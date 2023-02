Anglo American ist eingestiegen! Aktie geadelt, und schon fliegt das Geld nur so zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Schlag auf Schlag geht es derzeit bei unserem Nickel TOP-Pick Canada Nickel! Nach den MEGA-Neuentdeckungen steigt nun ein Branchen-Elefant zu fast 10 % in das Unternehmen ein!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wenn´s läuft, dann läuft´s! Das trifft bei kaum einem Unternehmen scheinbar besser zu als bei Canada Nickel (WKN: A2P0XC). Bereits jetzt gehört das unternehmenseigene ‚Crawford Nickel‘-Projekt mit seinen 3,5 Millionen Tonnen Nickel in den ‚gemessenen und angezeigten‘-Ressourcen zu den TOP 5 Nickelprojekten auf diesem Planeten.

Die ‚PEA‘-Studie aus dem Jahr 2021 bescheinigt dem Projekt schon sehr robuste Wirtschaftlichkeitszahlen mit einem erwarteten jährlichen EBITDA von 439 Mio. USD bzw. 274 Mio. USD an freiem Cashflow!

Analysten setzen bei der Berechnung von möglichen Kurszielen nach Produktionsbeginn für solche Großprojekte meist einen 5 bis 7-fachen EBITDA Multiple an, was bei Canada Nickel einen zukünftigen Börsenwert von rund 2,2 Mrd. bzw. 3,1 Mrd. USD rechtfertigen würde! Smarte Investoren erkennen es sofort: Mit einem aktuellen Börsenwert von 202,6 Mio. CAD ist die Canada Nickel (WKN: A2P0XC)-Aktie VIEL ZU GÜNSTIG bewertet.

Canada Nickel sichert sich mit Anglo American TOP-Investor für sein hochgradiges ‚Crawford‘-Projekt!

Mit satten rund 24 Mio. CAD steigt mit Anglo American einer der weltmarkführenden Bergbauunternehmen zu einem Preis von 1,95 CAD je Aktie bei Canada Nickel ein!

Quelle: Anglo American Facebookseite

Dieser Aufschlag von fetten rund 10 % auf den 30-tägigen volumengewichteten Durchschnittspreis antizipiert praktisch den steigenden Wert von Canada Nickel und wird dessen Aufwärtstrend auf das nächste Level hieven – in mehreren Schritten.

Exklusiver 1A- Abnahmevertrag für prosperierendes ‚Crawford‘-Nickelprojekt!

Mit der Mega-Investition in Canada Nickel sichert sich Anglo American nicht nur eine Beteiligung an dem dynamischen kanadischen Nickelmarkt-Player von 9,9 %, sondern auch das exklusive Kaufrecht von bis zu 10 % des Nickelkonzentrats, Eisens und Chroms in den Magnetit-Konzentraten aus Canada Nickels Flaggschiffprojekt ‚Crawford‘. Bei diesem Deal gibt es praktisch zwei Deckel: der eine liegt bei bis zu 65 Millionen Kilotonnen Nickel, der andere bei einem Zeitraum von bis zu 15 Jahren, je nachdem, welches der beiden Ereignisse zuerst eintritt.

Dass die Beteiligung an ‚Crawford‘ sowohl für Canada Nickel wie auch für Anglo American ein gewaltiger Gewinn ist, zeigt vor allem das phänomenale Potenzial, welches dieses einmalige Projekt in der Nähe von Timmins, Ontario, in und unter sich trägt. In begeisternden Zahlen gesprochen, sind das 1,4 Milliarden Tonnen ‚gemessene und angezeigte‘-Ressourcen mit 0,24 % Nickel und zusätzlich 670 Millionen Tonnen ‚abgeleitete‘-Ressourcen mit 0,23 % Nickel. Diese Mega-Meilensteine ebene ‚Crawford‘ den sicheren Weg, sich einen prominenten Platz unter den Top 5 der weltweit größten Nickelsulfid-Depots zu reservieren.

Von Emissionsgutschriften profitieren – gut für die Umwelt, gut für Anglo American, aber noch besser für Canada Nickel!

Neben diesen beachtlichen Werten verfügt das ‚Crawford‘-Projekt zusätzlich über sehr lukrative „Soft-Skills“, die den Wert des Projekts auf vielerlei Levels steigern.

Erst vor kurzem nämlich hatten die neuesten Labortests von Canada Nickels unternehmenseigenen ‚In-Process-Tailings‘ (‚IPT‘)-Karbonisierungsverfahren, bei dem große Mengen Kohlenstoff während des Verarbeitungsprozesses geologisch fixiert werden, phänomenale Ergebnisse für das Projekt gebracht. So konnten sensationelle 34 Tonnen CO2 pro Tonne Nickel innerhalb von nur 25 Stunden bzw. 37 Tonnen nach gerade einmal sechs Tagen gebunden werden, während die Netto-Null-Schwelle bereits nach einer Stunde gleich zweifach überschritten wurde.

Zudem erleichterte die in diesen Labortest erreichte, viel höhere Feststoffdichte der CO2-Abgänge die nahtlose Integration des ‚IPT‘-Verfahrens in das wegweisende Anlagendesign des hochgradigen ‚Crawford‘-Projekts – bei nur niedrigen Kapital- und Betriebskosten.

In monetärem Mehrwert ausgedrückt, könnten mit der Integration und Etablierung des ‚IPT‘-Verfahrens pro Jahr über 700.000 Tonnen CO2-Gutschriften respektive grandiose 18 Millionen Tonnen CO2 -Gutschriften über die rund 40jährige Lebensdauer der ‚Crawford‘-Mine generiert werden.

Auch am Erlös aus diesen CO2-Gutschriften wird Anglo American über den Abnahmevertrag mit bis zu 10 % beteiligt und profitiert somit anteilig von der Weiterentwicklung Canada Nickels (WKN: A2P0XC) zum weltweit ersten CO2-freien Nickelproduzenten.

Material- und Knowhow-Transfer zahlt sich aus!

Ein weiterer wichtiger Punkt in der Vereinbarung zwischen Canada Nickel und Anglo American besteht im Transfer von Material und Technologie. Dabei wird Anglo American eingeräumt, seine FutureSmart Mining™-Technologien auf dem ‚Crawford‘-Projekt einzusetzen und damit zu einer Optimierung der Verarbeitungsausbeute und zur Verringerung der Energie-, Wasser- und Emissionsbilanz beizutragen. Im Gegenzug erhält Anglo American Abnahmerechte auf alle zusätzlich produzierten Mengen an Nickel und verwandten Produkten ebenso wie auf die zusätzlichen Kohlenstoffgutschriften, die durch den Einsatz seiner smarten Technologien gewonnen und erworben werden.

Auch die Personalien-Klauseln, die Anglo American mit dem Deal mit Canada Nickel für sich festschreiben lässt, fallen zweifelsohne in den Bereich des Wissenstransfers. So darf Anglo American ein Mitglied für die technischen und ESG-Ausschüsse von Canada Nickel nominieren, ebenso wie einen Direktor für den Vorstand. Letzteren aber erst, wenn Anglo Americans Anteil an Canada Nickel mindestens 15 % beträgt. Ob diese Hürde eine perspektivische oder prophetische im Sinne eines künftigen noch bedeutenderen Einstiegs von Anglo American darstellt, bleibt indes abzuwarten.

Canada Nickels Pionierstatus in Sachen CO2-Bindung potenziert das Interesse von Investoren!

Fest steht, dass die Vereinbarung mit Anglo American die Attraktivität von Canada Nickel (WKN: A2P0XC) als wegweisender Nickelproduzent ebenso wie die seines hochgradigen Nickelsulfidprojekts ‚Crawford‘ gleich mehrfach unterstreicht. Da wäre nämlich einerseits die zu erwartende fette Ausbeute an Nickel, Kobalt und Chrom, an der Anglo American mit diesem Deal beteiligt ist und damit sein vornehmlich aus seinen Minen in Südafrika und Brasilien stammendes Nickelangebot um zusätzliches Nickel in E-Auto-Batterie-Qualität erweitern kann.

Zum anderen profitieren beide Unternehmen von diesem finanziellen Schub, weil er die Entwicklung von Canada Nickels unternehmenseigenen ‚In-Process-Tailings‘ (‚IPT‘)-Karbonisierungsverfahrens beschleunigt, was wiederum die Fertigstellung der integrierten Machbarkeitsstudie wie auch das Genehmigungsverfahren für ‚Crawford‘ unterstützt.

Einmal angelaufen, schafft eine „grüne“ Nickelproduktion nicht nur genauso „grüne“ Metalle, die für die Energie- und Mobilitätswende unverzichtbar sind. Sie generiert zudem auch lukrative Emissionsgutschriften und schafft weiterhin die Möglichkeit, Steuergutschriften von 37,5 % bis 60 % von der kanadischen Regierung zu erhalten, die diese für den Bau von Anlagen zur CO2- Speicherung und -abscheidung gewährt.

Auch wenn diese Steuergutschrift nur für einen Teil von Canada Nickels Investitionen in den ‚IPT‘-Verfahren-Ausbau erteilt würden, ergäbe das immer noch einen höheren dreistelligen Millionenbetrag.

Neben Canada Nickels Dynamik und seinem attraktiven Projekt-Portfolio, steigert auch diese prominente Positionierung als Pionier in Sachen klimaneutrale Nickelproduktion den Appetit der Investoren auf Aktien dieses Unternehmens. Das gilt umso mehr, als dass mit dem jetzt eingegangenen Deal mit Anglo American zusätzliches nachhaltiges Nickelpotenzial von ‚Crawford‘ freigesetzt werden kann.

Umso weniger verwundert es, dass die Investment-Profis von Echelon diese Dynamik unmittelbar aufnehmen und das Kursziel auf satte 6,- CAD setzen.

Neuer öffentlicher ‚Bought Deal‘ inkl. Privatplatzierung! Und nochmal 20 Mio. CAD für CNC!

Kaum ist die Tinte unter der Vereinbarung mit Anglo American angetrocknet, kündigt der Ausnahme-Nickel-TOP-Pick schon eine weitere Einnahmequelle an. Demzufolge hat man mit der Scotiabank eine Vereinbarung getroffen, um als ‚Lead Underwriter‘ und alleiniger ‚Bookrunner‘ weitere Aktien des Unternehmens zu verkaufen, und zwar auf ‚Buy-Deal-Basis‘ im Volumen von rund 18,2 Mio. CAD! Konkret werden dafür zum einen 7.462.500 Stammaktien zum Preis von 1,77 CAD sowie weitere 1.748.300 Stammaktien als steuerbegünstigte ‚Flow-Through‘-Aktien im Sinne des kanadischen Einkommensteuergesetzes zum Preis von 2,86 CAD begeben.

Damit der Rohstoffkonzern Anglo American seinen erworbenen CNC-Unternehmensanteil in Höhe von 9,9 % behält, bekommt der Konzern auf Basis einer nicht vermittelten Privatplatzierung Aktien im Wert von etwa 1,8 Mio. CAD angedient. Davon ausgehend, dass Anglo American das Angebot annehmen wird, da es bereits vor der Unterzeichnung des Einstiegs bei CNC kommuniziert wurde, werden sich die Bruttoeinnahmen aus dieser Finanzierungsrunde auf rund 20 Mio. CAD belaufen.

Da wahrscheinlich die Unternehmensanteile sehr stark nachgefragt werden, wurde bereits im Vorfeld eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 15 % eingeräumt, die sogar bis zu 30 Tage nach dem Abschluss des öffentlichen Angebots ausgeübt werden kann!

Mit diesen beachtlichen Geldzuflüssen kann Canada Nickel die Entwicklung von ‚Crawford‘ jetzt mit einem noch dickerem Cash-Kissen vorantreiben.

Mega-Mineralisierung unterstreicht ‚Reids‘ riesiges Potenzial!

Erst vergangenen Monat hat unser top-Nickelfavorit eine weitere Knaller-News veröffentlicht (Link hier)! Darin ist zu lesen, dass die neue signifikante Entdeckung auf dem 42 Quadratkilometer großen Konzessionsflächen nochmals riesiges Wachstumspotenzial freisetzt!

Die Höhepunkte der Pressemeldung im Überblick:

Alle 16 Bohrlöcher von ‚Reid‘ durchschnitten Mineralisierungsabschnitte von mehreren hundert Metern Länge, wobei sechs Bohrlöcher im zentralen Kerngebiet sogar höhere Gehalte durchschnitten!

Die Bohrlöcher REI22-14 und REI22-16 bestätigen zudem eine Mineralisierung über eine Breite von mehr als 500 m, die damit sogar schon etwa 50 % breiter ist als die ‚Crawford Main‘-Zone und mehr als 100 % breiter als die ‚Crawford East‘-Zone ist.

Die geophysikalische Zielfläche von ‚Reid‘ ist mit seinen 3,9 qkm mehr als doppelt so groß wie die 1,6 qkm großen Ausdehnung des ‚Crawford‘-Nickel-Projekts!

Kein Wunder also, dass Mark Selby, Vorsitzender und CEO von Canada Nickel Company voll des Lobs ist und sagte:

„Auch die neuesten phänomenalen Resultate bestätigen uns in der Überzeugung, dass ‚Reid‘ mit seinem mächtigen mineralisierten Kern - der in der Breite sogar den Kern der Hauptzone unseres Vorzeigeprojekts ‚Crawford‘ um die Hälfte übertrifft - ein Rekordpotenzial in und unter sich trägt. Dabei haben wir diesen Erfolg allein mit unserem firmeneigenen Ansatz und unter Verwendung geophysikalischer Daten aus der Provinz errungen. Mit Blick auf unser gesamtes regionales Landpaket, das ja über eine geophysikalische Zielfläche von mehr als 42 qkm verfügt und damit 20-mal größer ist als ‚Crawford‘ – erreicht dieses Potenzial sogar noch beeindruckendere Dimensionen. Diese weiterhin gezielt zu erkunden, haben wir uns verbindlich auf unsere Erfolgsagenda gesetzt.“

Deshalb also das gesteigerte Interesse der Großen der Branche und die Analysten-Kursziele, die für Canada Nickel (WKN: A2P0XC) permanent weiter nach oben angepasst werden. Vom aktuellen Kurs von 1,78 CAD winken hier smarten Investoren fette Kursgewinne in dieser jetzt wieder brandheißen Nickelaktie.

· Echelon Capital Markets setzt sein Kursziel auf 6,- CAD, per Research-Update vom 04.01.23!

· Cormark Securities hat am 19.01.23 einen Zielkurs von 4,- CAD ausgerufen!

· Haywood Securities hat am 20.12.22 sein Kursziel auf 2,50 CAD gesetzt.

Vom aktuellen Kurs von 1,78 CAD winken hier smarten Investoren satte Kursgewinne, wobei aufgrund der neuesten Entwicklungen und dem Einstieg vom ‚Big Boy‘ Anglo American wahrscheinlich alle Kursziele abermals noch oben angepasst werden müssen.

Die Überschrift des Research-Dokuments von Cormark Securities hat uns besonders gut gefallen und spricht für sich. So schreibt Cormark: „Crawford’s Big Brother Discovered (?)“.

Quelle: Cormark Securities Inc.

Was wäre denn, wenn Canada Nickel mit der ‚Reid‘-Discovery wirklich eine noch größere Nickel-Lagerstätte gefunden hätte??

Dann würde die Wahrscheinlichkeit nochmals exponentiell ansteigen, dass wir eine große ‚M&A‘-Transaktion sehen werden. Die Argumente liegen auf der Hand: Es existiert eine exzellente Infrastruktur in der Region mit Wasser, Strom, Bahn und Straßen.

Canada Nickel - bombastische Bohrergebnisse!

So sehen Sieger aus!

Dass das R in ‚Reid‘ für Rekordergebnisse steht, ist mittlerweile ja verbindlich im Investoren-Alphabet hinterlegt. Doch mit den jetzt gelieferten Bohrergebnissen hat sich dieses ‚Reid‘-Rekord-R zudem seinen festen Platz im Wortschatz all jener gesichert, die ihren Riecher auf einen lukrativen ‚ROI‘ ausgerichtet haben.

Denn Bohrlöcher REI22-06 bis REI22-16 förderten nicht nur sensationelle Gehalte zutage, sondern bestätigten mit REI22-14 und REI22-16, die am westlichen Ende des Central-Core-Gebiets niedergebracht wurden, auch eine Mineralisierung auf Reid, die mit 500 m Breite das Hauptzielgebiet von Canada Nickels Flaggschiffprojekt ‚Crawford‘ um gleich 50 % übertrifft. Mit Blick auf ‚Crawfords‘-Ost-Zone liegt ‚Reids‘-Ausdehnung sogar über 100 % darüber. Zudem konnten sie einen höhergradigen Kern identifizieren, der von dort aus in alle Richtungen offenbleibt.

Weitere Superlative gefällig? Kein Problem für ‚Reid‘, denn die jetzt bestätigte geophysikalische Zielfläche hat mit 3,9 qkm mehr als die doppelte Größe von der von ‚Crawford‘ (1,6 qkm). Setzt man diese phänomenalen Ausdehnungen in den Kontext, nämlich, dass ‚Crawford‘ mit einem 1,6 qkm großen mineralisierten Fußabdruck und 3,5 Millionen Tonnen ‚gemessener und angezeigter‘-Ressourcen das weltweit fünftgrößte Nickelsulfid-Depot darstellt – kann das Potenzial von ‚Reid‘ kaum hoch genug bewertet werden.

‚Reid‘ - Bohrlöcher at their best!

Einen Ein- und Ausblick auf dieses beachtliche Potenzial gibt im Detail das ‚Best-of‘ der Bohrlöcher. Beispielsweise lieferte REI22-06 herausragende 0,30 % Nickel (Ni) 0,01 % Kobalt (Co), 0,021 g/t Palladium (Pd), 0,007 g/t Platin (Pt), 0,73 % Chrom (Cr), sowie 6,99 % Eisen (Fe) und 0,07 % Schwefel (S) über 54,0 m.

Die illustre Reihe fetter Platinmetalle-Beute führt REI22-06 dann auch mit 0,30 % Ni 0,01 % Co, 0,025 g/t Pd, 0,008 g/t Pt, 0,71 % Cr und mit 5,30 % Fe und 0,08 % S über 58,0 m weiter. Ihm schließen sich weitere rekordverdächtige REI22-Ergebnisse an.

Fazit:

Die niedrige Bewertung von nur rund 250,- CAD pro Tonne Nickel in den Ressourcen zeigt ganz klar die Unterbewertung von Canada Nickel (WKN: A2P0XC). Die Aktie hat ein solides Vervielfältigungspotential und gehört unserer Meinung nach in jedes Chancendepot!

Quelle: Canada Nickel

Mit diesem Unternehmen partizipieren Sie von einer der ganz wenigen spannenden Nickel-Storys auf dem kanadischen Kurszettel. Spätestens mit der Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie (‚FS‘), die wir in den kommenden Wochen erwarten, wird ein weiterer Meilenstein erreicht, der eine weitere Neubewertung rechtfertigt.

Auch wenn die Aktie nach dem Angelo Einstieg auf die Finanzierungsrunde zu 1,75 CAD pro Aktie verschnupft reagierte, sind die Aussichten mehr als extrem gut, weshalb diese nochmals günstigen Kurse zum Aufstocken oder Neueinsteigen genutzt werden sollten. Zu den derzeitigen Kursen steigen Sie sogar noch günstiger ein als Anglo American!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments

Ihr JS Research-Team



