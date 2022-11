Angebotssorgen beim Kupfer

Die Ankündigung von Produktionskürzungen sorgt für einen Anstieg des Kupferpreises

In Peru hat eine große Kupfermine größere Produktionskürzungen vorhergesagt. Diese Mine steht immerhin für rund zwei Prozent des weltweiten Kupferangebots. Chile meldete, dass im September die Kupferproduktion um 4,3 Prozent nach unten gegangen ist, und Chile ist das wichtigste Kupferproduktionsland. Auch in China scheint es eine Angebotsverknappung beim Kupfer zu geben. Obwohl der US-Immobilienmarkt unter Druck geraten ist, was die Kupfernachfrage verringern könnte, zeigte der Kupferpreis Stärke. Die Nachfrage nach Kupfer aus der Solar- und Windenergie und aus dem Sektor Elektromobilität sollte in den kommenden Jahren hoch sein. Gegenwind für das rote Metall sind globale Wachstumssorgen. Aber auch wenn Chinas Wirtschaft weniger stark wächst, Wachstum ist vorhanden. Für dieses und nächstes Jahr wird allgemein mit einem, wenn auch geringen Marktdefizit gerechnet.





Solange Sorgen vor einer globalen Rezession bestehen, solange bleibt die Marktlage für Kupfer schwierig und ein deutlicher baldiger Preisaufschwung eher unwahrscheinlich. Langfristig dürfte die Nachfrage aber robust sein, da Kupfer für den Klimawandel notwendig ist. So rechnen manche Analysten damit, dass ab 2023 die Nachfrage das Angebot auf längere Sicht übertreffen werde. Bis 2030 könnte es sogar zu einem Kupferdefizit von geschätzten neun Millionen Tonnen kommen, denn die Elektrifizierungswelle rollt und sie wird große Mengen Kupfer verschlingen. Da empfehlen sich Gesellschaften mit Kupfer in den Projekten wie etwa Torq Resources oder Aztec Minerals. In Chile besitzt Torq Resources aussichtsreiche Projekte mit Gold und Kupfer. Das Unternehmen punktet mit einem bewährtem Managementteam. Aztec Minerals verfügt über die aussichtsreiche Cervantes-Liegenschaft in Mexiko (Gold und Kupfer) sowie über die historischen Tombstone-Liegenschaften in Arizona (Gold, Silber, Zink, Blei).





