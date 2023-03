Analyse zeigt Top 10 der am meisten geshorteten deutschen Aktien

Eine neue Analyse (1) des ETP-Anbieters GraniteShares, der eine Reihe von 3x Short- und 3x gehebelten ETPs auf beliebte Aktien anbietet, die an nationalen Börsen in Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland notiert sind, zeigt, dass am 28. März 2023 das weltweit führende Unternehmen für Kochboxen, HelloFresh SE, das am meisten geshortete deutsche börsennotierte Unternehmen war.

Rund 8,60 % der Aktien wurden von neun Investmentfirmen gehalten, wobei Marshall Wace LLP mit 2,32 % der Aktien die größte Short-Position hielt.

Das am zweithäufigsten geshortete Unternehmen war Nagarro SE, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Produktentwicklung, mit 7,06% seiner Aktien, die von sechs Fondsmanagern leer gehalten wurden. Es folgten die MorphoSys AG und die Varta AG mit 6,38% bzw. 5,67% ihrer Aktien, die von sechs bzw. fünf Wertpapierfirmen leer gehalten wurden.

GraniteShares setzte im vergangenen Jahr seine Expansion in Europa fort und notierte seine bahnbrechenden FAANG-Long- und Short-ETPs auf Xetra und bot Anlegern erstmals die Möglichkeit, an der Wertentwicklung eines US-Aktienkorbs zu partizipieren, der sich aus den Big Five der US-Technologiewerte zusammensetzt.

Die Tabelle zeigt die zehn größten Short-Positionen in Unternehmen, die an der Deutschen Börse notiert sind und gehandelt werden.

Firma

Prozentualer Anteil der Short-Positionen

Anzahl der Fonds, die die Aktie leerverkaufen

HelloFresh Deutschland Management GmbH

8,60%

9

Nagarro SE

7,06%

6

MorphoSys AG Ordinary

6,38%

6

Varta AG

5,67%

5

fox e-mobility AG

4%

1

Gerresheimer AG

3,95%

5

Aroundtown S.A.

3,64%

5

Grenkeleasing AG

3,54%

4

Sma Solar Technology

3,13%

2

QIAGEN NV

3,11%

4



Quelle: WhaleWisdom, aktualisiert am 28. März 2023

Die Analyse ergab auch, dass Marshall Wace LLP und Qube Research & Technologies mit jeweils 13 aktiven Short-Positionen die höchste Anzahl an Short-Positionen in deutschen börsennotierten Unternehmen aller Investmentfirmen hielten. Dicht gefolgt von BlackRock Group Ltd mit 12 aktiven Short-Positionen.

Die Tabelle zeigt die sieben Fondsmanager mit der höchsten Anzahl an Short-Positionen auf Unternehmen, die an der Deutschen Börse notiert sind und gehandelt werden.

Fondsmanager

Anzahl der Short-Positionen in deutschen börsennotierten Unternehmen

Marshall Wace LLP

14

Qube Research & Technologies

12

BlackRock Group Ltd

12

Canada Pension Plan Investment Board

11

Citadel Advisors LLC

10

Bronte Capital Management PTY LTD

8

BNP Paribas Asset Management Holdings S.A.

6



Quelle: WhaleWisdom, aktualisiert am 28. März 2023

Benedict von Lucke, Country Head Germany bei GraniteShares, sagte: "Deutschland gehörte im vergangenen Jahr durchweg zu den beiden Ländern mit den größten Short-Engagements und überholte im September 2022 Großbritannien, um das am meisten geshortete Land in Europa zu werden (2).

Da die wirtschaftliche Unsicherheit und der anhaltende Preisdruck den Kontinent im Griff haben, hat sich dies unweigerlich auf die Performance einiger an der Deutschen Börse notierter Unternehmen ausgewirkt, was weiterhin die Aufmerksamkeit anspruchsvoller Anleger auf sich zieht, die von jeder Marktvolatilität profitieren wollen.

Der Trend steigender Short-Positionen zeigt in diesem Jahr keine Anzeichen einer Verlangsamung, und wir sehen bereits ein zunehmendes Interesse an Leerverkäufen deutscher Aktien mit Produkten wie ETPs."

GraniteShares bietet insgesamt 106 börsengehandelte Produkte (ETPs) an, die an nationalen Börsen in Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland notiert sind. Sie bestehen aus einer Reihe von Index-ETPs, die FAANG-Aktien abbilden, und einer Reihe von Short- und Leveraged-Single-Stock- Daily-ETPs, die einige der beliebtesten Aktienunternehmen in Großbritannien, den USA und Europa abbilden. Zu den weiteren Produkteinführungen im vergangenen Jahr gehörte der weltweit erste gehebelte Einzelaktien-ETP auf NIO, den Hersteller und Vertreiber von Elektrofahrzeugen.

Die FAANG-, GAFAM- und FATANG-Produktsuite bietet Long-, Short- und 3-fach gehebelte ETPs auf FAANG-, GAFAM- und FATANG-Indizes und kann mit einer einzigen WKN/ISIN über gewöhnliche Wertpapierdepots und Online-Broker gehandelt werden. FAANG besteht aus Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google, während GAFAM Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft umfasst und FATANG Facebook, Amazon, Tesla, Apple, Netflix und Google abdeckt.

ETPs bieten eine reine Möglichkeit, sich in Top-Tech-Unternehmen auf dem US-Markt zu engagieren. Die Indizes werden gleich gewichtet und vierteljährlich neu gewichtet.

GraniteShares-ETPs auf FAANG-Aktien

Produktname

ISIN

WKN

GraniteShares FAANG ETP

XS2305050556

A3GT2G

GraniteShares GAFAM ETP

XS2305050630



GraniteShares FATANG ETP

XS2305050713





Leveraged ETPs auf FAANG-Indizes

Zugrunde liegender Index

+3x Long

-3x Short

-1x Short

FAANG

XS2305050804

XS2305051018

XS2305051109

GAFAM

XS2305051281

XS2305051448

XS2305051521

FATANG

XS2305051877

XS2305051950

XS2305052172



UK-Leveraged Single Stock ETPs

Zugrunde liegende Aktie

+3x Long

-3x Short

AstraZeneca

XS2066793287

XS2066793444

BAE Systems

XS2066799995

XS2066849337

Barclays

XS2066849923

XS2066850004

BP

XS2066792396

XS2066792636

Diageo

XS2066793790

XS2066793873

Glencore

XS2066789251

XS2596087242

Lloyds Banking Group

XS2066792982

XS2066793014

Rio Tinto

XS2066849501

XS2596086350

Royal Dutch Shell

XS2066850343

XS2066850699

Rolls-Royce

XS2066850772

XS2305052255

Vodafone

XS2009195566

XS2009195640



US-Leveraged Single Stock-ETPs

Zugrunde liegende Aktie

+3x Long

-3x Short

Alphabet

XS2193968307

XS2193968729

Amazon

XS2193969537

XS2193969701

Apple

XS2193969883

XS2193970030

Facebook

XS2193971350

XS2193971517

Microsoft

XS2193970204

XS2193970386

Netflix

XS2193970543

XS2193970899

NIO

XS2193973133

XS2193973216

NVIDIA

XS2193971947

XS2193972168

Tesla

XS2193972598

XS2193972671

Uber

XS2193972838

XS2193973059



Risikokapital

GraniteShares ETPs sind nur für professionelle Anleger geeignet.

-Ende-

Hinweise für die Redaktionen:

(1) GraniteShares-Analyse von Short-Positionen, die von www.whalewisdom.com am 28. März 2023 gemeldet wurde.

(2) Daten von SEI Novus

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Phil Anderson oder Taylor Marriott von Perception A unter +44 7767 491 519 / +44 7983 335 021.

Über GraniteShares: Eine kurze Zusammenfassung

GraniteShares ist ein unternehmerischer ETP-Anbieter, der sich darauf konzentriert, professionellen Anlegern innovative und hochmoderne Anlagelösungen anzubieten. Wir glauben, dass die Zukunft des Investierens an der Schnittstelle von alternativem Denken, niedrigen Gebühren und disruptiven Produktstrukturen liegt – dem Kern unserer High-Conviction-Philosophie. Mit Unterstützung von Bain Capital Ventures haben wir 2017 unser erstes Produkt auf den Markt gebracht und gehören heute zu den am schnellsten wachsenden ETP-Emittenten mit einem verwalteten Vermögen von ca. 1,5 Milliarden US-Dollar, dies umfasst eine ganze Reihe von Anlagestrategien.

ETPs werden von GraniteShares Financial PLC, einem in Irland eingetragenen Unternehmen, ausgegeben.

Investieren in GraniteShares-ETPs auf börsennotierte US-Aktien

Diejenigen, die mit neuen US-Leverage- und inversen ETPs von GraniteShares handeln, müssen kein W-8BEN-Formular ausfüllen (US Department of the Treasury, Internal Revenue Service, Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting).

Es gibt keine Margin-Anforderung und die Verluste dürfen den investierten Betrag nicht übersteigen.