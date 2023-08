Anleger reagierten verschnupft auf die Volkswagen-Quartalszahlen

In der vergangenen Woche veröffentlichte die Volkswagen AG die Quartalszahlen zum zweiten Geschäftsquartal 2023. Der Absatzausblick wurde auf 9 bis 9,5 Mio. Fahrzeuge reduziert, woraufhin die Aktie zum Wochenschluss bei einem festen DAX deutlich korrigierte. Die Nähe zur 200-Tage-Linie sowie zu zwei Abwärtstrendlinien könnten als Unterstützung dienen, sodass sich mit dem hier vorgestellten Inliner-Optionsschein eine mögliche Seitwärtstendenz handeln lässt!

Die Volkswagen-Gruppe ist mit ihren Tochterunternehmen der zweitgrößte Auto-Hersteller weltweit. Zum Konzern gehören die Marken Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Skoda, Porsche und natürlich Volkswagen. Zudem bietet der Konzern Finanzdienstleistungen rund um das Automobil an. Die Sparte Nutzfahrzeuge mit den Marken Scania und MAN wurde vor einiger Zeit unter dem Namen Traton an die Börse gebracht.

Am 27. Juli veröffentlichte das Unternehmen die Quartalszahlen für das zweite Geschäftsquartal. Während der Absatzausblick für 2023 reduziert wurde, kam es zur Bekräftigung der Umsatzprognose für das aktuelle Geschäftsjahr. Ebenso wurde das Ziel für den Absatzanteil vollelektrischer Fahrzeuge herabgesetzt.

Angesichts dieser hinter den Erwartungen von Analysten liegenden Rendite im zweiten Quartal reagierten Investoren verunsichert. Ins Wochenende ging die Aktie mit einem deutlichen Abschlag und bildete damit im Wochenverlauf das Schlusslicht im Deutschen Aktienindex.

Mit diesem Kursrutsch steuert die Aktie den seit dem dritten Quartal 2022 ausgebildeten, kurzfristigen Aufwärtstrend an. Wie der langfristige Kursverlauf in Abbildung 1 zeigt, befindet sich knapp darunter auch die steigende 200-Tage-Linie. Gemeinsam bilden diese beiden charttechnischen Marker eine massive Unterstützungszone, die weitere Kursverluste behindern werden. In der Folge könnte sich die Aktie ab jetzt langsam in diesem Bereich seitwärts bzw. wieder nach oben bewegen. Wer darauf setzt, dass die 200-Tage-Linie nicht unterschritten wird, dem bietet sich der nachfolgend vorgestellte Inliner-Optionsschein für eine kleine Spekulation an.

Abbildung 1 – Volkswagen VZ im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 01.08.2018 bis 28.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Der hier vorgestellte Inliner-Optionsschein kostet momentan knapp 7,65 Euro und hat eine Laufzeit bis zum 18. Oktober 2023. Aktuell bietet sich damit eine Gewinnchance von rund 30 %, solange die Aktie weder die untere Barriere bei 110,00 Euro noch die obere Barriere bei 170,00 Euro berührt. Die untere Barriere liegt sowohl unter der bei aktuell 117 Euro berechneten 200-Tage-Linie sowie über dem langfristigen und kurzfristigen Aufwärtstrend (grau). Die untere Barriere weist einen Abstand von 8 % zum momentanen Aktienkurs der Volkswagen-Vorzugsaktie auf. Die obere Barriere des Inliner-Optionsscheins hat mit einem Abstand von über 41 % deutlich mehr zu bieten.

Mit diesem Inliner-Optionsschein setzen Käufer darauf, dass die beiden Aufwärtstrends sowie die kleine Durchschnittslinie nicht unterschritten werden und die Aktie sich in den nächsten drei Monaten langsam wieder nach oben bis in den Bereich von 140 Euro schieben wird.

Für den vorgeschlagenen Inliner-Optionsschein werden zum Ende der Laufzeit zehn Euro pro Schein ausgezahlt, sofern die Volkswagen-VZ-Aktie während der Laufzeit zu keinem Zeitpunkt eine der beiden für den Schein gültigen Knock-Out-Barrieren berührt.

In der Fünf-Jahres-Grafik (Abbildung 1) sind sowohl die untere als auch die obere Barriere als waagerechte, rote Linien eingefügt. Den Abrechnungstag sehen Sie als vertikalen, blau-gepunkteten Strich eingetragen.

Bei einem Kauf des Inliner-Optionsscheins mit der WKN HC805C (ISIN DE000HC805C8) zum aktuellen Kurs ergibt sich ein Gewinnpotenzial von über 20 %. Voraussetzung für diesen Gewinn ist der Beginn einer Seitwärts- oder Aufwärtstendenz sowie das Ausbleiben jeglichen Knock-Out-Ereignisses.

Eine Glattstellung empfiehlt sich, wenn die Volkswagen-VZ-Aktie unter den langfristigen Aufwärtstrend fällt.

Basiswert

WKN

Briefkurs in EUR

Untere/Obere Barriere in EUR

letzter Bewertungstag

Maximale Auszahlung in EUR

Volkswagen VZ

HC805C

8,07

110,00/170,00

18.10.2023

10,00



Inline-Optionsschein auf die Volkswagen-Vorzugs-Aktie für eine Spekulation auf eine SeitwärtsbewegungQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.07.2023; 15:15 Uhr

Weitere Produkte auf die Volkswagen-Vorzugs-Aktie finden Sie unter: www.onemarkets.de

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte