Apple-Calls mit 86% Chance bei Erreichen des Widerstandes

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Laut einer im BNP Paribas-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse befindet sich die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005) nach wie vor in einer Konsolidierung. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Apple-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 182,94 USD vom 05. Januar 2022 in einer Abwärtsbewegung und fiel dabei auf ein Tief bei 120,04 USD zurück. Von dort aus startete eine Rally, welche die Aktie sogar knapp über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch führte. Dort prallte die Aktie nach unten ab. Seitdem konsolidiert die Aktie. Dabei wurde das Aufwärtsgap vom 10. August 2022 geschlossen.

Charttechnischer Ausblick: Die Apple-Aktie befindet sich also weiterhin in einer Konsolidierung. Das erste logische Ziel für diese Bewegung ist der Bereich um das Aufwärtsgap vom 29. Juli zwischen 157,64 USD und 159,50 USD. Im sehr kurzfristigen Bereich muss man nach dem Einbruch mit einer Erholung in Richtung 166,24 USD rechnen. Ein Ausbruch über den Widerstand bei 171,24 USD würde dieses Szenario allerdings in Frage stellen. Ein Angriff auf das Rallyhoch bei 176,15 USD und anschließend sogar ein Anstieg an das Allzeithoch wäre in diesem Fall möglich.“

Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder den Widerstand bei 171,24 USD erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call mit Basispreis bei 160 USD

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Apple-Aktie mit Basispreis bei 160 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PD80YW3, Bewertungstag 18.11.22, wurde bei der Apple-Kursindikation von 161,40 USD und dem Euro/USD-Kurs von 0,992 USD mit 1,14 – 1,15 Euro gehandelt.

Kann die Apple-Aktie innerhalb der nächsten zwei Wochen auf 171,24 USD zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,58 Euro (+37 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 150,768 USD

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Apple-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 150,768 USD, BV 0,1, ISIN: DE000UK4LKT9, wurde beim Apple-Kurs von 161,40 USD mit 1,10 – 1,11 Euro quotiert.

Beim Apple-Aktienkurs von 171,24 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – bei 2,06 Euro (+86 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Apple-Aktien oder von Hebelprodukten auf Apple-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek