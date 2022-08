Anglo American Platinum: Was ist da los?

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American Platinum":

von Manfred Ries

Anglo American Platinum Ltd. (Tageschart): Die Bodenbildung schreitet voran.

Von Manfred Ries

Mittwoch, 10. August 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Zur Wochenmitte hin interessant: die …

...Rohstoffe! Heute geht es um den Basiswert Anglo American Platinum Ltd. (WKN: 856547). Das Papier präsentierte sich zuletzt sehr fest. Diese Kursstärke aber verpufft zur Wochenmitte hin: Die Titel fallen am Mittwoch, 10. August 2022 um zeitweilig mehr als sieben Prozent auf ~72 EUR. Bis in den späten Abendhandel werden die Aktien mit 75 EUR (-3,6%) gehandelt. Was ist da los?

Die Hintergründe. Die Company hat Dividende bezahlt! Es gab eine Halbjahres-Sonder-Dividende in Höhe von 40 ZAR (Rendite: ~3%), sowie die laufende Halbjahres-Dividende in Höhe von 41 ZAR (Rendite: ~3,1%). Am Mittwoch, 10. August, notiert die Anglo-American-Platinum-Aktie deshalb mit einem gehörigen Dividendenabschlag.

Die Company. Die Anglo American Platinum Limited gilt als der weltgrößte Produzent von Platinum. Der Bruttoumsatz teilt sich auf in die Produktfelder Palladium (~40%); Platin (~29%); Rhodium (~17%); Nickel; Kupfer und Gold.

Die Ausgangslage. Am Dienstag kam es zu einem Break out über die Kursmarke von 77 EUR. Mit dem heutigen Dividendenabschlag fallen die Kurse wieder kräftig zurück – von einem Fehlausbruch darf auf den ersten Blick gesprochen werden. Doch sollte stets im Hinterkopf behalten werden, dass wir von einer Sondersituation sprechen, schließlich erfolgte der Kurseinbruch wegen der ansehnlichen Dividendenzahlung (4,76 EUR).

Wie geht es weiter? Positiv ist zu bewerten, dass selbst nach dem besagten Dividendenabschlag vom Mittwoch die Unterstützungszone hält, die sich im Bereich ~70,50/71,00 EUR erstreckt. Kritisch indes ist zu erwähnen, dass die 21-Tagelinie noch abwärts strebt. Das könnte die Notierungen grundsätzlich in Schach halten. Oben abgebildet: der Tageschart. Was die längerfristige Betrachtung (Monatschart) anbelangt, so darf von einer leicht überverkauften Marktsituation gesprochen werden: der Höchstkurs lag im März 2022 bei ~160 EUR. Damit haben die Titel innerhalb von fünf Monaten ~60 Prozent an Wert verloren. Vorsicht: Der übergeordnete Trend zeigt abwärts, was nicht zuletzt den Rezessionsängsten gebührt. Eine Konjunkturerholung käme den Kursen zugute. Ein langer Atem aber erscheint aktuell im Falle eines Long-Investments in der Anglo American Platinum Ltd. angezeigt.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen schöne zweite Wochenhälfte. Bleiben Sie gesund – und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.

---

Glossar:

Slow-Stochastik-Indikator: Der Indikator (Oszillator) hilft gerade in Seitwärtsbewegungen beim Aufspüren von Umkehrpunkten. Stochastik-Werte oberhalb der 80er-Linie deuten auf eine überkaufte Marktsituation hin; Stochastik-Werte unterhalb der 20er-Linie auf eine überverkaufte Situation. Handelssignale ergeben sich durch die Schnittpunkte der beiden Linien.