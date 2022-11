Anleihen: „Statt Liquidität jetzt Bundesanleihen“

Mit Renditen von klar über 2 Prozent sind kurz- und langfristige Bundesanleihen für viele wieder einen Blick wert – erstmals nach langer Zeit. Unternehmensanleihen von Grenke oder VW bieten noch mehr.



4. November 2022 Frankfurt (Börse Frankfurt). Nach der EZB vergangene Woche legten diese Woche die US-Notenbank und die Bank of England nach, beide setzten die Leitzinsen weiter hoch. „Von Seiten der US-Notenbank, der Bank of England oder EZB gibt es bislang keine Signale auf ein baldiges Ende des Straffungskurses“, stellt Ralf Umlauf von der Helaba fest.

Die Renditen stiegen wieder. „Manche hatten damit gerechnet, dass die US-Notenbank den Zinserhöhungszyklus doch schneller beendet“, kommentiert Arthur Brunner von der ICF Bank. Zehnjährige US-Anleihen rentieren am Freitagmittag mit 4,15 Prozent. Die zehnjährige Bundesanleihe wirft nach einem kurzen Ausflug unter 2 Prozent aktuell wieder 2,25 Prozent ab.

„Renditen durchaus ansehnlich“

Die US-Notenbank hatte am Mittwoch die Leitzinsen – wie erwartet – um 75 Basispunkte angehoben auf eine Spanne von 3,75 bis 4 Prozent. Sie deutete zwar ein langsameres Tempo an, machte aber auch klar, dass eine Zinserhöhungspause kein Thema sei. Der Zinsgipfel in diesem Zyklus könne höher liegen als zuletzt erwartet. Die Bank von England hob ihren Leitzins am Donnerstag ebenfalls um 75 Basispunkte an, auf nun 3 Prozent. „Das war der größte Schritt seit 1989“, bemerkt Brunner.

Auch die Signale der EZB sind eindeutig: Laut EZB-Chefin Christine Lagarde ist die Teuerung in der Eurozone, die im Oktober 10,7 Prozent erreicht hat, viel zu hoch. Die EZB werde alle ihre Instrumente nutzen, um die Inflation wieder auf den Zielwert von 2 Prozent zu bringen, erklärte Largarde am Donnerstagabend in einem Interview mit dem lettischen Fernsehen.

Die wieder höheren Renditen lassen Anleger*innen nun zugreifen, wie Brunner beobachtet. „Die Renditen sind ja durchaus wieder ansehnlich, da wird Liquidität in Bundesanleihen umgeschichtet.“

Weiter gute Nachfrage sieht Brunner außerdem für eine auf US-Dollar lautende Staatsanleihe Ungarns, die bis 2041 läuft und 7,625 Prozent im Jahr bietet (US445545AF36).

„Sichere“ Bundesanleihen? Der starke Zinsanstieg hat für kräftige Verluste am Anleihenmarkt gesorgt, auch bei vermeintlich sicheren Papieren. Der Bloomberg-Index für deutsche Bundesanleihen kommt auf Sicht von einem Jahr nun auf ein Minus von 28 Prozent, wie Bloomberg meldet. Der DAX sei hingegen im selben Zeitraum nur um 18 Prozent gefallen.

Brunner

Bis 4 Prozent Rendite

Auch viele Unternehmensanleihen erfreuen sich hoher Beliebtheit. Gut an kommt laut Brunner nach wie vor die im Oktober 2023 fällige Anleihe von Grenke mit Kupon von 1,5 Prozent (XS1910851242). Ebenso gefragt seien Bonds von VW mit Kupon von 1,375 Prozent und Fälligkeit im Oktober 2023 (XS1893631330) sowie mit 3,375 Prozent und Fälligkeit 2028 (XS2152061904). Alle werfen zum aktuellen Kurs Renditen zwischen 2,5 bis 4 Prozent ab. Auch beliebt ist Brunner zufolge die noch relative neue Anleihe von Semper idem Underberg mit 5,5 Prozent bis 2028 (<DE000A30VMF2K>).

„Angebot an kleiner Stückelung sinkt“

Gut nachgefragt ist laut Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank eine Anleihe von HeidelbergCement (XS1589806907), die bis 2026 läuft und einen Kupon von 1,625 Prozent hat. Aktuell liegt die Rendite bei 3,63 Prozent. „Generell überwiegt bei Unternehmensanleihen mittlerweile wieder die Nachfrage, gerade bei kürzeren Laufzeiten von zwei bis drei Jahren und Stückelung von 1.000 Euro“, berichtet der Händler. Allerdings schrumpfe das Angebot von Anleihen mit kleinen Stückelungen. „Alte Anleihen laufen aus, neue werden meist mit 100.000 Euro-Stückelung begeben.“ Auch die im derzeitigen Umfeld aus Anlegersicht attraktiven Floater würden kaum begeben. „In Erwartung steigender Zinsen sichern sich Unternehmen lieber noch feste niedrige Kupons.“

Daniel meldet außerdem größere Umsätze auf der Kaufseite für eine auf US-Dollar lautende Anleihe der argentinischen Provinz Neuquen mit Kupon von 6,625 Prozent und Fälligkeit 2030 (USP7169GAA78). „Da könnte die Währung der Grund sein“, mutmaßt der Spezialist vom Frankfurter Parkett.

Daniel

Immobilienbranche lässt Federn

Weitere Verluste verzeichnen hingegen viele Immobilienanleihen. „Die Branche ist stark unter Druck wegen des Zinsanstiegs, am gestrigen Donnerstag senkte zum Beispiel DIC Asset seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr“, berichtet Rainer Petz von Oddo BHF. Die bis 2026 laufende DIC-Anleihe (XS2388910270) wird aktuell nur noch um 52 Prozent gehandelt, Anfang des Jahres waren es noch 94 Prozent.

Betroffen sind auch Anleihen von ERWE Immobilien (DE000A255D05) sowie – schon länger – Accentro Real Estate (DE000A254YS5) und Adler Group (LU1250154413).

von: Anna-Maria Borse, 4. November 2022, © Deutsche Börse AG

Finanztrends Video zu Adler Group



mehr >

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.