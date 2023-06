Apple: Vielleicht fällt das All Time High!

Der Aktienkurs von Apple hat in diesem Jahr 45 Prozent hinzugewonnen. Aktuell hat der Kursverlauf das Niveau rund um das All Time High bei 182,94 US-Dollar eingenommen. Am Tag der Präsentation der neuen Datenbrille wurde intraday sogar ein Kurs bei 184,95 US-Dollar angeschrieben, die Aktie ging aber mit 179,58 US-Dollar aus dem Handel.

Apple hat seine lange erwartete Datenbrille vorgestellt und damit die erste neue Produktkategorie seit neun Jahren präsentiert. Konzernchef Tim Cook enthüllte die Apple Vision Pro am Montag, dem 5. Juni, auf der jährlichen Entwicklerkonferenz WWDC. Für Cook stellt die neue Datenbrille ein Kontinuum der revolutionären Produktkategorien wie Personal Computing, Mobile Computing dar. Er nennt es den Beginn des Spacial Computing, wo die Datenverarbeitung im räumlichen Kontext durchgeführt wird. Zu den Einsatzgebieten sollen Arbeit, Videokonferenzen, Medienkonsum und Spiele gehören. Der Vorführung zufolge werden bei der Datenbrille Apps aus der Sicht des Benutzers in den umgebenden Raum projiziert, sodass etwa eine Website über dem Arbeitstisch zu sehen ist. Die Steuerung soll ausschließlich über Augenbewegungen, Hände und Stimme erfolgen, ohne zusätzliche Hardware wie Mäuse oder Controller zu benützen.

Der Aktienkurs von Apple befindet sich seit Beginn des Jahres 2023 in einer steilen Aufwärtssequenz, die beim Hochlauf zum Kernwiderstand bei 155,98 US-Dollar ein wenig konsolidierte. Am 20. März 2023 wurde der Kernwiderstand aber nachhaltig überwunden, womit der Kurs in Richtung All Time High vom 4. Januar 2022 rund um die Marke von 182,94 US-Dollar hochgelaufen ist. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass in den nächsten Wochen neue Hochs etabliert werden. Beispielsweise waren Apple-Jünger am Montag, dem 5. Juni, im Zuge der Präsentation der Datenbrille so euphorisch, dass intraday ein leicht höheres Niveau bei 184,95 US-Dollar kurzfristig angeschrieben wurde. Der Montag endete mit einem Schlusskurs bei 179,58 US-Dollar. Es ist aber auch möglich, dass der Kurs erstmals auf diesem Niveau konsolidieren muss, bevor neue Hochs nachhaltig erreicht werden. Im übergeordneten Bild wurde der langjährige Aufwärtstrend Anfang Mai 2022 gebrochen und ist in eine Seitwärtsrange mutiert. Diese Range ist durch die Grenzen bei 125,01 US-Dollar und 176,74 US-Dollar definiert. Bei möglichen exogenen Schocks ist somit auch ein Kursrückgang bis zur Unterstützung bei 155,98 US-Dollar nicht auszuschließen. Eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen China und Taiwan würde Apple ganz besonders treffen.

182,94 // 201,01 US-Dollar

155,98 // 137,44 Euro



Der Aktienkurs von Apple hat in diesem Jahr 45 Prozent hinzugewonnen. Aktuell hat der Kursverlauf das Niveau rund um das All Time High bei 182,94 US-Dollar eingenommen.

Mit einem Open End Turbo Long (WKN VU5AXN) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Apple-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 3,24 profitieren. Das Ziel sei bei 201,01 US-Dollar angenommen (7,11 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 31 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 160,81 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 3,35 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

WKN:

VU5AXN

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

5,07 – 5,08 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

124,23 US-Dollar

Basiswert:

Apple Inc.

KO-Schwelle:

124,23 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

179,21 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

7,11 Euro

Hebel:

3,24

Kurschance:

+ 40 Prozent

Quelle: Vontobel



