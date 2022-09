Anleihen: Aussicht auf weiter steigende Zinsen drückt Preise

Der Trend steigender Renditen hält an. Die Fed unterstreicht die Priorität der Inflationsbekämpfung. Der Markt ist nervös. Bei weniger Risikobereitschaft ist Qualität mitguter Bonität gefragt.



23. September 2022 Frankfurt (Börse Frankfurt). Die unbeirrten Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed bis zum Nachlassen der Inflation belasten den Anleihemarkt weiter. Nach Zinserhöhungen von insgesamt 300 Basispunkten in diesem Jahr – dem schnellsten Zyklus seit 1980 – und der jüngsten Erhöhung um erwartete 75 Basispunkte wird nun ein Zinskorridor in den USA von 4,25 und 4,5 Prozent am Markt erwartet.

Renditen steigen weiter

Im Umfeld immer noch nach oben überraschender Inflationsraten ist nach Einschätzung von Martin Hartmann von der Commerzbank weiterhin Vorsicht geboten. Die US-Notenbank dürfte auch im November die Zinsen um 75 Basispunkte erhöhen. „ Die Leitzinsen werden deutlich höher steigen, als dies die meisten Beobachter und die Fed selbst ursprünglich erwartet hatten“, kommentiert Hartmann. Da die Inflationsbekämpfung oberste Priorität habe, dürften die Leitzinsen so lange erhöht werden, bis es Belege für ein Nachlassen der Inflation gäbe. „Die Staatsanleiherenditen könnten daher weiter ansteigen.“

Die Rentenmärkte reagierten mit weiteren Kursverlusten. Die zehnjährige Bundrendite stieg nah an 2 Prozent. Aktuell notiert sie bei 1,92 Prozent, zweijährige Bundesanleihen rentieren mit 1,81 Prozent.

„Nachdem der Anstieg der Erzeugerpreise in Deutschland Schockwellen auch an die Anleihemärkte gesendet hatte und Norwegen und die Schweiz mit einer Zinserhöhung von 100 bzw. 75 Basispunkten negativ überrascht hatten, hatten viele Marktteilnehmer eine US-Zinserhöhung von 100 Basispunkten erwartet“, fasst Arthur Brunner von der ICF Bank zusammen. In Reaktion der Märkte wird die Zinskurve flacher, weil der Abstand zwischen zwei- und zehnjährigen Renditen nur noch 11 Basispunkte beträgt. „In den USA hingegen bleibt die US-Zinskurve invers“, erläutert Brunner. Das heißt, dass die langlaufenden US-Schuldtitel über 30 Jahre niedriger rentieren als die kurzlaufenden. Eine inverse Zinskurve gilt als Rezessionsindikator.

Brunner

Fragile Stimmung

„Die Stimmung ist extrem fragil“, beschreibt Tim Oechsner von Steubing den Markt. Investoren würden warten ab. „Der Trend fallender Kurse und steigender Renditen bleibt intakt.“ Am Markt werde zunehmend realisiert, dass die Fed rigoros bleibt und die Zinsen erhöht, bis die Inflation nachlässt. „Damit bringt die Fed die EZB unter Zugzwang und macht die Anleger nervös.“ Es bringe nichts, sich gegen den Trend zu stellen. „Die Zeit für eindeutige Aufwärtspositionierungen ist noch nicht gekommen.“ Vielfach sei man an der Seitenlinie positioniert. Die Barquoten blieben hoch.

Weniger Risiko – mehr Qualität

Der Trend zu weniger Risiko (risk off) hält nach Einschätzung von Oechsner an. „Viele Anleihen werden es deshalb auch in Zukunft schwer haben. Risk off, weniger Risiko, bedeutet aber auch Flucht in Qualität.“ Krisenresistente Geschäftsmodelle seien bei Unternehmensanleihen gefragt. In einzelnen Titeln vermerkt Oechsner daher wieder Käufer: „Unternehmenstitel mit mittleren Laufzeiten von zwei bis vier Jahren und guter Bonität sind gefragt.“ So werden RWE-Papiere mit Laufzeit bis 2025 und einem Kupon von 2,5 Prozent (XS2523390271) gekauft. Aber auch SAP und Volkswagen seien als Schuldner gesucht. Kurskapriolen bei kleinen Titeln wie Saxony Minerals & Exploration schürten hingegen die Verunsicherung. So schwankte das Papier des Rohstoffförderers mit 7,75 Prozent Kupon und Laufzeit bis 2025 in dieser Woche zwischen 26 und 52 Prozent. Derzeit notiert es bei 40.

Oechsner

Vereinzelte Gewinnmitnahmen

Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank sieht Verkäufe von Titeln, bei denen Anleger*innen noch Kursgewinne erzielen. So werde aktuell eine PNE-Anleihe (DE000A30VJW3), die erst in diesem Jahr emittiert worden war, bis 2027 läuft und mit 5 Prozent verzinst ist, verkauft. Auch bis 2044 laufende Schuldtitel der Württembergischen Lebensversicherung (XS1064049767) mit 5,25 Prozent Kupon stehen auf den Verkaufslisten im Orderbuch von Daniel. „Obwohl die Renditen generell steigen, greift niemand beherzt zu“, stellt Daniel fest. Derzeit stünden liquide Mittel im Fokus. „Insgesamt sehen wir, dass kürzere und mittlere Laufzeiten eher gekauft, stattdessen längere verkauft werden.“

Staaten gehen weiter an den Markt

Im Zuge der weiteren Zinserhöhungen sind nach Angaben von Brunner hauptsächlich Staaten als Emittenten aktiv, nachdem in der Vorwoche eine regelrechte Flut neuer Unternehmensanleihen auf den Markt gekommen war. So finanziere sich Spanien bis 2043 unter anderen mit einer neuen Anleihe (ES0000012K95), die 3,45 Prozent Kupon aufweist und Österreich bis 2026 mit einem Papier (AT0000A308C5) von 2 Prozent Kupon.

Brunner registriert außerdem großes Kaufinteresse – wie schon in der Vorwoche – für ein Papier von BASF (XS1823502650), das bis 2025 läuft und mit 0,825 Prozent verzinst wird. Auch ein neu emittiertes Papier von Fresenius Medical Care mit einer Laufzeit bis 2027 und 3,875 Prozent Kupon (XS2530444624) werde gekauft.

Unter Druck seien hingegen Immobilientitel: „Hier wirken sich die Zinserhöhungen und die Aussichten auf weitere steigende Zinsen negativ aus“, erklärt Brunner. Besonders unter Druck sei eine Preos-Anleihe (DE000A254NA6) mit 7,5 Prozent Verzinsung, die bis 2024 läuft. „Anfang der Woche stand der Kurs bei 64,75 Prozent, inzwischen bei 59,60 Prozent“, berichtet Brunner. Preos sei ein typisches Beispiel für die verhaltene Risikoneigung der Anleger*innen im aktuellen Umfeld.

von: Antje Erhard, 23. September 2022, © Deutsche Börse AG

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.