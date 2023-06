Analyse: Ohne Quarzsand gelingt die Energiewende nicht

Die Experten von Rockstone Research haben sich in einem aktuellen Bericht des Marktes für hochreinen Quarzsand angenommen. Dieser Rohstoff wird für die Herstellung von Solarzellen, Windturbinenflügeln und vielen anderen Hightech-Produkten wie Smartphones, Fernsehbildschirmen und Glasfasern verwendet und ist nach Ansicht von Rockstone entscheidend für das Gelingen der Energiewende. Aber wie es in dem Bericht heißt, steht die Welt vor einer Knappheit an hochreinem Quarzsand.

In ihrem ausführlichen Bericht stellen die Rockstone-Experten zudem die kanadische Homerun Resources (WKN A3CYRW / TSXV HMR) vor, die eben zu einem führenden Anbieter von hochreinem Quarzsand werden will.

Wie es in dem Bericht heißt, hat Homerun Resources erst vergangenen Monat eine Absichtserklärung (LOI) über die Lieferung von Quarzsand aus einer in Betrieb befindlichen Mine in Brasilien unterzeichnet. Der Kaufpreis beträgt Rockstone zufolge 20 USD pro Tonne abzüglich der anfallenden Kosten, Umsatz- und Exportsteuern. Interessanterweise habe der Verkäufer umfangreiche Tests durch Dritte vorgelegt, die belegen würden, dass die Qualität des rohen Quarzsandes im Durchschnitt bei 99,8% SiO2 liege und, was besonders wichtig sei, „nur sehr geringe Verunreinigungen enthält“. Für rohen/unverarbeiteten Quarzsand sei dies ein sehr hochgradiges Material, so Rockstone Research.

Die Rockstone-Experten stellen zudem den Vergleich mit australischen Quarzsandprojekten her, da die meisten börsennotierten Unternehmen mit Fokus auf hochreinen Quarzsand an der dortigen Börse notiert seien. Dabei falle auf, so der Bericht weiter, dass der Ressourcengehalt der meisten australischen Quarzsandprojekte niedriger ist als jener der brasilianischen Quelle von Homerun.

Zudem seien die australischen Quarzsand-Entwicklungsprojekte mit Problemen bei der Minengenehmigung konfrontiert, während Homerun sich die Versorgung aus einer in Betrieb befindlichen Mine zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen gesichert habe.

Wir raten an diesem spannenden Markt interessierten Lesern, sich den vollständigen Bericht von Rockstone Research unbedingt zu Gemüte zu führen:

Der Energiewende geht der hochreine Quarzsand aus: Der Elefant im Raum

Abonnieren Sie jetzt den Goldinvest.de-Newsletter

Folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Homerun Resources halten oder halten können und somit ein Interessenskonflikt besteht oder bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der Homerun Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST Consulting GmbH in diesem Fall für die Berichterstattung zum erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnt wird.