeckung oftmals nicht wirklich vorhanden ist. Als Beispiel dafür dient der amerikanische Leitindex S&P 500, der seinem Namen entsprechend die 500 größten börsengelisteten Unternehmen des US-Marktes beinhaltet. Der Großteil dieser Firmen spielt für die Performance des Index wegen der zu geringen Gewichtung allerdings so gut wie keine Rolle.

Aktuelle Berechnungen des Wall Street Journal belegen das eindrucksvoll: Demnach war die Abhängigkeit des S&P 500 von lediglich zwei Aktien seit 1978 nicht mehr so hoch wie heute. Während es damals noch IBM und AT&T waren, heißen die Schwergewichte heute Apple und Microsoft. Zusammen kommen die Beiden auf einen Indexanteil von 13,3 Prozent, wobei der iPhone-Hersteller mit 7,1 Prozent leicht die Nase vorn hat. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen liegt bei jeweils über 2 Billionen US-Dollar. Der jüngste Anstieg wird vor allem mit den gesunkenen Kapitalmarktzinsen in Verbindung gebracht, durch die sich die Nachfrage nach Tech-Aktien noch mal verstärkt hat.

71 Prozent der Analysten sagen „Kaufen“

Apple zählte in den vergangenen sieben Tagen mit 206 Trades und 126 Käufen (61 Prozent) auch auf wikifolio.com wieder zu den am meisten gehandelten Aktien. Auf Jahressicht überwiegen mit einem Anteil von 57 Prozent ebenfalls die Käufe. Noch höher ist mit 71 Prozent der Anteil der Analysten, die den Titel trotz des absolut betrachtet bereits sehr hohen Börsenwertes aktuell zum Kauf empfehlen. Lediglich zwei von 39 Analysten raten zum Verkauf. Die Aktie wird aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 6,4 (jeweils basierend auf den Zahlen der letzten 12 Monate) bewertet (Daten per 23.03.2023; Quelle: aktien.guide).

Gute Ausgangsposition für weiteres Wachstum

Ramon Bauerfeind (BaRaInvest) liegt bei der Apple-Aktie in seinem wikifolio Zukunftsinvestment mit 59 Prozent im Plus. Mit einem Depotanteil von aktuell 7,3 Prozent zählt der Wert zu den Top-5 des Portfolios, das passenderweise von Microsoft angeführt wird. In einem aktuellen Kommentar zitiert er einen Bericht der „Financial Times“, wonach Apple-CEO Tim Cook die Entscheidung von COO Jeff Williams unterstützt, das AR/VR-Headset von Apple in diesem Jahr auf den Markt zu bringen. Genau auf solche Firmen zielt die Strategie des Traders, der darauf setzt, dass die ausgewählten Unternehmen durch ihr Geschäftsmodell, ihre Branche und ihre Stellung am Markt eine gute Ausgangsposition für zukünftiges Wachstum besitzen. Die bislang erreichte Performance von 78 Prozent bedeutet ein durchschnittliches Jahresplus von 21 Prozent. Der maximale Drawdown lag bisher bei 33,1 Prozent.

Über 1.000 Prozent Kursgewinn im Depot

In dem wikifolio VV Aktien flexibel ist Apple die Nummer eins unter den insgesamt 18 Depotwerten. Gut zehn Prozent des Kapitals haben die Vermögensverwalter von SIGAVEST hier investiert. Die mehr als imposante Wertentwicklung seit ihrem Einstieg lässt sich nach Einschätzung der Börsenprofis noch weiter ausbauen. „Apple hat wieder die 1000%-Gewinnmarke erreicht. Die Aktie hat sich technisch deutlich verbessert und kann die alten Hochs wieder erreichen“, postete der verantwortliche Trader Christian Mallek heute Vormittag. Das seit Ende 2013 bestehende wikifolio musste auf Jahressicht zwar ein Minus von 15 Prozent verkraften, kommt unter dem Strich aber dennoch auf ein Plus von 115 Prozent oder 8,5 Prozent im Jahresschnitt.

