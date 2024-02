Angriff auf die Freiheit?

Jerome Powell, Chef der US-Zentralbank Fed ist ein mächtiger Mann – der Herr über den Zins. Banker, Börsenhändler und Manager des großen Geldes sprechen Powell eine hohe Wirtschaftskompetenz zu. Powell erklärte zuletzt in „60 Minutes“, einem viel beachteten Magazinformat des US-TV-Senders CBS:

„Wir haben eine starke Wirtschaft. Das Wachstum geht in solidem Tempo weiter. Der Arbeitsmarkt ist stark: 3,7% Arbeitslosigkeit. Und die Inflation ist rückläufig. Bei einer so starken Wirtschaft haben wir das Gefühl, dass wir die Frage, wann wir mit der Senkung der Zinsen beginnen sollten, vorsichtig angehen können.“

In Händlerdeutsch übersetzt: Die Rezession fällt aus, zumindest in den USA. In Deutschland ist die Sache etwas anders gelagert, aus bekannten, von Smart Investor immer wieder aufgezeigten Gründen.