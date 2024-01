Andritz-Zertifikate mit bis zu 13%-Chance und 27% Sicherheitspuffer

Die Aktie des international tätigen Technologiekonzerns Andritz (ISIN: AT0000730007) brach nach ihrem Jahreshoch vom 30.3.23 bei 67,30 Euro bis zum 27.10.23 um 39 Prozent auf bis zu 41,24 Euro ein. Danach beflügelten die im dritten Quartal über den Erwartungen liegenden Umsatz- und Gewinnzahlen trotz Auftragsrückgängen den Aktienkurs bis zum Jahresende 2023 wieder auf 56 Euro.

Wegen der hohen Diversifizierung und der hohen bewertungstechnischen Abschläge im Vergleich zu Mitbewerbern bekräftigten die Experten der Erste Group mit einem Kursziel von 73,70 Euro ihre Kaufempfehlung für die Andritz-Aktie. Mit Bonus- und Discount-Zertifikaten können Anleger auch dann hohe Renditen erzielen, wenn der Aktienkurs stagniert oder wieder nachgibt.

Bonus-Zertifikat mit 9% Chance und 27% Sicherheitspuffer

Das Erste Group-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: AT0000A39401) auf die Andritz-Aktie mit Barriere bei 39,80 Euro, Bonuslevel und Cap bei 59,70 Euro, BV 1, Bewertungstag 20.12.24, konnte beim Aktienkurs von 54,20 Euro mit 54,95 Euro erworben werden. Verbleibt die Andritz-Aktie bis zum Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 39,80 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 54,95 Euro zurückbezahlt.

Da das Zertifikat derzeit mit 54,95 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es in einem knappen Jahr einen Bruttoertrag von 8,64 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 26,57 Prozent auf 39,80 Euro oder darunter fällt. Berührt oder unterschreitet die Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere und die Aktie notiert dann unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Aktienkurs zurückbezahlt.

Discount-Zertifikat mit 13% Chance und 10% Discount

Das RBI-Discount-Zertifikat auf die Andritz-Aktie (ISIN: AT0000A37F78), BV 1, Bewertungstag 21.3.25, mit Cap bei 55 Euro konnten Anleger beim Aktienkurs von 54,20 Euro mit 48,86 Euro kaufen. Somit ist das Zertifikat im Vergleich zum direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 9,85 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die Andritz-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 55 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 55 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht es in 15 Monaten einen Bruttoertrag von 12,57 Prozent (=10,13 Prozent pro Jahr), wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb des Caps von 55 Euro, dann wird auch dieses Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Andritz-Aktien oder von Anlageprodukten auf Andritz-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek