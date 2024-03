Apple Aktie: Aktueller Fokus auf der Unterseite!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

AKTIE IM FOKUS: Analyse, Ausblick, aktuelle News - Apple

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005 / Kürzel: AAPL

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Short Cut:

Die US-Aktie Apple hat in den letzten Handelstagen an Substanz verloren und ist unter die 170 US-Dollar gefallen. Das Tageschart hat sich deutlich bärisch eingetrübt. Es macht sich bemerkbar, dass der Konzern aktuell wenig Umsatzphantasien aufzeigen kann auf der anderen Seite neue Projekte wie das Apple Car eingestellt werden. Das macht sich im Aktienkurs bemerkbar. Der Konzern ist an der Schwelle sich neu erfinden zu müssen.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis:168,89 US-Dollar

Marktkapitalisierung: 2.65 Billionen US-Dollar

Umsatz 2023: 383,29 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote: 17,63 %

KGV 2024*: 27,38 %

4 Wochen Performance: - 9,87 %

Bewertung: leicht überbewertet

Div. Rendite 2024*: 0,56 %

* Prognose

Parkettgeflüster:

Vor kurzem ist bekannt geworden, dass Apple das Projekt "Elektroauto" eingestellt. Viel ist nicht bekannt gewesen, was dieses Vorhaben angeht, übergeordnet waren es nur Gerüchte. Als sicher galt, dass der Konzern an diesem Auto gearbeitet hat. Die Einführung des Apple Cars war für 2028 geplant, zuletzt haben gut 2.000 Mitarbeitende an diesem Projekt gearbeitet. Investiert wurden für dieses Vorhaben in den vergangenen Jahren gut 10 Milliarden US-Dollar, die jetzt abgeschrieben werden müssen. Das Projekt wurde vor gut 10 Jahren mit dem Hintergrund gestartet, dass die Ingenieure neue Projekt angehen wollten. Apple hat mit dem Elektroauto versucht, einen Brain Drain zu Tesla zu verhindern und hat die Entwickler in dieses Projekt eingebunden. Gescheitert ist das Apple Car weniger an den finanziellen Rahmenbedingungen, sondern vielmehr an den Herausforderungen der Software für autonomes Fahren, die einen hohen Komplexitätsgrad hat.

Der Konzern will nach der Aufgabe des Apple Cars verstärkt auf KI basierte Technologien in Zusammenhang mit dem IPhone setzen. Das Management hat sich aber bisher bedeckt gehalten, was dies konkret bedeutet. Die Aufgabe des Apple Cars unterstreicht, wie schwer es dem Konzern fällt neue Produktbereiche zu entwickeln, die Apple-like sind. Anleger stellen sich die berechtigte Frage, woher das Wachstum der Zukunft kommen soll. Dies unterstreicht, dass Apple vor der Herausforderung steht, sich einmal mehr neu zu erfinden.

Die Aktie hat im Dezember ein Hoch bei 199,29 US-Dollar formatiert, konnte sich aber nicht in diesem Bereich halten. Es ging zunächst moderat, im weiteren Handelsverlauf dann dynamischer abwärts. Nach einer kleinere Zwischenerholung gab das Wertpapier weiter nach, wobei sich die Abgabedynamik in den letzten Handelstagen deutlich verstärkt hat.

Im Tageschart ist sehr gut zu erkennen, dass das Wertpapier im Zuge der Abgaben im Januar an die 200-Tage-Linie (aktuell bei 183,49 US-Dollar) zurückgesetzt hat, sich hier aber wieder erholen konnte. Diese Durchschnittslinie wurde im weiteren Handelsverlauf noch einige Male angelaufen. In den letzten beiden Handelswochen ging es in kleinen Tageskerzen an dieser Linie entlang. Diese Durchschnittslinie wurde in der letzten Handelswoche verbindlich aufgegeben. Dieses Unterschreiten löste Anschlusskäufe aus. Die 200-Tage-Linie hat auch deshalb eine hohe Relevanz gehabt, dass sich die letzten Rücksetzer Ende des letzten Jahres, bzw. auch Anfang 2023, im Dunstkreis dieser Linie erholen konnten. Hinzukommt, dass die 20-Tage-Linie (aktuell bei 181,47 US-Dollar) inzwischen von oben durch die 200-Tage-Linie gelaufen ist, was das bärische Momentum noch einmal erhöht.

Mit dem Move hat sich das Tageschart eingetrübt. Denkbar ist, dass sich die Abgaben zunächst weiter fortsetzen könnten. Mögliche Anlaufziele könnten die 165,44 US-Dollar sein. Wird dieses Level aufgegeben und etabliert sich die Aktie per Tagesschluss unter dieser Marke, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die übergeordnet bis an die 143,68 US-Dollar gehen könnten. Darunter könnte noch die 123,98 US-Dollar einen weiteren Support bieten.

Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst das GAP bei 173,52 US-Dollar bzw. bei 177,11 US-Dollar schließen. Sollte sich die Aktie wieder über die 20-Tage-Linie schieben können, so muss das Wertpapier im Nachgang dessen per Tagesschluss auch über die 200-Tage-Linie bzw. über die 50-Tage-Linie (aktuell bei 185,53 US-Dollar) laufen. Perspektiven auf die 195/200 US-Dollar hat das Wertpapier erst dann wieder, wenn es sich verbindlich per Tagesschluss über der 50-Tage-Linie festgesetzt hat.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Aktuell muss der Fokus auf die Unterseite gerichtet werden. Erst wenn die Aktie sich wieder über der 200-Tage-Linie / 50-Tage-Linie etabliert hat könnte von weiteren Kursgewinnen ausgegangen werden.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass sich die Aktie Anfang Februar unter alle drei Durchschnittslinien gefallen ist. Das Wertpapier versuchte nachfolgend wieder über diese Linien zu kommen, was aber nicht gelungen ist. Es ging im weiteren Handelsverlauf im Dunstkreis und an der SMA20 (aktuell bei 176,29 US-Dollar) weiter abwärts. Die letzten Handelstage waren von ausgesprochener Schwäche geprägt.

Aktuell hat sich der Anteilsschein verbindlich unter der SMA20 etabliert. Solange die Aktie unter dieser Durchschnittslinie notiert, solange ist es denkbar und möglich, dass sich weitere Schwäche einstellen könnte, die die Anlaufziele erreichen könnte, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Erholungen könnten sich zunächst bis an die SMA20 einstellen. Geht es über diese Durchschnittslinie, so würde sich das Chartbild aber erst entspannen, wenn es das Papier schafft, sich auch über die SMA50 (aktuell bei 180,15 US-Dollar) zu schieben und nachfolgend zu etablieren. Stellt sich dieses Szenario ein, so wären weitere Erholungsbewegungen denkbar, die bis an die SMA200 gehen könnten. Da der Abstand zwischen der SMA50 und der SMA200 (aktuell bei 187,49 US-Dollar) mittlerweile vergleichsweise groß ist, könnte ein Anlaufen und ein Überwinden dieser Durchschnittslinie einfacher sein als dies zuvor der Fall gewesen ist. Sollte die SMA200 überwunden werden können, so wäre es wesentlich, dass es nachfolgend zügig weiter aufwärts geht.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bärisch

Das Wertpapier hat sich unter der SMA20 etabliert, damit dominiert aktuell das bärische Momentum. Entspannen, aber nicht bullisch aufhellen, würde sich das Chartbild dann, wenn sich die Aktie wieder über der SMA50 etabliert hat. Bullisch wird es aber erst über der SMA200.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 30 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 70 %

Widerstände

171,01

176,29

176,38

180,15

181,47

183,51

185,53

187,49

199,29

220,00

Unterstützungen

165,44

143,68

123,98

117,39

103,69

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte

Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.

Autor

Jens Chrzanowski, Leiter der Niederlassung Deutschland von XTB