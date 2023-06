Angst als Ratgeber?

Intel (WKN: 855681) war mal einer der führenden Halbleiterhersteller der Welt. Dann schlenderte das Management den Hightech-Konzern hinab in die Mittelmäßigkeit. Pat Gelsinger arbeitet nun heftig an einer Wende zum Besseren. Seit 2021 ist er Intel-CEO und verordnete dem Konzern kräftige Investitionen, um die Technologieführerschaft im Chip-Sektor zurückzuerobern. Ob das gelingen wird, ist offen.



Zunächst beschleunigte sich Intels (Kurs-)Abstieg noch. Wahrscheinlich weil Anleger wegen der hohen Kosten der Investitionen Gelsingers erschraken. Nun jedoch, ausweislich des Charts, könnte die Wende da sein. Seit Oktober scheint sich der Intel-Kurs zu stabilisieren. Und in Deutschland greift Gelsinger eine rekordverdächtige Subvention von 10 Mrd. EUR (!) ab: für eine zu bauende Chipfabrik in Magdeburg.



Stolz ließ sich Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff schon mal mit Gelsinger ablichten. Immerhin 3.000 Arbeitsplätze sollen durch Intels Engagement – und das der deutschen Steuerzahler – in Sachsen-Anhalt entstehen. Jeder Arbeitsplatz, so haben Haushaltsexperten ausgerechnet, kostet letztere angeblich 3,3 Mio. EUR. Es ist eine Wette auf die Zukunft. Unzweifelhaft bestehen Chancen auf große Gewinne für alle Beteiligten. Es kann aber auch mit einem bösen Verlust enden. Mit anderen Worten: Es ist ähnlich wie an der Börse.