Analysten sehen Kurspotenzial von 175% für Uranfirma Laramide Resources

Die Analysten von HoldCo. Markets haben die Aktie der Urangesellschaft Laramide Resources (WKN 157084 / TSX LAM) unter die Lupe genommen und daraufhin das Kursziel auf 2,20 CAD festgesetzt. Vom aktuellen Kurs bei 0,80 CAD aus ergibt sich damit ein Kurspotenzial von 175%.





Blick auf das Uranprojekt Churchrock; Quelle: Laramide Resources



Als Anlass für ihre jüngste Analyse nahmen die Experten die von Laramide kürzlich veröffentlichte PEA (Preliminary Economic Assessment) für das Uranprojekt Churchrock in New Mexico. Im Basisszenario habe das Unternehmen, so HoldCo., einen Uranpreis von 75 USD pro Pfund sowie eine Ausbringungsrate von 68% aus dem Produktionsgebiet angenommen (durchschnittliche Produktion von 1,0 Mio. Pfund U3O8 pro Jahr über die in der PEA angenommene Betriebsdauer von 31 Jahren). Das resultierte in einem Nettobarwert nach Steuern bei 8% Abzinsung von 239 Mio. Dollar sowie einem geschätzten internen Zinsfuß von 56%.



Angesichts der Ergebnisse der PEA gehen die Analysten von einem In-Situ-Bewertungsansatz für Churchrock zu einer DCF (Discounted Cash Flow) basierten Bewertungsmethode des Nettobarwerts mit 8% Abzinsung über. Unter Verwendung eines langfristigen Uranpreises von 110 USD pro Pfund und eines 0,75-fachen NAV8%-Multiplikators für Churchrock ermittelt HoldCo. somit ein Kursziel von 2,20 CAD pro Aktie (gerundet) für die Laramide-Aktie.



Qualitativ hochwertiges ISR-Projekt



Nach Ansicht der Experten ist die Veröffentlichung der PEA zu Churchrock ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, da das Laramide-Management nun beginne, die nächsten Schritte auf dem Weg zu einer potenziellen Aufnahme der ISR-Produktion (In Situ Recovery) in den Blick zu nehmen. Bei einer aktuellen, geschlussfolgerten Ressource von 33,88 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 0,075% U3O8 und damit geschätzten 50,82 Mio. Pfund sowie einer geschätzten Ausbringungsrate von 68%, sollte das Churchrock-Projekt bei einem stetigen Betrieb 1,0 Mio. Pfund Uran über ein Minenleben von 31 Jahren liefern. Die Kosten per operativer Einheit seien auf 27,70 Dollar pro Pfund geschätzt worden, was bereits Steuern und Abgaben enthalte. Die so genannten „all-in sustaining costs“ werden laut HoldCo. auf „moderate“ 34,83 Dollar pro Pfund geschätzt.



Potenzial in der Entwicklung



Die geschätzte Betriebsdauer und das Gesamtproduktionsvolumen könnten sich nach Ansicht der Analysten erhöhen, wenn die geplante zentrale Aufbereitungsanlage auf einen potenziellen Betrieb von 3,0 Mio. Pfund pro Jahr erweitert werde, was die bestehende Lizenz erlaube. Darüber hinaus könnten weitere Explorationsarbeiten die Ressource erhöhen, so HoldCo., wobei auch eine Steigerung der Ausbringung über den in der PEA angenommenen Wert von 68 % hinaus möglich sei. Da sich das Projekt Churchrock am westlichen Ende des Grants-Mineralgürtels im Hauptteil des historischen Churchrock-Bergbaudistrikts befinde, sei das Potenzial auf eine Ausweitung der Ressource sehr hoch. Zudem müsse bedacht werden, meinen die Experten, dass die 5,1 Mio. Pfund umfassende Ressource von Crownpoint (ca. 22 Meilen von Churchrock entfernt) in der PEA noch nicht berücksichtigt wurde.



Zusätzliches Potenzial durch australische Projekte



HoldCo. weist zudem darauf hin, dass das Westmoreland-Projekt von Laramide im australischen Queensland, mit einer Ressource von 51,9 Mio. Pfund – davon 36 Mio. Pfund in den Kategorien gemessen und angezeigt – eine der größten, nicht entwickelten Uranlagerstätten ganz Australiens darstelle. Laramide setzt die Explorationsarbeiten dort fort. Wie die Analysten ausführen, dürfte jede potenzielle Änderung der politischen Gegebenheiten in Australien zum Thema Uranabbau wahrscheinlich den Überhang beseitigen, der alle australischen Erschließungsprojekte beeinträchtige.



Fazit: Unter Anwendung eines Faktors von 0,75x auf den mit 8% abgezinsten Nettobarwert kommt HoldCo. auf ein (gerundetes) Kursziel von 2,20 CAD für Laramide Resources. Das bedeutet vom aktuellen Kurs von 0,80 CAD aus ein Potenzial von 175%. Laramide werde derzeit mit einem deutlichen Abschlag auf die Bewertung von Konkurrenten wie eCore Energy oder Ur-Energy gehandelt. Jetzt aber sei Laramide schwer zu ignorieren und da die die Story des Unternehmens weiter verbreitet werde und die Aktie verstärkt den Weg in auf Uran ausgerichtete Investmentvehikel finde dürfte, sollte die Bewertung entsprechen steigen, glaubt HoldCo.





