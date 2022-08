Anleihen: Zwischen Sicherheitsdenken und Risikoappetit im Sommerloch

Am Rentenmarkt sind sowohl sichere Häfen wie auch risikoreichere Mittelstandsanleihen gesucht. Der Facebook-Mutterkonzern Meta Platforms platziert bei seinem Anleihen-Debüt vier Tranchen erfolgreich.



5. August 2022Frankfurt (Börse Frankfurt). Das Sommerloch hat auch den Anleihenmarkt erfasst. „Wir sehen geringere Umsätze und abgekühlte Volatilität bei nahezu unveränderten Renditen“, fasst Tim Oechsner von der Steubing AG die Lage zusammen.

„Nach dem deutlicher Renditerückgang der Vorwoche konnten deutsche Staatsanleihen diese Woche ihr Niveau im Großen und Ganzen halten“, bestätigt Arthur Brunner von der ICF Bank. Der Bund Future steht bei 157,95 Punkten am Schluss der Vorwoche. Die zehnjährige Bundesanleihe rentiert mit 0,81 Prozent.

„Einerseits bleiben Bundesanleihen als sicherer Hafen im Fokus, andererseits wagen Investoren zumindest aktuell wieder etwas mehr Risiken“, fasst Rentenexperte Brunner zusammen. Zugleich hat sich der Renditeabstand deutscher und italienischer Staatstitel mit 10 Jahren Laufzeit von 240 auf 213 Basispunkte verringert. Brunner verweist auf das neue Kriseninstrument der EZB, TPI. Mit diesem Transmission Protection Instrument kann die Zentralbank Liquidität aus ausgelaufenen Bundesanleihen in italienische Papiere investieren. „Die Zahlen belegen, dass das auch passiert.“

Sorgen nicht aufgehoben, nur aufgeschoben

„Die großen übergeordneten Sorgen der Geopolitik, die Inflation, die Zinserhöhungen der Notenbanken sowie die konjunkturelle Lage sind zwar etwas in den Hintergrund getreten, doch sie sind immer noch präsent“, erklärt Oechsner. Aufgeschoben sei nicht aufgehoben.

Oechsner

Die Rezessionssorgen zeigen sich nach Einschätzung von Oechsner bereits am US-Rentenmarkt: „Die Renditen zweijähriger Anleihen sind höher als die Renditen für 10 Jahre laufende Papiere.“ Damit hat sich die so genannte Zinsstrukturkurve umgekehrt. Deshalb würden nun mit Spannung die US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag erwartet, schaut Oechsner voraus. Die Entwicklung des Arbeitsmarktes in den USA würde einen weiteren Rückschluss zulassen, ob die US-Notenbank FED Zinserhöhungen wie geplant fortsetzt. „Entwickelt sich der Arbeitsmarkt schwächer, steigt die Angst, dass die FED mit ihren Zinserhöhungen eine Rezession ausgelöst haben könnte“, ergänzt Oechsner.

„Alles in allem steht der Arbeitsmarkt den US-Währungshütern nicht im Wege, das Leitzinsband weiter zu erhöhen“, beurteilen Ulrich Wortberg und Ralf Umlauf von der Helaba die Lage. Zuletzt hätten einige FED-Vertreter keinen Zweifel an der Entschlossenheit der Notenbank aufkommen lassen. Für September wurde eine Erhöhung von mindestens 50 Basispunkten angedeutet. „Mit einer Forcierung der Zinserwartungen ist heute aber nicht zu rechnen, nachdem diese in den letzten Tagen schon etwas zugelegt hatten. Bis zum Ende dieses Jahres wird ein Leitzinsniveau von etwa 3,4 Prozent eskomptiert.“

Bank of England erhöht Leitzinsen wie geplant

Die Bank of England hatte positive Stimmung bei Renten ausgelöst, nachdem sie die Leitzinsen um 50 Basispunkte angehoben hatte und damit so stark wie seit 27 Jahren nicht. Für den Herbst erwartet sie dennoch eine Inflation von 13,3 Prozent in Großbritannien. „Vor diesem Hintergrund sind Renten-Anleger hier zu Lande noch vollkommen unbeeindruckt davon, was auf die Eurozone zukommen kann“, formuliert Brunner. Die Inflationsaussichten und auch der Besuch von Nancy Pelosi, der Sprecherin des U-Repräsentantenhauses, in Taiwan hätten kaum Einfluss auf die Rentenmärkte genommen.

Auch positive Quartalszahlen aus USA haben Stimmung beeinflusst

„Positive Quartalszahlen vor allem von US-Technologieunternehmen haben im Wochenverlauf auch die Stimmung am Anleihenmarkt freundlich beeinflusst“, ergänzt Oechsner. Zum Wochenschluss überraschte denn auch die deutsche Industrie positiv: Trotz Lieferengpässen und Ukraine-Krieg stieg die Produktion im verarbeitenden Gewerbe Juni, während Volkswirte mit einem Rückgang gerechnet hatten.

Meta debütiert am Anleihenmarkt

Die Facebook-Mutter Meta Platforms hat erstmals Anleihen begeben. Mit vier Tranchen (<USU59197AB66>), (<USU59197AD23>), (USU59197AF70), (USU59197AE06) mit Laufzeiten von 5 bis 40 Jahren will das Unternehmen Kapital für Investitionen, Übernahmen und Aktienrückkäufe generieren. „Die Platzierung verlief trotz des Sommerlochs gut“, stellt Oechsner fest.

Bei Brunner war unter den Großunternehmen General Motors (US37045VAY65) gefragt. Er berichtet von großen Käufen eines bis 2029 laufenden Titels, der mit 5,4 Prozent Kupon ausgestattet ist. Außerdem sieht Brunner verstärkte Käufen risikoreicherer Anleihen wie Mittelstandspapiere. In seinen Orderbüchern waren vor allem Mutares (<NO00010872864>) mit 6 Prozent Kupon und Laufzeit bis 2024 gefragt. Darüber hinaus verzeichnet die ICF Bank Käufe von Grenke Finance-Papieren, die noch gut ein Jahr laufen. Der jährliche Zins beträgt 1,5 Prozent.

Positive Unternehmensnachrichten hier zu Lande kaum umgesetzt

„Selbst positive Unternehmensnachrichten, die am Aktienmarkt honoriert werden, werden am Anleihenmarkt im aktuellen Sommerloch nicht umgesetzt“, berichtet Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank GmbH aus dem Tagesgeschäft und verweist in diesem Zusammenhang auf Meldungen der Lufthansa, die sich mit ihrem Bodenpersonal auf mehr Gehalt geeinigt hatte, infolgedessen die Anleihen nahezu umsatzlos blieben. „Anleger scheinen mit den aktuellen Kursniveaus gut leben zu können.“

Die Umsätze seien im Sommerloch unterdurchschnittlich. „Doch es gibt immerhin Ausnahmen, die sehr häufig bei den Anlegern Anklang finden“, berichtet Daniel: Generell gesucht sei eine thyssenkrupp-Anleihe (DE000A2TEDB8), deren Laufzeit 2024 endet und Investor:innen jährlich 2,875 Prozent an Zinsen bringt. Aktuell weist das Orderbuch von Daniel auch Nachfrage nach Zinspapieren der PNE AG aus (DE000A30VJW3), für das jährlich 5 Prozent Kupon bis 2027 gezahlt werden.

von: Antje Erhard, 5. August 2022, © Deutsche Börse AG

Über die Autorin

Antje Erhard ist Journalistin und Moderatorin mit den Schwerpunkten Börse, Wirtschaft und Finanzen.

Feedback und Fragen an redaktion@deutsche-boerse.com.

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.