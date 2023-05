Apple - das Allzeithoch rückt in greifbarer Nähe

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Aktie von Apple zählt heute wieder zu den beliebtesten Basiswerten. Gelingt der Ausbruch über die charttechnische Widerstandsmarke von 174,10 US ist der Weg zum Allzeithoch frei. Der iPhone-Hersteller ist aktuell der einzige Handy-Hersteller, der noch kein klappbares Gerät anbietet. Dennoch präsentierte Apple für das abgelaufene Quartal überraschend starke Zahlen. Mit einem Umsatz von knapp 95 Milliarden US-Dollar und einer Marge von 44,3 Prozent hat Apple die Erwartungen der Experten im zurückliegenden Quartal übertroffen. Katalysator war vor allem das iPhone-Geschäft. Zudem federte das Dienstleistungsgeschäft Umsatzverluste aus dem iMac- und iPad-Geschäft ab. Angesichts der guten Zahlen soll die Dividende erhöht und ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 90 Milliarden US-Dollar gestartet werden. Apple hat in einem konjunkturell schwierigen Marktumfeld relative Stärke bewiesen. Nach Angaben von Refinitiv ist die Mehrheit der Analysten mittelfristig zuversichtlich für das aktuell mit einer Marktkapitalisierung von 2,7 Billionen US-Dollar bewertete Unternehmen gestimmt. Rücksetzer sind dennoch möglich. Schwache Unternehmenszahlen oder eine breite Kurskorrektur an den Aktienmärkten könnten das Papier von Apple unter Druck setzen.

Eine USD Express Aktienanleihe könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. An jedem der jährlichen Zinszahlungsterminen erhalten Anleger einen Zinssatz von 6,85 Prozent p.a.. Notiert die Apple-Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf Höhe des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstags wird die Aktienanleihe vorzeitig zurückgezahlt. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstag. Am finalen Beobachtungstag greift die eingebaute Barriere. Sie wird bei 50% des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstags festgelegt. Würde dies heute auf Basis des Aktienkurses von 174 USD erfolgen, würde die Barriere somit bei 87 USD festgelegt. Notiert die Apple am Laufzeitende unterhalb der Barriere bedeutet dies ein Verlust für den Anleger. Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Apple-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Chart: Apple

Widerstandsmarken: 174,10/182,90/205,50 USD

Unterstützungsmarken: 143,70/155,30/160,00/167,10 USD

Die Aktie von Apple bildet einen Aufwärtstrend und ist nur noch wenige US-Dollar vom Allzeithoch entfernt. In den vergangenen Tagen hat sich bei 174,10 USD eine Widerstandsmarke ausgebildet. Bei einem Ausbruch über das Level rückt das Rekordhoch von rund 183 USD in greifbare Nähe. In diesem Bereich zeigt sich aktuell auch die obere Begrenzung des aufwärtsgerichteten Trendkanals. Bei einem Ausbruch über diesen Kreuzwiderstand könnten neue Kräfte freigesetzt werden. Bis dahin ist jedoch mit Rücksetzern bis zur Kreuzunterstützung bei 167,10 USD zu rechnen. Ein nachhaltiger Stimmungswandel zeichnet sich frühestens unterhalb von 160 USD ab.

Basiswert

Produkttyp

WKN

Emissionspreis

Finaler Beobachtungstag

Bemerkung

Apple

USD Express Aktienanleihe Protect

HVB7U8*

101,25 %**

15.06.2026

Barriere: 50%***; Zinssatz: 6,85% p.a.



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in USD

Knock-Out Barriere in USD

Hebel

Letzter Bewertungstag

Apple

HC36Z3

4,01

130,374278

130,374278

4,02

Open End

Apple

HC5BV6

1,60

156,755198

156,755198

10,01

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in USD

Knock-Out Barriere in USD

Hebel

Letzter Bewertungstag

Apple

HB1VWT

4,06

217,463067

217,463067

-3,9

Open End

Apple

HB3NXN

1,62

190,78655

190,78655

-9,8

Open End



