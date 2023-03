Apple: die ganz fetten Jahre sind vorbei, aber .!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Sinkende Nachfrage nach Smartphones, gestörte Lieferketten. Droht Apple (AAPL) auch noch die Zerschlagung? Täglich neue Setups im Traders Live Chat bei ratgebergeld.at!

Symbol: AAPL ISIN: US03783310052

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Apple-Aktie hilet sich bei den Börsenturbulenzen deer letzten Tage recht gut über den gleitenden Durchschnitten und bildete eine kleine Seitwärtsrange aus. Im Halbjahresvergleich liegt das Wertpapier etwas über zwei Prozent im Plus.

Chart vom 08.03.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 152.99 USD

Meine Expertenmeinung zu AAPL

Meinung: Apple ist das Unternehmen mit der größten Marktkapitalsierung an der Wallstreet. Angesichts der Marktmacht kommen immer wieder Forderung nach der Zerschlagung auf. Hinzu kommt, dass die Nachfrage nach Smartphones nachlässt, die Lieferketten teilweise immer noch gestört sind ebenso wie die Handelsbeziehungen der USA zu China. Es ist davon auszugehen, dass Apple künftig nicht mehr der Wachstumswert der vergangenen Jahre bleibt. Ein solides Investment könnte das Wertpaper dennoch sein.

Setup

Mögliches Setup: Wenn wir den Chart betrachten, sieht das gar nicht einmal so übel aus. Trigger und Stop Loss könnten wir mit den gelben Linien skizziert setzen und das per Measured Move ermittelte Kursziel ansteuern. Etwas Rückenwind vom Gesamtmarkt würde unser Vorhaben unterstützen. Gutes Money Management gehört in unseren unsicheren Zeiten sowieso dazu! Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 4. Mai, genug Zeit für einen längerfristigen Swingtrade! Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in AAPL.

Veröffentlichungsdatum: 16.03.2022

