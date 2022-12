Anlageprofis sehen dreistellige Kurse bei Formycon

Die Mehrzahl der Aktien am deutschen Markt wird in diesem Jahr voraussichtlich eine negative Performance ausweisen. Umso spannender sind jene Werte, die sich 2022 deutlich positiv entwickeln konnten.

Dazu gehört zum Beispiel das deutsche Biopharma-Unternehmen Formycon . Die Aktie liegt im aktuellen Jahresranking mit fast 50 Prozent im Plus und hat vor wenigen Tagen ein neues Allzeithoch markiert – obwohl Formycon bislang noch keine Gewinne erwirtschaften konnte. Doch die Hoffnung ist groß, dass sich das zeitnah ändert. Im Sommer hat die genau wie Biontech zum Beteiligungs-Portfolio der Strüngmann-Familie gehörende Firma die ersten Zulassungen für ein eigenes Biosimilar erhalten. Dabei handelt es sich um Nachahmer-Produkte für biotechnisch hergestellte Medikamente – ein Markt, dem in den kommenden Jahren ein großes Potenzial zugeschrieben wird. 2023 soll das zweite Produkt von Formycon auf den Markt kommen. Dann soll dem Vorstand zufolge auch ausreichend Geld verdient werden, um die nächsten geplanten Projekte profitabel umsetzen zu können.

Obwohl Formycon in keinem Auswahlindex der Deutschen Börse gelistet ist, zeigen die wikifolio Trader großes Interesse an der Aktie. In den vergangenen sieben Tagen war der Titel mit 74 Trades und 41 Käufen (55 Prozent) einer der am meisten gehandelten Nebenwerte auf wikifolio.com.

Neu eingestiegen sind kürzlich auch die verantwortlichen Redakteure des Anlegermagazins Börse Online. In ihrem sehr beliebten wikifolio Börse Online Nebenwerte zählt Formycon seitdem zu den Top 10-Werten. Das Investment war in dem Depot der erste Neukauf seit mehreren Monaten. Begründet wurde der Einstieg unter anderem mit einem vielversprechend aussehenden Chart. Die Anlageexperten erwarten zudem in Kürze positive Nachrichten. „Es gibt Gerüchte um eine anstehende Kooperation mit unserem Depotwert Biontech. Wir trauen der Formycon-Aktie in den kommenden Wochen Kurse von über 100 Euro zu“, erklärt der stellvertretende Chefredakteur Lars Winter.

Insgesamt besteht das wikifolio zu 60 Prozent aus Aktien. Der Rest wird als Cashbestand gehalten. In dem Musterdepot wird seit Herbst 2013 erfolgreich ein Stockpicking-Ansatz im deutschen Small- und Midcap-Segment verfolgt. Die Trader suchen dabei vor allem nach günstig bewerteten Aktien von Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial, einer strategisch aussichtsreichen Positionierung oder einer besonderen Marktstellung. Das Portfolio kommt auf eine Gesamtperformance von 110 Prozent. Damit verbucht es im Jahresdurchschnitt eine Wertsteigerung von gut acht Prozent. Der maximale Drawdown betrug in dem langen Zeitraum nie mehr als 32 Prozent.

Spekulationen um eine Übernahme

Die Vermögensverwalter von SIGAVEST haben die Formycon-Aktie schon etwas länger in ihrem wikifolio VV Aktien flexibel und liegen bei dem Wert dadurch bereits mit 37 Prozent im Plus. Die Zielsetzung ist mit Blick auf den jüngsten Kommentar ähnlich wie bei dem Börsenmagazin: „Auffallend hohe Umsätze lassen die Aktie heute auf ein neues Rekordhoch steigen. Wissen da schon einige mehr hinsichtlich weiterer klinischer Daten oder gibt es sogar Übernahmegerüchte? Unser Kursziel liegt im dreistelligen Bereich und davon sind wir ja nicht mehr so weit entfernt“, schrieben die Trader in der abgelaufenen Woche. Das im November 2013 eröffnete wikifolio erreichte bislang bei einem etwas höheren Maximalverlust von 39 Prozent ebenfalls eine durchschnittliche Jahresrendite von gut acht Prozent. Es gibt also durchaus einige Gemeinsamkeiten bei den beiden wikifolios, nicht nur bei Formycon.

