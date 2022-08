Apple Inc. - über 25 % Gewinn mit Seitwärtskursen bis November 2022 verdienen

Die Aktie des iPhone-Herstellers Apple Inc. bewegt sich seit Dezember 2021 schwankungsfreudig hin und her. Charttechnisch sind hier größere Kurssprünge in der Aktie wohl nicht zu erwarten. Demzufolge besteht dennoch eine sehr gute Chance, durch den Kauf eines Inliner-Zertifikates mit einer Restlaufzeit von zweieinhalb Monaten bis November 2022 eine Rendite von knapp über 25 Prozent zu verdienen.

Hierfür muss die Aktie sich nur seitwärts bewegen, und zwar oberhalb von 130 US-Dollar und unterhalb von 210 US-Dollar. Die Aktie handelt momentan bei etwas mehr als 158 US-Dollar. Bei dem hier vorgeschlagenen Inline-Optionsschein wird zum Ende der Laufzeit 10 Euro pro Schein ausgezahlt, wenn die Apple-Aktie keine der beiden Knock-Out-Barrieren berührt. Wenn kein Knock-out-Ereignis eintritt, das heißt, wenn der Kurs des Basiswerts zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit auf oder unter der unteren Knock-out-Barriere oder auf oder über der oberen Knock-out-Barriere notiert, wird das Ausübungsrecht am finalen Bewertungstag, dem 16. November 2022 automatisch ausgeübt. Besitzer des Optionsscheins erhalten am Zahltag sechs Tage später 10 Euro. Falls die Aktie nicht zwischen den Barrieren bleibt, verfällt der Optionsschein allerdings wertlos.

In der nachfolgenden Grafik ab Juli 2020 befindet sich die Apple-Aktie zwar in einem Aufwärtstrend, aber er hängt auch fest zwischen Unterstützung und Widerstand, die in Hellgrün und hellrot in der Grafik eingefügt sind. Die Barrieren befinden sich außerhalb dieser beiden Bereiche und damit charttechnisch in sicherem Abstand zum aktuellen Kurs. Sie sind als rote, waagerechte Linien eingezeichnet.

Der Abstand zur oberen Barriere beträgt momentan knapp 31 % (Stand 31.08.2022). Es ist von charttechnischer Seite her nicht zu erwarten, dass die Aktie auf ein neues historisches Hoch ausbricht und die obere Barriere im Laufe der nächsten zweieinhalb Monate ansteuern wird.

Apple Inc. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 02.09.2020 – 23.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Taipan

Auf der Unterseite ist die Aktie nicht nur gut unterstützt durch die hellgrüne Unterstützungszone, sondern auch durch zwei gleitende Linien. Die eine hat eine Länge von 200 Tagen, die andere eine Länge von 50 Tagen. Ebenso erwähnenswert ist der gültige Aufwärtstrend, der einen möglichen Kursverlust stoppen sollte. Die untere Barriere liegt am Juni-Tief und hat zum aktuellen Kurs ein Abstand von knapp 18 % (Stand 31.08.2022).

Der Wert hängt sozusagen fest zwischen wichtigen charttechnischen Marken, was den hier vorgestellten Inline-Optionsschein als Anlageinstrument als Ideal erscheinen lässt. Bei einer Haltedauer bis zum Ablaufdatum im November 2022 ergibt sich ein maximales Gewinnpotenzial von 25,3 % in weniger als drei Monaten.

Um einem Totalverlustrisiko jedoch zu entgehen, sollte allerdings bei einem Apple-Kurs unter 145 US-Dollar oder über 200 US-Dollar die Position geschlossen werden. Solange das aber nicht der Fall ist, kann man entspannt bis auf den letzten Bewertungstag, den Sie im Kursverlauf als vertikale, blau gestrichelte Linie sehen, gewartet werden.

Basiswert

WKN

Briefkurs/EUR

Range

Laufzeit

Max. Auszahlung

Apple-Inline-OS

HB8TAN

7,98

130-210 USD

16.11.2022

10,00 Euro



Inliner-Optionsschein auf Apple Inc. für eine Spekulation auf eine SeitwärtsbewegungQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.08.2022; 08:30 Uhr

Weitere Produkte auf die ArcelorMittal finden Sie unter: www.onemarkets.de

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen – bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte