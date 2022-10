Anglo American Platinum: Der Boden ist vielversprechend

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Anglo American Platinum (Wochenchart): Kurse vor nächstem Widerstand.

Mittwoch, 12. Oktober 2022

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Zur Wochenmitte hin interessant: die …

...Rohstoffe! Heute geht es um den Basiswert Anglo American Platinum Ltd. (WKN: 856547). Das Papier präsentiert sich aktuell ausgesprochen fest – auf EUR-Kursbasis. Am Mittwoch, 12. Oktober 2022, schlossen die Papiere am Handelsplatz Frankfurt bei 79,80 EUR (+1,8%). Kurs am Handelsplatz Johannesburg: 1412,02 ZAR (+2,0%).

Die Company. Die Anglo American Platinum Limited gilt als der weltgrößte Produzent von Platinum. Der Bruttoumsatz teilt sich auf in die Produktfelder Palladium (~40%); Platin (~29%); Rhodium (~17%); Nickel; Kupfer und Gold.

Die Ausgangslage. Vorab: Obiger Wochenchart stellt die Kursnotierung auf EUR-Basis dar. Der Kursverlauf der Anglo-Aktie zeigt sich damit de facto währungsbereinigt. Nach einem ausgeprägten Abwärtstrend von 159,40 EUR bis auf 63,60 EUR (-60%) drehen die Notierungen nun wieder nach oben. Dabei sind die Kurse aktuell drauf und dran, eine Schlüsselmarke zu überwinden, die wir als Widerstand ~79,20 EUR definieren.

Wie geht es weiter? Im Idealfall liegen die Wochenschlusskurse oberhalb von 79,20 EUR: Dies wäre positiv zu bewerten. Charttechnisch bestünde dann die Möglichkeit einer weiteren Erholungsbewegung in Richtung 85/90 EUR. Die Indikatoren-Analyse erlaubt aktuell eine derartige Einschätzung – insbesondere der MACD-Trendfolgeindikator stimmt aktuell positiv. Könnte die erwähnte Schlüsselmarke bei 79,20 EUR indes nicht gehalten werden, käme die Möglichkeit eines neuerlichen Rückschlags in Richtung 71,20 EUR auf die Agenda.

Achtung: Als Rohstoffwert profitiert/leidet der Anglo-Kurs von der weiteren Konjunkturentwicklung. Ein langer Atem erscheint damit – im Falle eines Long-Investments in der Anglo American Platinum Ltd. –angezeigt.

Manfred Ries, Chefredakteur

