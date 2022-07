Anleihen: „Gaslieferungen für Renditeniveaus wichtiger“

Zwar blickt alles auf das Agieren der Notenbanken angesichts der hohen Inflation. Nächste Woche dürfte die EZB die Leitzinsen erhöhen. Besonders hierzulande hängt aber ganz viel daran, ob Gas aus Russland weiter fließen wird oder nicht.



15. Juli 2022. Frankfurt (Börse Frankfurt). Weltweit versuchen Zentralbanken, sich gegen die hohe Inflation zu stemmen. Die Sorge ist aber groß, damit den Weg in eine Rezession zu bahnen.

„Die Notenbanken arbeiten sich unermüdlich an der Inflation ab“, erklären die Analysten der Deutschen Bank. Neben einer Jumbo-Zinserhöhung in Kanada hätten relativ überraschend auch die Notenbanken der Philippinen und Singapurs die geldpolitischen Zügel weiter angezogen. „Für die Fed-Sitzung am 27. Juli preisten die Märkte diese Woche 90 Basispunkte Leitzinserhöhung ein, neigen also nun leicht zu einem 100 Basispunkt-Zinsschritt.“

Bei Gas-Stopp fallende Renditen

Auch die EZB wird am kommenden Donnerstag wohl die Leitzinsen erhöhen, das erste Mal seit 2011. Am Markt geht man fest von 25 Basispunkten aus. „Solange es zu keinem vollständigen Stopp der russischen Gaslieferungen kommt, dürfte die EZB auch im September der im Juni vorgegebenen Marschroute folgen und die Leitzinsen nochmals um dann sogar 50 Basispunkte erhöhen“, erklärt Analyst Rainer Guntermann von der Commerzbank. Er geht aber davon aus, dass für die Renditeniveaus vorerst die Gaslieferungen noch wichtiger sein werden. „Falls Russland die Lieferung über die Nordstream 1-Pipeline nicht wieder aufnimmt, dürfte die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen in Richtung 1 Prozent fallen.“

Schon jetzt rentieren zehnjährige Bundesanleihen wieder nur mit 1,11 Prozent nach 1,26 Prozent vor einer Woche. Im Juni waren es in der Spitze 1,92 Prozent.

Regierungskrise in Rom: Risikoaufschläge steigen

Unterdessen sind wegen der Regierungskrise in Italien die Aufschläge für italienische Staatsanleihen gestiegen. Ministerpräsident Draghi hatte nach einem Streit mit der Fünf-Sterne-Bewegung seinen Rücktritt angekündigt, Staatspräsident Mattarella lehnte diesen jedoch ab. Draghi steht nun vor einer Vertrauensfrage im Parlament.

„Für die Renditeaufschläge der Peripherieanleihen dürften die Ankündigungen der EZB zu ihrem geplanten TPM-Programm (Transmission Protection Mechanism) den Weg weisen“, ist Guntermann überzeugt. Seiner Einschätzung nach ist es aber möglich, dass Lagarde noch kein vollständiges, umfassendes und glaubwürdiges Programm präsentieren wird. Unabhängig davon bestehe die Gefahr von graduell weiter steigenden Risikoprämien. Beim TPM handelt es sich um neues Instrument zur Bekämpfung der Fragmentierung, also dem – aus EZB-Sicht – zu starken Auseinanderfallen der Renditen im Euroraum.

„2023 in USA wieder rückläufiges Zinsniveau“

In den USA ist die Zinskurve weiter invers, Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit haben zum Beispiel eine niedrigere Rendite als zweijährige. „Der Spread hat mit zeitweise minus 27 Basispunkten den vorläufig niedrigsten Stand seit der Finanzkrise 2007 erreicht“, erklärt Ralf Umlauf von der Helaba. Zwar rechnet auch er angesichts der extrem hohen Teuerung mit deutlichen US-Leitzinserhöhungen. Allerdings kämen aufgrund der Rezessionssorgen Zweifel auf, ob das hohe Niveau lange gehalten werden könne. „Im Jahresverlauf 2023 wird schon wieder ein rückläufiges Zinsniveau eskomptiert. Dies begünstigt die Inversion der Zinskurve.“

ThyssenKrupp, VW und PNE gefragt

Bei der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank sind diese Woche ThyssenKrupp-Anleihen mit Fälligkeit 2024 und Kupon 2,875 Prozent (DE000A2TEDB8) gesucht, wie Beate Mägerle

meldet. Ebenfalls gekauft wurden Anleihen von VW mit Laufzeit bis 2026 und Kupon von 2,25 Prozent (XS1893631769) und vom Windparkprojektierer PNE (DE000A30VJW3) mit 5 Prozent bis 2027.

Der Immobiliensektor bleibt unter Druck. Deutlich nach unten ging es diese Woche für Anleihen von FCR Immobilien (DE000A2TSB16). „Die BaFin führt eine Bilanzprüfung durch“, erklärt Mägerle. Laut BaFin gibt es konkrete Anhaltspunkte dafür, dass das Unternehmen die Anteile an der Immoware24 GmbH per Ende 2020 möglicherweise fehlerhaft zu hoch bewertet hat.

von: Anna-Maria Borse. 15. Juli 2022, © Deutsche Börse AG

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.