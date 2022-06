Analysten: Tembo Gold ist eine überzeugende Gelegenheit für Investoren

Die Experten der kanadischen Investmentbank INFOR Financial haben in einer jüngsten Analyse die Aktien des in Tansania aktiven Goldexplorer Tembo Gold (WKN A2P9RS / TSXV TEM) unter die Lupe genommen. Ihrer Ansicht nach besteht hier eine überzeugende Gelegenheit für Investoren.



Tembo hat nach rund acht Jahren Pause gerade erst die Bohrungen auf dem gleichnamigen Projekt in Tansania wieder aufgenommen (wir berichteten), das in unmittelbarer Nähe zu Barrick Golds Bulyanhulu-Mine (13 Mio. Unzen Gold) im äußerst ertragreichen Lake Victoria Grünsteingürtel liegt, so INFOR. Und der Branchengigant – der zweitgrößte Goldproduzent der Welt –, der zudem der größte Player in der Region ist, demonstriere starke Unterstützung für Tembo, so die Analysten.



Denn Barrick habe vor Kurzem, im Rahmen eines mittlerweile abgeschlossenen Liegenschaftsdeals, bei dem Tembo dem Goldproduzenten mehrere Lizenzen verkaufte, auch 1,5 Mio. Dollar direkt in das kleinere Unternehmen investiert und damit rund 5,5% der ausstehenden Tembo-Aktien erworben.



Ein weiterer Faktor, den INFOR als überzeugend betrachtet, ist die „äußerst vielversprechende Geologie“ der Tembo-Liegenschaft in Verbindung mit ermutigenden ersten Bohrergebnissen auf zahlreichen Bohrzielen. Zudem seien erst weniger als 10% der potenziell goldhaltigen Strukturen mit Bohrungen untersucht worden.



Tembo, so die Experten weiter, erbohrte vor der mehrjährigen Zwangspause unter anderem 26,0 Meter mit 22,8 g/t Gold, 11,1 Meter mit 8,2 g/t Gold und 25,9 Meter mit 3,1 g/t Gold.



Darüber hinaus, so INFOR, sei Tembo gut finanziert und bereit, das Explorationsprogramm auszuweiten. Das Unternehmen verfüge über rund 8,5 Mio. USD an Cash, die bereitstünden, um in die Explorationsaktivitäten investiert zu werden. Tembo Gold hoffe so, im zweiten Halbjahr 2022 eine erste Ressourcenschätzung vorlegen zu können. Eine Scoping-Studie sowie eine PEA (Preliminary Economic Assessment, wirtschaftliche Erstbewertung) sollen dann 2023 folgen, heißt es weiter.



Damit, so INFOR Financial stelle Tembo Gold eine überzeugende Gelegenheit für Investoren dar, an der Entstehung einer Bulyanhulu vergleichbaren Lagerstätte teilzuhaben. Denn das Unternehmen sei voll finanziert, verfüge über Assets in einer etablierten und äußerst vielversprechenden Bergbauregion, in der Barrick in direkter Nachbarschaft eine Mine betreibe. Zudem sehen die Analysten fortlaufendes Explorationsportal in entscheidenden Zielgebieten.





