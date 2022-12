Anleihen: Renditetalfahrt gestoppt

Abwarten vor neuen US-Konjunkturdaten sowie vor den Zinsentscheidungen prägt den Anleihenhandel. Bei zurückgehender Liquidität sind einzelne Titel selektiv gefragt. Neuemissionen stehen kaum an.



9. Dezember 2022.Frankfurt (Börse Frankfurt). In den vergangenen Tagen ist der Anleihenmarkt von gestiegenen Rezessionsängsten getrieben worden. Trotz dieser Rezessionsängste hatten sich die US-Arbeitsmarktzahlen robust gezeigt und somit die Zinserwartungen an den Anleihenmärkten wieder angezogen. Die Renditen insbesondere langlaufender Anleihen hatten indess jedoch nachgegeben. Nun richtet sich der Fokus auf die US-Erzeugerpreise und auf die Inflationsdaten der USA.

Am Freitag steht der Bund Future bei 141,74 Punkten. Zehnjährige Bundesanleihen rentieren mit 1,82 Prozent. „Der flach verlaufende Aufwärtstrend beim Bund-Future ist intakt“, erklären Ralf Umlauf und Ulrich Wortberg von der Helaba. Nach einer kleinen Korrektur vom Vortag bleibe das technische Bild konstruktiv.

„Den Marktteilnehmern ist nun bewusst, dass die Zinsen weiter steigen werden, wenn auch womöglich in kleineren Schritten“, berichtet Tim Oechsner vom Steubing vom Frankfurter Parkett mit Blick auf die Woche.

Hans-Joachim Lübbing von der Commerzbank verweist außerdem auf die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA: „Die Zahlen für Erstanträge blieben auf niedrigem Niveau, die fortlaufenden Anträge haben jedoch den höchsten Stand seit Februar erreicht.“ Diese Nachricht habe genügt, um die 10-jährigen US-Renditen nach oben zu heben.

Oechsner

Mit Inflationsdaten neuer Renditeanstieg zu erwarten?

„Aktuell rechnet der Markt damit, dass die FED den Leitzins bis Mitte nächsten Jahres auf 5 Prozent erhöht, dann aber bereits zum Jahresende wegen eines deutlichen Wirtschaftsabschwunges wieder um 50 Basispunkte reduziert“, fasst Lübbing zusammen. Demgegenüber stünden FED-Kommentare, dass der Zins nach Erreichen des Gipfels erst einmal auf diesem Niveau gehalten werden könnte. „Wenn die nächsten Inflationsdaten am oberen Ende überraschen sollten, könnte sich hier ein Potential für eine Revision der Marktsicht ergeben und zu einem Renditeanstieg führen“, prognostiziert Lübbing.

Die FED wird am 14. Dezember während ihrer nächsten geldpolitischen Sitzung die Zinsen erneut festlegen. Die EZB trifft diese Entscheidung für den Euroraum am 15. Dezember. „Mehrheitlich wird mit einer Reduzierung des Zinserhöhungstempos von 75

auf 50 Basispunkte gerechnet“, fassen Ralf Umlauf und Ulrich Wortberg von der Helaba zusammen. „Konjunkturelle Sorgen und die Erwartung, dass die Inflation den Hochpunkt überwunden hat, bilden die Basis für diese Einschätzung.“ Im Vorfeld werde die November-Inflationsrate in den USA viel Beachtung finden.

Letzter Hinweis vor US-Inflationsdaten heute

Einen letzten wichtigen Hinweis zur Inflation geben die Erzeugerpreise aus den USA vorab:

„Sollten die Erzeugerpreise in den USA einen rückläufigen Preisdruck anzeigen, könnten die Kurse wieder steigen“, prognostiziert die Helaba. Der US-Erzeugerpreisindex wird am heutigen Nachmittag veröffentlicht.

Die Vorgaben für die monatliche Veränderung der Erzeugerpreise sind nach Angaben der Helaba uneinheitlich. Die wieder höheren Erdgaspreise deuteten auf Anstiegspotenzial hin, während rückläufige einen dämpfenden Einfluss hätten. „Klar dürfte hingegen sein, dass die Jahresraten sowohl beim Gesamtindex als auch bei den Kernpreisen sinken. Die Basiseffekte wegen des steilen Preisanstiegs im Herbst und Winter 2021 beginnen nun durchzuschlagen.“ Darüber hinaus gäbe es auch umfragebasierte Hinweise auf einen nachlassenden Preisdruck.

Liquidität sinkt im Anleihenhandel

Beate Mägerle von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank zeichnet ein gemischtes Bild der Woche im Anleihenhandel: „Käufe und Verkäufe halten sich die Waage.“ Grundsätzlich würden viele Anleger*innen sich vor den Zinsentscheidungen in Zurückhaltung üben. Ohnehin lasse aber gegen Jahresende die Aktivität nach.

„Die Liquidität bei den Anleihen ist zuletzt, mit zunehmender Nähe zu den Weihnachtstagen, weiter gesunken“, beschreibt auch Oechsner das Geschehen. Die Spannen zwischen Kauf- und Verkaufkursen seien entsprechend breiter und das Handeln entsprechend schwieriger. „Insgesamt erhöhen die rückläufige Volatilität und ausbleibende Erholungstendenzen die Risiken, während echte Impulse fehlen.“ Auch der Markt für Neuemissionen speziell in Europa konnte sich dieser Entwicklung nicht entziehen.

Weiterhin gesucht sind bei Steubing die Anleihen des Automobilzulieferers ZWL Zahnradwerk Leipzig mit 6,5 Prozent Kupon und Laufzeit bis 2025. Sie steigen um 1,55 Prozent auf 98 Prozent. Bei der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank ist eine Hybridanleihe des Onlinehändlers Otto mit 4 Prozent Kupon ohne Laufzeitbegrenzung (XS1853998182) gesucht. „Hier haben wir gute Umsätze“, erklärt Mägerle.

von: Antje Erhard, 9. Dezember 2022, © Deutsche Börse AG

Über die Autorin

Antje Erhard ist Journalistin und Moderatorin mit den Schwerpunkten Börse, Wirtschaft und Finanzen.

Feedback und Fragen an redaktion@deutsche-boerse.com.

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.