Analystenkonferenzen: Das „R-Wort“ geht um

Neben den Bilanzen sind die Telefonkonferenzen der Unternehmen für Analysten besonders wichtig, um einen Einblick in die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu erhalten. Wie bereits in den vergangenen Monaten dominierten in den Mitteilungen zum abgelaufenen Quartal erneut Begriffe wie „Inflation“ und „Lieferkette“. Nachdem aber das Bruttoinlandsprodukt in den USA zwei Quartale in Folge gefallen ist, rückt ein anderes Wort zunehmend in den Fokus: Rezession.So nannten 240 Unternehmen aus dem S&P 500, die zwischen dem 15. Juni und 8. September ihre Telefonkonferenz zur Gewinnentwicklung durchgeführt haben, den Begriff „Rezession“. Zum Vergleich: Der 5-Jahres-Durchschnitt liegt nur bei 52. Zugleich ist dies der höchste Wert seit mindestens 2010. Selbst der bisherige Rekord von 212 Nennungen aus dem ersten Quartal 2020 zu Beginn der Covid-Krise wurde deutlich übertroffen. Besonders häufig wurde das Thema Rezession in den Konferenzen von Industrieunternehmen sowie bei den Finanzhäusern angesprochen.Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass Analysten ihre Gewinnschätzungen zuletzt deutlich nach unten revidiert haben. So sind die Konsensschätzungen für das dritte Quartal seit dem 30. Juni um gut 6% gesunken. Dies ist der größte Rückgang der vierteljährlichen Prognosen für ein Quartal seit dem zweiten Quartal 2020Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.