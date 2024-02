Analyse enthüllt Top 10 der am meisten geshorteten deutschen Aktien

Eine neue WhaleWisdom-Datenanalyse (1) von , einem globalen Emittenten von Exchange Traded Products (ETPs) mit einem verwalteten Vermögen von über 2 Milliarden US-Dollar, zeigt, dass HelloFresh am 5. Februar 2024 das am häufigsten geshortete deutsche börsennotierte Unternehmen war. GraniteShares, einem globalen Emittenten von Exchange Traded Products (ETPs) mit einem verwalteten Vermögen von über 2 Milliarden US-Dollar, zeigt, dass HelloFresh am 5. Februar 2024 das am häufigsten geshortete deutsche börsennotierte Unternehmen war.

8,43% der Aktien des weltweit führenden Unternehmens für Kochboxen hatten acht Investmentfirmen leerverkauft, wobei Greenvale Capital LLP mit 2,16% der Aktien des Unternehmens die größte Position hielt.

Das Unternehmen mit den zweitmeisten Leerverkäufen war die Spezialbank Deutsche Pfandbriefbank mit 7,83% ihrer Aktien, die von sieben Fondsmanagern leerverkauft wurden. Es folgten MorphoSys und Branicks Group mit 5,34% bzw. 4,99% ihrer Aktien, die von fünf bzw. drei Investmentgesellschaften leerverkauft wurden.

GraniteShares setzte seine Expansion in Deutschland im vergangenen Jahr mit der Einführung von 10 Short- und Long-ETPs an der Deutschen Börse Xetra fort, die es Anlegern ermöglichen, an der Wertentwicklung einiger der größten US-Technologieaktien zu partizipieren. Der Konzern, der bereits seine wegweisenden FAANG-Long- und Short-ETPs auf Xetra anbot, reagierte damit auf die wachsende Nachfrage anspruchsvoller Investoren in Deutschland.

Die Tabelle zeigt die zehn größten Short-Positionen in Aktien, die an der Deutschen Börse notiert sind und gehandelt werden.

Firma

Prozentsatz der Aktien, die leer gehalten werden

Anzahl der Fonds, die die Aktie leerverkaufen

HelloFresh Deutschland Management GmbH

8,43%

8

Deutsche Pfandbriefbank AG

7,83%

7

MorphoSys AG Stammaktie

5,34%

5

Branicks Group AG (vormals DIC Asset AG)

4,99%

3

Zalando

4,96%

4

Nagarro SE

4,90%

6

Varta AG

4,09%

3

Siemens Energy AG

4,04%

3

fox e-mobility AG

4,00%

1

Sma Solartechnik

3,98%

6



Quelle: GraniteShares-Analyse von WhaleWisdom, aktualisiert am 5. Februar 2024

Die Analyse zeigt, dass Qube Research & Technologies mit 17 aktiven Short-Positionen die meisten Short-Positionen bei deutschen börsennotierten Unternehmen aller Investmentfirmen hielt. Gefolgt von BlackRock Group Ltd, die 13 aktive Shorts hielt.

Die Tabelle zeigt die zehn Fondsmanager mit der höchsten Anzahl an Short-Positionen in Aktien, die an der Deutschen Börse notiert sind und gehandelt werden.

Fondsmanager

Anzahl der Short-Positionen in deutschen börsennotierten Unternehmen

Qube Research & Technologies

17

BlackRock Group Ltd

13

Marshall Wace LLP

10

Walleye Capital LLC

9

Bronte Capital Management PTY LTD

8

JPMorgan Chase & Company

8

Canada Pension Plan Investment Board

7

Arrowstreet Capital LP

6

BNP Paribas Asset Management Holding S.A.

6

Capital Fund Management S.A.

6



Quelle: GraniteShares-Analyse von WhaleWisdom, aktualisiert am 5. Februar 2024

Benedict von Lucke, Country Head Germany bei GraniteShares, sagte: “Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2023 aufgrund der anhaltenden Inflation, der hohen Energiepreise und der schwachen Auslandsnachfrage um 0,3% geschrumpft(2).

Diese deutliche Konjunkturabschwächung befeuert Short-Engagements in Deutschland, wobei unsere Analyse die Besorgnis der Anleger in Bezug auf eine Vielzahl von Sektoren unterstreicht, die angesichts unsicherer Marktbedingungen potenziellen Risiken ausgesetzt sind.

Auf dem Weg ins Jahr 2024 bereitet sich die deutsche Wirtschaft auf ein herausforderndes erstes Quartal vor, wobei das ifo Institut einen Rückgang des BIP um 0,2 % und eine mögliche Rezession prognostiziert. Daher gehen wir davon aus, dass dies das Interesse an Leerverkäufen über die großen Institute hinaus weiter ankurbeln wird. Leerverkäufe sind nicht für alle Anleger das Richtige, aber es gibt eine klare Nachfrage von erfahrenen Anlegern nach Short-ETPs, um ihr Portfolio zu schützen oder von fallenden Märkten zu profitieren.”

GraniteShares bietet eine Reihe von börsengehandelten Produkten (ETPs) an, die an nationalen Börsen in Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland verfügbar sind. Sie bestehen aus einer Reihe von Index-ETPs, die FAANG-Aktien abbilden, und einer Reihe von Short- und Leveraged-ETPs auf Einzelaktien, die einige der beliebtesten Unternehmen in den USA, Europa und Großbritannien abbilden. Zu den weiteren Produkteinführungen im vergangenen Jahr gehörte das weltweit erste gehebelte Einzelaktien-ETP auf NIO, den Hersteller und Vertreiber von Elektrofahrzeugen.

Die FAANG-, GAFAM- und FATANG-Produktsuite bietet Long-, Short- und 3-fach gehebelte ETPs auf FAANG-, GAFAM- und FATANG-Indizes und kann mit einer einzigen WKN/ISIN über gewöhnliche Wertpapierdepots und Online-Broker gehandelt werden. FAANG besteht aus Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google, während GAFAM Google, Apple, Facebook Amazon und Microsoft umfasst und FATANG Facebook, Amazon, Tesla, Apple, Netflix und Google abdeckt.

ETPs bieten eine direkte Möglichkeit, sich in Top-Tech-Unternehmen auf dem US-Markt zu engagieren. Die Indizes werden gleich gewichtet und vierteljährlich neu gewichtet.

GraniteShares ETPs auf FAANG-Aktien

Produktname

WKN

ISIN

GraniteShares FAANG ETP

A3G795

XS2679084603

GraniteShares GAFAM ETP

A3G8CP

XS2684011641

GraniteShares FATANG ETP

A3G8J0

XS2693061900



Gehebelte ETPs auf FAANG-Aktien

Zugrunde liegender Index

+3x Long

-3x Short

-1x Short

FAANG

A3G797

A3G8CN

A3G796

GAFAM

A3G8JY

A3G8JZ

A3G8CQ

FATANG

A3G8J0

A3G8KX

A3G8KV



Risikokapital

GraniteShares ETPs sind nur für professionelle Anleger geeignet.

