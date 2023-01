Amundi erweitert Angebot an Klima-ETFs um einen neuen Euro Corporate Bond PAB UCITS ETF

München – 26. Januar 2023 – Amundi, der größte europäische Vermögensverwalter und führender europäischer ETF-Manager[1], bietet einen Euro Corporate Bond ETF an, der einen PAB-Index (Paris-Aligned Benchmark) abbildet. Dies unterstreicht das Engagement von Amundi, Anlegern eine breite und granulare Palette an Klima-ETFs anzubieten. Das neue Engagement ist das Ergebnis eines Indexwechsels und der Umbenennung des Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF, die am 11. Januar 2023 stattfand.

Der Amundi EUR Corporate Bond Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF bildet den Bloomberg MSCI Euro Corporate Paris Aligned Green Tilted Index ab. Mit laufenden Gebühren von 0,14 % und einem verwalteten Vermögen von über 900 Mio. Euro ist dies der kostengünstigste und einer der größten ETFs auf diesen Index[2].

Der Index bietet ein Engagement in Euro-dominierten Investment-Grade-Unternehmensanleihen, schließt in kontroverse Aktivitäten[3] verwickelte Unternehmen strikt aus und erfüllt die Anforderungen der Paris-Aligned Benchmarks der EU, die eine Netto-Null-Welt bis 2050 und eine Begrenzung des globalen durchschnittlichen Temperaturanstiegs auf 1,5 °C unterstützen. Der Index verfolgt außerdem das Ziel, die absoluten Kohlenstoffemissionen jährlich um 7 % zu senken und die Kohlenstoffintensität im Vergleich zum investierbaren Universum sofort um 50 % zu reduzieren. Darüber hinaus hat der Index einen Green-Bond-Tilt. Das heißt, dass Green Bonds übergewichtet werden und Unternehmen mit einem Finanzierungsbedarf für grüne Projekte bevorzugt werden.[4]

„ETFs sind wichtige Bausteine, um Anleiheportfolios in puncto Klimawandel neu auszurichten. Mit dem neuen ETF setzen wir unsere Bestrebungen fort, unser ETF-Angebot umzugestalten und Anlegern eine breite Palette klimabewusster Aktien- und Anleihe-ETFs anzubieten“, sagt Arnaud Llinas, Head of ETF, Indexing & Smart Beta bei Amundi.

Amundi verfügt mit rund 100 UCITS-ETFs über das größte ESG- und Klima-ETF-Angebot auf dem Markt[5].

Diese Initiative ist Teil des gesellschaftlichen Projekts der Crédit Agricole-Gruppe und ihres Engagements für das Klima.

Produktinformation:

Alter ETF- und Index-Name

Neuer ETF- und Index-Name

ISIN

Bloomberg Ticker

Laufende Kosten

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF

Amundi EUR Corporate Bond Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF

LU1829219127

CRP FP

CRPE IM

CRPX LN

LYEB GY

0,14 %

Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index

Bloomberg MSCI Euro Corporate Paris Aligned Green Tilted Index





Laufende Kosten, jährlich, einschließlich Steuern. Die laufenden Kosten sind die Kosten, die dem Fonds über ein Jahr hinweg entnommen werden. Bis zum ersten Jahresabschluss werden sie geschätzt. Beim Handel von ETFs können zusätzlich Transaktionskosten und Kommissionen anfallen.