Anglo American Platinum: Was für ein Comeback der Aktie spricht

Mittwoch, 19. April 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: Die Commodities! Heute soll es um den Basiswert Anglo American Platinum Ltd. (WKN: 856547) gehen. Die Anglo-American-Platinum-Aktie am Mittwoch, 19. April 2023 (14:30 Uhr) in Deutschland: 55,00 EUR (-2,1%).

Die in Südafrika beheimatete Anglo American Platinum Limited ist eine Tochtergesellschaft der britischen Anglo American plc. Dabei gilt die Tochter Anglo American Platinum als der weltgrößte Produzent von Platinum. Der Bruttoumsatz teilt sich auf in die Produktfelder Palladium (~40%); Platin (~29%); Rhodium (~17%); Nickel; Kupfer und Gold. Für den kommenden 25. April steht die Veröffentlichung von Geschäftszahlen auf der Agenda. Das Gros der Analysten spricht sich für ein Aufstocken der Papiere aus.

Am Montag, 17. April, bin ich bereits auf die positive Ausgangslage beim Palladium-Preis eingegangen. Nachdem sich Palladium am Montag um 4,6 Prozent verteuert hat, ging es am Dienstag, einen Tag nach meiner positiven Besprechung, um weitere 4,1 Prozent nach oben. Woran liegts?

Russland zählt, neben Südafrika, zu den größten Produzenten von Palladium. Sanktionsmaßnahmen gegen Russland haben den Palladium-Preis Anfang März 2022 bis auf 3435 USD getragen. Zwischenzeitlich jedoch kostet eine Unze Palladium wieder so viel / so wenig, wie letztmalig im Juli/August 2019. Zu wenig, finden Investoren offenbar und decken sich mit Palladium ein. Auch dürfte der Preis von Palladium von den wieder freundlichen Notierungen bei den Edelmetallen insgesamt profitieren.

Oben abgebildet: Der Monatschart der Anglo American Platinum Ltd. auf EUR-Basis. Vorab: Der übergeordnete Trend verläuft abwärts gerichtet; die langfristige Abwärtstrendlinie (A) zeugt davon. Seit dem Hoch vom vergangenen Jahr bei 158 EUR sind die Kurse bis auf 47 EUR eingebrochen – ein Minus von 70 Prozent innerhalb eines Jahres. Charttechnisch interessant: Die Kursmarke ~50 EUR, die sich als Schlüsselmarke bereits bis ins Jahr 2019 zurückverfolgen lässt. Hier fand der jüngste Abwärts-Move sein Ende. Hinzu gesellte sich eine überkaufte Marktsituation in der längerfristigen Chartbetrachtung; ablesbar am Slow-Stochastik-Indikator.

Die Titel versuchen sich an einer Bodenbildung im Bereich ~50 EUR. Aktuell liegen die Kurse von Anglo American Platinum ~23 Prozent unterhalb ihrer 200-Tagelinie.Wie nachhaltig eine Bodenbildung sein wird, muss ich zeigen. Der übergeordnete Trend jedenfalls bleibt intakt! Doch zehn bis 20 Prozent Kurspotenzial nach oben ist bei weiter festen Notierungen schnell drin. Wichtig aber ist jetzt erstmal, dass sich die Notierungen oberhalb von 50 EUR etablieren. Ein neuerlicher Rückschlag würde das aktuell positive Szenario zunichte machen.

Achtung: Als Rohstoffwert profitiert/leidet der Anglo-Kurs von der weiteren Welt-Konjunkturentwicklung. Ein langer Atem erscheint damit – im Falle eines Long-Investments in der Anglo American Platinum Ltd. –angezeigt.





Manfred Ries, Chefredakteur

