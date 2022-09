Anleihen: „Enormer Druck auf dem Markt"

Nun scheint auch die EZB entschlossen gegen die Inflation vorgehen zu wollen, ähnlich wie die US-Notenbank. Das lässt die Anleihekurse purzeln und die Renditen klettern. Höhepunkt der kommenden Woche: die EZB-Sitzung am Donnerstag.



2. September 2022 Frankfurt (Börse Frankfurt). Noch höhere Leizinsen? Das scheint jetzt ausgemacht – in den USA und in der Eurozone. Die Anleihemärkte leiden. „Es ist ein enormer Druck auf dem Rentenmarkt“, erklärt Rainer Petz von Oddo BHF. „Das Wording der Notenbanken hat sich sehr verändert.“

Zuletzt hatten auch einige EZB-Ratsmitglieder ihre Bereitschaft für einen kräftigen Zinsschritt bekundet, unter anderem Isabel Schnabel. In den USA hatte Fed-Chef Powell vor einer Woche sehr klare Worte gesprochen. „Seit Powell am letzten Freitag die Märkte auf eine weiterhin straffe Geldpolitik eingestimmt hat, haben Rezessionssorgen die Oberhand“, berichtet Tim Oechsner von der Steubing AG. „Die Nervosität am Anleihenmarkt ist weiterhin hoch.“

„Großer Zinsschritt von 75 Basispunkten“

„Die Aussichten auf einen großen Zinsschritt von 75 Basispunkten bei der EZB-Sitzung am Donnerstag lassen schon seit Tagen die Renditen steigen“, berichtet Anleiheanalyst Hauke Siemßen von der Commerzbank. Dazu beigetragen hätten auch die über den Erwartungen liegende Inflation im Euroraum und die überwiegend falkenhaften – also auf Zinserhöhungen hindeutenden – Wortmeldungen der EZB-Ratsmitglieder. Die Inflation im Euro-Währungsraum ist im August auf den Rekordwert von 9,1 Prozent geklettert.

„Die EZB muss ihre angeschlagene Glaubwürdigkeit zurückgewinnen“, fordert Robert Halver von der Baader Bank. Ansonsten drohe ihr ein ähnliches Schicksal wie ehemals den Notenbanken im europäischen Süden: Massiver Vertrauensverlust in die Fähigkeit, das Inflationsproblem zu lösen. „Und dann ist auch die Währung – siehe die italienische Lira – nicht mehr zu halten, was Preissteigerungen in Dauerschleife fördert.“

Guter Jobmarkt = höhere Zinsen

Am heutigen Freitag blickt alles gen USA: Dort wird am Nachmittag der US-Arbeitsmarktbericht für den August erwartet. Von dem erhofft man sich Aufschluss über den Zustand der US-Wirtschaft. Ein guter Jobmarkt würde der US-Notenbank Spielraum für kräftigere Zinserhöhungen geben.

Zehnjährige Bundesanleihen rentieren am Freitagmittag mit 1,58 Prozent und damit deutlich über dem Niveau vor einer Woche von 1,35 Prozent. Zum Vergleich: Anfang August waren es nur 0,71 Prozent. Auch in den USA weisen die Zinsen wieder nach oben: Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries liegt aktuell bei 3,26 Prozent nach 3,08 Prozent vor einer Woche.

Interesse an SAP, RWE und VW

Laut Oechsner ist die Aktivität am Anleihenmarkt wieder gestiegen, Umsätze und Liquidität seien höher. „Die Sommerpause ist beendet, Marktteilnehmer kehren zurück an ihre Handels-Desks.“ Die Zeit für eindeutige Positionierungen sei aber noch nicht da. „Die Stimmung ist und bleibt fragil.“

Oechsner meldet gute Nachfrage nach Anleihen von SAP mit Kupon von 1,75 Prozent und Laufzeit bis 2027 (DE000A13SL34), RWE mit 2,5 Prozent bis 2025 (XS2523390271) und VW mit 0,125 Prozent bis 2027 (XS2374595044). Alle drei haben eine Stückelung von 1.000 Euro.

Semper: Vom Umtausch profitieren

Das Umtauschangebot für die bestehenden Anleihen von Semper idem Underberg führt zu höheren Umsätzen, wie Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank berichtet.

„Einige sehen das offenbar als Chance und kaufen, um in die neue Anleihe umtauschen zu können. Die hat immerhin einen höheren Kupon.“ Die bis 2024 (DE000A2LQQ43) beziehungsweise 2025 (DE000A2YPAJ3) laufenden Altanleihen, beide mit Kupon von 4 Prozent, können bis zum 26. September in eine neue Anleihe mit Kupon von 5 bis 6 Prozent und Fälligkeit 2028 (<DE000A30VMF2>) umgetauscht werden. Der endgültige Zinssatz soll bis spätestens 28. September festgelegt werden.

Erneut schlechte Nachrichten kamen vom Immobilienkonzern Adler. Wertminderungen und Notverkäufe von Anlageimmobilien führten zu einem Verlust von 600 Millionen Euro im ersten Halbjahr. Außerdem findet sich kein Wirtschaftsprüfer, der die Bilanz prüfen würde – KPMG hatte sich im Mai zurückgezogen. „Die Anleihen von Adler Real Estate, etwa die 2026 fällige mit Kupon von 3 Prozent (XS1713464524), bewegen sich aber überhaupt nicht“, erklärt Petz. Der Kurs der genannten Anleihe schwankt seit Wochen um 70 Prozent.

von: Anna-Maria Borse, 2. September 2022, © Deutsche Börse AG

Über die Autorin

Anna-Maria Borse ist Finanz- und Wirtschaftsredakteurin mit den Schwerpunkten Finanzmarkt/Börse und volkswirtschaftliche Themen.

