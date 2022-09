Anleihen: Verschnupfte Reaktion auf größte Zinserhöhung in der Geschichte der EZB

Obwohl die Zinserhöhung der EZB um 75 Basispunkte mehrheitlich erwartet worden war, sind als Reaktion auf diesen historischen Schritt die Renditen über alle Laufzeiten gestiegen. Selektiv werden US-Staatspapiere und Unternehmenstitel mit guter Bonität gesucht.



9. September 2022 Frankfurt (Börse Frankfurt). Nach der Ankündigung der größten Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank in ihrer Geschichte hat EZB-Chefin Christine Lagarde weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Die Zinsen seien noch weit von dem Niveau entfernt, das die Inflationsrate zurück auf 2 Prozent bringe. Wo der Höhepunkte bei den Zinsen liegt, blieb offen.



Weitere Zinserhöhungen und Rezession wahrscheinlich

„Wir rechnen mit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte im Oktober und weiteren Erhöhungen des Einlagensatzes auf 1,75 Prozent bis Anfang nächsten Jahres“, kommentiert Martin Hartmann von der Commerzbank. Die EZB sähe den neutralen Zinssatz zwischen 1 und 2 Prozent, der damit erreicht wäre. Dann wäre eine Unterbrechung denkbar: „Wegen der dann von uns erwarteten Rezession halten wir es für wahrscheinlich, dass die EZB ihren Zinserhöhungszyklus dann unterbrechen könnte.“



Die Rentenmärkte reagierten mit Kursverlusten, obwohl der Zinsschritt auch in seiner Höhe mehrheitlich erwartet worden war. Die Renditen stiegen über Laufzeiten. Die zehnjährige Bundrendite notiert bei 1,74 Prozent und damit nahe an dem bisherigen Hoch, das sie in diesem Zinserhöhungszyklus erreicht hatte. Es lag im Juni bei 1,77 Prozent.

Arthur Brunner von der ICF Bank sprach angesichts des Renditeanstiegs von einer überraschenden Reaktion des Marktes; die Erhöhung war in diesem Maße erwartet worden. „Die EZB hat einen historischen Schritt getan. Er hatte sich angedeutet, weil die Inflation die EZB zwingt, der FED auf einem straffen Zinserhöhungspfad zu folgen“, kommentiert Brunner. Die Klarheit der EZB sei in dieser Form selten.

10-Jahres-Rendite bis auf 2,2 Prozent?

Das Rückschlagpotential am Anleihenmarkt sei nun deutlich höher als das Aufwärtspotential, schätzt Tim Oechsner von der Steubing AG die Lage ein. Die Zinsen dürften über Monate weiter steigen. „Die Zeit für eindeutige Neupositionierungen ist noch nicht da, denn die Stimmung am Anleihenmarkt ist und bleibt fragil.“ Der Trend fallender Kurse und steigender Renditen halte an. „Zehnjährige Renditen von 2 bis 2,2 Prozent bis Jahresende und ein Bund Future bei 140 werden nicht mehr ausgeschlossen.“

Brunner

Auf dem internationalen Parkett registrierte Brunner größere Käufe von US-Anleihen, deren Rendite für zehnjährige Papiere bei 3,3 Prozent liege. Im Vorfeld des EZB-Entscheids haben sich nach seinen Angaben verschiedene Volkswirtschaften noch langfristig am Zinsmarkt positioniert. So begab nach Angaben von Brunner Italien Schuldpapiere (IT0005508590), die bis 2035 laufen und 4 Prozent Kupon aufweisen. Frankreich begab eine Anleihe mit einer Laufzeit bis 2043 für 2,5 Prozent Kupon (FR001400CMX2)

Unternehmensanleihen mit guter Bonität selektiv gekauft

Insgesamt nehme die Aktivität nach den Ferien allmählich zu, schätzt Oechsner die Marktlage ein. Vor allem im Vergleich zur Vorwoche sei deutlich mehr Umsatz in den Orderbüchern zu verzeichnen. „Die Anleihenkäufer bleiben zwar vorsichtig, selektiv sehen wir aber Käufe in ausgewählten Titeln, vor allem im Bereich zwei- bis vierjähriger Papiere mit guter Bonität.“ So werde etwa ein RWE-Papier (XS2523390271) favorisiert, das 2,5 Prozent pro Jahr an Zinsen bringt und bis 2025 läuft.

„Der weitere Weg der EZB scheint nach der historischen Zinserhöhung ein Stück weit vorgezeichnet, so dass vor allem mittlere Laufzeiten gefragt sind“, bestätigt Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank den Fokus der Marktteilnehmer*innen im Tagesgeschäft. So seien Papiere der Telekom, von Volkswagen sowie thyssenkrupp derzeit gefragt. Außerdem sei bei seinen Kund*innen mit Fokus auf den Mittelstand eine 4-Prozent-Anleihe von Otto ohne Laufzeitbegrenzung (XS1853998182) gesucht. „Anfang der Woche war die Anleihe noch verkauft worden, zum Wochenende ist sie gesucht, ohne dass die

Nachrichtenlage Anlass dazu gibt.“

Oechsner

Unter den Mittelstandspapieren bei der ICF Bank werden Fiven-Anleihen (SE0016075196) gekauft. Während die Papiere des norwegischen Herstellers von Siliziumcarbid Ende August noch bei 97 notierten, sind es nun 99,50 Prozent. Zeitweise waren die Titel mit Laufzeit bis 2024 und 6,85 Prozent Kupon auf 102 Prozent gestiegen. Darüber hinaus sei die Kaufseite im Orderbuch von Grenke Finance (XS1910851242) sehr ausgeprägt. Brunner vermerkt zudem kräftige Käufe über die gesamte Woche bei BASF (XS1823502650), deren Anleihe bis 2025 jährlich einen Kupon von 0,825 Prozent hat.

von: Antje Erhard, 9. September 2022, © Deutsche Börse AG

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.