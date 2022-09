Apple, Commerzbank, Lufthansa, Peloton – die Hotstocks des Tages

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der DAX kann sein Niveau vom Vortag halten, bei dem er über 2 Prozent Aufschlag und Kurse über 13.400 Punkte generieren konnte. Wie schätzt Daniel Saurenz die aktuelle Situation ein? Mit Blick auf die Volatilitäten aus Deutschland und aus den USA lassen sich spannende Ableitungen streuen. Denn die aktuelle Bewegung ist eher als Verkäuferstreik zu werten, wie Daniel Saurenz hier anmerkt. Hier geht’s zum VIDEO.

Der September hat ansonsten die Saisonalität nicht bestätigt und ist nach dem gestrigen Tag sogar 4 Prozent im Gewinn. Dabei streben auch Werte wie die Lufthansa und die Commerzbank nach oben. Zu beiden Unternehmen, die ehemalige DAX-Mitglieder waren, haben wir News aufbereitet. In den Gesprächen über Streiks konnte man sich bei der Lufthansa einigen und bis kommenden Sommer Planungssicherheit einziehen. Die Commerzbank plant auch weiter, die Kosten zu senken, und hat dabei weitere Filialschließungen im Blick. Als Grund wird die Energiebilanz angegeben, die natürlich bei Büroräumen ein fester Bestandteil ist. Wir blicken auch in die USA und interpretieren den Abgang des Peloton-Gründers vor dem Hintergrund der Aktienkursentwicklung durchaus als positiv. Gänzlich andere Themen hat Apple. Nachahmer-Produkte werden mit dem neuen Betriebssystem, was an ab heute installieren kann, erkannt und Nutzer darauf hingewiesen. Ist Daniel ein Fan davon oder eher Andreas Bernstein, der noch einige Praxistipps mitgeben darf. Im Video erfahren Sie es!